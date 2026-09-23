Дрель безударная Makita M0600 350Вт ключевой реверс
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 639433
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х24х8
Вес, кг.
1.8
Описание товара Дрель безударная Makita M0600 350Вт ключевой реверс
Дрель Makita M0600 – односкоростная модель с электронной регулировкой числа оборотов в процессе работы при помощи большого триггерного переключателя. Если вы планируете продолжительное время использовать электроинструмент без перерывов в работе, стоит воспользоваться фиксатором клавиши пуска в нажатом положении. Реверсивный переключатель запускает движение оснастки в обратном направлении, что позволит быстро извлечь ее из материала, если она застряла в нем в процессе сверления.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, безударные, безударные двухскоростные, профессиональные, для бруса, 500 вт, 1 квт, мощные, быстрозажимные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 930 руб.733 руб. в СплитДрель безударная Зубр Профессионал ЗД-П421 ЭР
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитДрель-шуруповерт сетевая SD-300-10 Denzel (26201)
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитДрель ударная Зубр ДУ-710 ЭРМ2
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитДрель безударная Зубр ЗД-П550 ЭР
-
В наличииЦена 3 280 руб. 4 350 руб.820 руб. в СплитДрель ударная Зубр ДУ-810 ЭРМ2
-
В наличииЦена 3 370 руб.843 руб. в СплитДрель-шуруповерт сетевая ЗУБР 400 Вт, 40 Н·м, кейс, (ДШ-М1-400-2...
-
В наличииЦена 3 540 руб. 5 460 руб.885 руб. в СплитГравер электрический ЗУБР 160 Вт, d 3.2 мм, 41 предмет, кейс (ЗГ...
-
В наличииЦена 3 760 руб.940 руб. в СплитГравер Зубр ЗГ-130ЭК H172 с набором 172 предмета
-
В наличииЦена 3 870 руб.968 руб. в СплитДрель ударная Зубр ЗДУ-780 ЭРМ2
-
В наличииЦена 4 050 руб.1013 руб. в СплитДрель-шуруповерт сетевая ЗУБР 500 Вт, 45 Н·м, кейс, (ДШ-М3-500-2...
-
В наличииЦена 4 600 руб. 7 102 руб.1150 руб. в СплитДрель электрическая Интерскол Д-16/1050Р2 (369.1.0.00)
-
В наличииЦена 4 840 руб.1210 руб. в СплитДрель ударная Зубр ЗДУ-850 ЭРММ2
Дрель Makita M0600 – односкоростная модель с электронной регулировкой числа оборотов в процессе работы при помощи большого триггерного переключателя. Если вы планируете продолжительное время использовать электроинструмент без перерывов в работе, стоит воспользоваться фиксатором клавиши пуска в нажатом положении. Реверсивный переключатель запускает движение оснастки в обратном направлении, что позволит быстро извлечь ее из материала, если она застряла в нем в процессе сверления.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, безударные, безударные двухскоростные, профессиональные, для бруса, 500 вт, 1 квт, мощные, быстрозажимные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, безударные, безударные двухскоростные, профессиональные, для бруса, 500 вт, 1 квт, мощные, быстрозажимные
Дрель безударная Makita M0600 350Вт ключевой реверс - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель безударная Makita M0600 350Вт ключевой реверс