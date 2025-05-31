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Гравер электрический ЗУБР 160 Вт, d 3.2 мм, 41 предмет, кейс (ЗГ-160 КН41) купить с доставкой в Москве
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Гравер электрический ЗУБР 160 Вт, d 3.2 мм, 41 предмет, кейс (ЗГ-160 КН41)

35 Отзывы
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Гравер электрический ЗУБР 160 Вт, d 3.2 мм, 41 предмет, кейс (ЗГ-160 КН41)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрели
Мощность
160 Вт
Лампа точечной подсветки
нет
Пылесборник
нет
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
нет
Импульсный режим
нет
Тормоз двигателя
нет
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
3 540 руб.  5 460 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640607
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Гравер электрический ЗУБР 160 Вт, d 3.2 мм, 41 предмет, кейс (ЗГ-160 КН41)
3 540 руб. -35%
5 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Дрели
Мощность
160 Вт
Лампа точечной подсветки
нет
Пылесборник
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель,электрический гравер, гибкий вал, телескопический штатив, кронштейн штатива, цанга 3.2мм, шарошка абразивная на шпильке цилиндрическая, шарошка абразивная на шпильке коническая, шарошка алмазная коническая, шарошка алмазная сферическая, шарошка по дереву цилиндрическая, сверло цилиндр шлифовальный D9 мм - 5 шт., цилиндр шлифовальный D12 мм - 5 шт, абразивный шлифовальный круг по металлу - 6 шт., отрезной абразивный круг - 5 шт., войлочный полировальный круг D12 мм - 3 шт., войлочный полиро
Предохранительная муфта
нет
Блокировка кнопки включения
да
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
нет
Импульсный режим
нет
Тормоз двигателя
нет
Макс. диаметр патрона
3.2 мм
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
да
Электронная защита от перегрузок
нет
Дополнительная рукоятка
да
Питание
от сети
Ширина, см
24
Высота, см
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Гравер электрический ЗУБР 160 Вт, d 3.2 мм, 41 предмет, кейс (ЗГ-160 КН41)

Гравер ЗУБР - универсальное устройство для широкого спектра работ (резка, сверление, полирование, гравирование, шлифование). Расширенная комплектация включает в себя базовый набор насадок для начала работы сразу после покупки.ЗУБР - реализуя Ваши мечты.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, профессиональные, для бруса, 500 вт, 1 квт, мощные, быстрозажимные, по металлу, реверсивные

Отзывы о товаре Гравер электрический ЗУБР 160 Вт, d 3.2 мм, 41 предмет, кейс (ЗГ-160 КН41)

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Юрий И.

Достоинства:


Комментарий:
уже брал такую на подарок, беру второй раз и тоже на подарок. первая понравилась, этк не распечатывал ещё
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Виталий В.

Достоинства:


Комментарий:
работает ,пока все устраивает,дальше видно будет .
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Дмитрий Е.

Достоинства:


Комментарий:
Качество сборки отличное, люфтов нет. На всех режимах вибрация не чувствуется. Щетки пока не приработались, немного искрят, но это ожидаемо. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, для дома идеальный инструмент.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Аня Б.

Достоинства:


Комментарий:
мужу понравилось к покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично,как в описание, мне понравился
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Юрий И.

Достоинства:


Комментарий:
брал на подарок. пробно включил без гибкого вала. всё норм. вибрации лишней нет. регулировка оборотов работает. общее впечатление приятное
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Стандартные насадки хлипкие
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Михаил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
вещь как и заявлена в описании, полностью соответствует
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Константин М.

Достоинства:


Комментарий:
Вибрации небольшие есть, но для бытового использования норм
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный гравёр! Оправдал ожидания. Биения отсутствуют; набор минимально необходимых насадок в комплекте; нормальный гибкий вал; крепкий кейс (судя по всему, производитель услышал критику "хлипких" кейсов). Кто пишет про сухой вал - читайте инструкцию! Производитель чёрным по белому указывает что вал перед использованием необходимо смазать, т.к. он покрыт только антикоррозионным составом.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Евгений Ф.

Достоинства:


Комментарий:
в целом норм, но в наборе не было ключа.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Заур Т.

Достоинства:


Комментарий:
получил во время, всё работает, всё хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
в принципе все как всегда! не первый инструмент этого производителя! нормальное качество! посмотрим сколько проживет
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый. жужжит. В деле пока не проверял. но в целом нормальный такой аппарат. удобный чемоданчик. все внутри.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Не много насадок, нужно самому докупать, не самый удобный чемоданчик, проблематично всё сложить аккуратно, в остальном 5*
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Оксана Д.

