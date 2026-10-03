Дрель безударная Зубр Профессионал ЗД-П421 ЭР
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Дрель
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
нет
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб.
В наличии
Код товара: 265701
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 930 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
нет
Комплектация
дрель, ключ для патрона
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
1
Электронная регулировка частоты вращения
да
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
нет
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Питание
от сети
Ширина, см
7
Высота, см
25.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х23х8
Вес, кг.
1.6
Описание товара Дрель безударная Зубр Профессионал ЗД-П421 ЭР
Дрель ЗД-П421 ЭР - идеально подходит для точного сверления отверстий (особенно малых диаметров) в различных материалах, а также может использоваться для заворачивания крепежных изделий.
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Теги товара: Безударные
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Бренд
Тип товара
Дрель
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
нет
Комплектация
дрель, ключ для патрона
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
1
Электронная регулировка частоты вращения
да
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
нет
Ударный механизм
нет
Развернуть
Реверс
да
Питание
от сети
Ширина, см
7
Высота, см
25.8
Страна производитель
Китай
Дрель ЗД-П421 ЭР - идеально подходит для точного сверления отверстий (особенно малых диаметров) в различных материалах, а также может использоваться для заворачивания крепежных изделий.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Двухскоростные
Теги товара: Безударные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Двухскоростные
Теги товара: Безударные
Дрель безударная Зубр Профессионал ЗД-П421 ЭР - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2930 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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