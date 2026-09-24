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Дрель-шуруповерт сетевая SD-300-10 Denzel (26201) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт сетевая SD-300-10 Denzel (26201)

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Дрель-шуруповерт сетевая SD-300-10 Denzel (26201) - фото 1
Дрель-шуруповерт сетевая SD-300-10 Denzel (26201) - фото 2
Дрель-шуруповерт сетевая SD-300-10 Denzel (26201) - фото 3
Дрель-шуруповерт сетевая SD-300-10 Denzel (26201) - фото 4
Дрель-шуруповерт сетевая SD-300-10 Denzel (26201) - фото 5
Дрель-шуруповерт сетевая SD-300-10 Denzel (26201) - фото 6
Дрель-шуруповерт сетевая SD-300-10 Denzel (26201) - фото 7
Дрель-шуруповерт сетевая SD-300-10 Denzel (26201) - фото 8
Дрель-шуруповерт сетевая SD-300-10 Denzel (26201) - фото 9
Дрель-шуруповерт сетевая SD-300-10 Denzel (26201) - фото 10
Дрель-шуруповерт сетевая SD-300-10 Denzel (26201) - фото 11
Дрель-шуруповерт сетевая SD-300-10 Denzel (26201) - фото 12
Дрель-шуруповерт сетевая SD-300-10 Denzel (26201) - фото 13
Дрель-шуруповерт сетевая SD-300-10 Denzel (26201) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель ударная
Мощность
300 Вт
Лампа точечной подсветки
да
Пылесборник
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
2
Ударный механизм
нет
Тормоз двигателя
да
  • Дрель-шуруповерт сетевая SD-300-10 Denzel (26201) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт сетевая SD-300-10 Denzel (26201) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт сетевая SD-300-10 Denzel (26201) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт сетевая SD-300-10 Denzel (26201) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт сетевая SD-300-10 Denzel (26201) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт сетевая SD-300-10 Denzel (26201) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт сетевая SD-300-10 Denzel (26201) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт сетевая SD-300-10 Denzel (26201) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт сетевая SD-300-10 Denzel (26201) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт сетевая SD-300-10 Denzel (26201) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт сетевая SD-300-10 Denzel (26201) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт сетевая SD-300-10 Denzel (26201) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт сетевая SD-300-10 Denzel (26201) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт сетевая SD-300-10 Denzel (26201) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658274
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Дрель-шуруповерт сетевая SD-300-10 Denzel (26201)
2 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Дрель ударная
Мощность
300 Вт
Лампа точечной подсветки
да
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Комплектация
дрель-шуруповерт, руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Тип патрона
быстрозажимной
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
2
Ударный механизм
нет
Тормоз двигателя
да
Макс. диаметр патрона, мм
10 мм
Максимальный крутящий момент
40
Макс. диаметр сверления (дерево)
20
Макс. диаметр сверления (металл)
10
Макс. диаметр сверления (бетон)
10
Макс. частота вращения шпинделя
1600
Электронная регулировка частоты вращения
да
Дополнительная рукоятка
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х8
Вес, кг.
2

Описание товара Дрель-шуруповерт сетевая SD-300-10 Denzel (26201)

Сетевая дрель-шуруповерт Denzel SD-300-10 26201 предназначена для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, а также сверления отверстий в металле (до 10 мм), древесине (до 20 мм) и других материалах. Крутящий момент 40 Нм позволяет эффективно решать поставленные задачи. Дрель-шуруповерт будет полезна на строительной площадке и в быту.

Преимущества

  • Регулировка крутящего момента — есть возможность подобрать оптимальное усилие затяжки под тип крепежа.
  • Двухскоростной редуктор — скорость настраивается в диапазоне 0-400 или 0-1600 об/мин для работы с резьбовым крепежом и сверления отверстий.
  • Электронная регулировка скорости — интенсивность вращения шпинделя легко меняется в зависимости от степени нажатия на клавишу пуска.
  • Реверс — можно быстро переходить от закручивания к демонтажу резьбовых соединений.
  • Легкая смена оснастки — быстрозажимной одномуфтовый патрон позволяет снимать и устанавливать биты и сверла одной рукой.
  • Светодиодная подсветка рабочей зоны — можно работать в условиях плохой освещенности и в труднодоступных местах.
  • Простое обслуживание — конструкцией предусмотрен быстрый доступ к угольным щеткам.
  • Комфортная эксплуатация — кабель питания длиной 3 м обеспечивает свободу движения, а вес 1,38 кг позволяет долго работать без ощущения усталости.
  • Гарантия 3 года — качество дрели-шуруповерта подтверждено производителем.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, профессиональные, 500 вт, 1 квт, мощные, по металлу, ударные 1000 вт

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт сетевая SD-300-10 Denzel (26201)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Дрель ударная
Мощность
300 Вт
Лампа точечной подсветки
да
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Комплектация
дрель-шуруповерт, руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Тип патрона
быстрозажимной
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
2
Ударный механизм
нет
Тормоз двигателя
да
Развернуть
Макс. диаметр патрона, мм
10 мм
Максимальный крутящий момент
40
Макс. диаметр сверления (дерево)
20
Макс. диаметр сверления (металл)
10
Макс. диаметр сверления (бетон)
10
Макс. частота вращения шпинделя
1600
Электронная регулировка частоты вращения
да
Дополнительная рукоятка
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Страна производитель
Китай
Описание

Сетевая дрель-шуруповерт Denzel SD-300-10 26201 предназначена для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, а также сверления отверстий в металле (до 10 мм), древесине (до 20 мм) и других материалах. Крутящий момент 40 Нм позволяет эффективно решать поставленные задачи. Дрель-шуруповерт будет полезна на строительной площадке и в быту.

Преимущества

  • Регулировка крутящего момента — есть возможность подобрать оптимальное усилие затяжки под тип крепежа.
  • Двухскоростной редуктор — скорость настраивается в диапазоне 0-400 или 0-1600 об/мин для работы с резьбовым крепежом и сверления отверстий.
  • Электронная регулировка скорости — интенсивность вращения шпинделя легко меняется в зависимости от степени нажатия на клавишу пуска.
  • Реверс — можно быстро переходить от закручивания к демонтажу резьбовых соединений.
  • Легкая смена оснастки — быстрозажимной одномуфтовый патрон позволяет снимать и устанавливать биты и сверла одной рукой.
  • Светодиодная подсветка рабочей зоны — можно работать в условиях плохой освещенности и в труднодоступных местах.
  • Простое обслуживание — конструкцией предусмотрен быстрый доступ к угольным щеткам.
  • Комфортная эксплуатация — кабель питания длиной 3 м обеспечивает свободу движения, а вес 1,38 кг позволяет долго работать без ощущения усталости.
  • Гарантия 3 года — качество дрели-шуруповерта подтверждено производителем.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, профессиональные, 500 вт, 1 квт, мощные, по металлу, ударные 1000 вт
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Отзывы


Дрель-шуруповерт сетевая SD-300-10 Denzel (26201) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2990 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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