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер.Инструмент отличный.Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Михаил Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший прибор. Хорошо отбалансирован: вибрации практически нет. Мощность хорошая. Насадка -гибкий вал добавляет универссльности. Удобный кейс-органайзер Насадок (расходников) маловато в комплекте - самое необходимое и то в количестве что кот наплакал.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо, пока нареканий нет. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Проверенная Фирма, Рекомендую !
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает без нареканий, за свою цену очень качественная сборка и упаковка
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный гравер давно о нем мечтал
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Иван И.

Достоинства:


Комментарий:
заказывал в подарок пришел целый,запломбирован,работает, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл немного раньше срока. Проверил в работе. Устраивает полностью.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Мосин П.

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену отличный инструмент.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Антон Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный гравер, насадки самые необходимые. Удобный кейс, все предметы аккуратно сложены. Приятно работать, не очень шумный.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Долго выбирала в подарок, прекрасное соотношение цены и качества. Гравер надежный, тихий, мощный. Гибкий вал и стойка порадовали. Удобно лежит в руке, качественный даже кейс. Насадок немного, но их сразу докупила отдельно. Пока очень довольны.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Михаил Ц.

Достоинства:


Комментарий:
гравер нормальный, кейс тоже, всё хорошо, устраивает, в работе не пробовал, для новичка самое то, товаром доволен
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный набор!необходимую оснастку можно и самому докупить,зато кейс не хлипкий-не страшно в багажнике держать.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Лариса Е.

Достоинства:


Комментарий:
отличный гравер. муж и сын довольны
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Айбулат Г.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный гравер, боялся что фрезы будут так себе, но со своей задачей справляются. Сам гравер тихий, биение вала нет, регулеровка скорости работает. Рекомендую продавца.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличное решение за среднюю сумму
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Евгения М.

Достоинства:


Комментарий:
Купила в подарок человеку, который занимается керамикой. Подарком остались очень довольны, инструмент работает без нареканий. В части упаковки была только защитная пленка, но этого оказалось достаточным для успешной доставки.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Дарья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
очень крутой гравер. брала для работы с эпоксидной смолой, шлифовку и полировку сферы делала на первой скорости, очень мощный. порадовало, что есть сверла и фрезы, попробовала просверлить отверстия, всё отлично. и в комплекте есть полировочные диски. в общем, супер, все, что нужно. до этого брала у знакомых якобы "бош", был не таким мощным и более шумным. вообще довольна)
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Рустам и.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар за свои деньги и большой набор предметов рекомендую



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Дрели
Мощность
160 Вт
Лампа точечной подсветки
нет
Пылесборник
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель,электрический гравер, гибкий вал, телескопический штатив, кронштейн штатива, цанга 3.2мм, шарошка абразивная на шпильке цилиндрическая, шарошка абразивная на шпильке коническая, шарошка алмазная коническая, шарошка алмазная сферическая, шарошка по дереву цилиндрическая, сверло цилиндр шлифовальный D9 мм - 5 шт., цилиндр шлифовальный D12 мм - 5 шт, абразивный шлифовальный круг по металлу - 6 шт., отрезной абразивный круг - 5 шт., войлочный полировальный круг D12 мм - 3 шт., войлочный полиро
Предохранительная муфта
нет
Блокировка кнопки включения
да
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
нет
Импульсный режим
нет
Развернуть
Тормоз двигателя
нет
Макс. диаметр патрона
3.2 мм
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
да
Электронная защита от перегрузок
нет
Дополнительная рукоятка
да
Питание
от сети
Ширина, см
24
Высота, см
25
Страна производитель
Китай
Описание
Гравер ЗУБР - универсальное устройство для широкого спектра работ (резка, сверление, полирование, гравирование, шлифование). Расширенная комплектация включает в себя базовый набор насадок для начала работы сразу после покупки.ЗУБР - реализуя Ваши мечты.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, профессиональные, для бруса, 500 вт, 1 квт, мощные, быстрозажимные, по металлу, реверсивные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Юрий И.

Достоинства:


Комментарий:
уже брал такую на подарок, беру второй раз и тоже на подарок. первая понравилась, этк не распечатывал ещё
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Виталий В.

Достоинства:


Комментарий:
работает ,пока все устраивает,дальше видно будет .
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Дмитрий Е.

Достоинства:


Комментарий:
Качество сборки отличное, люфтов нет. На всех режимах вибрация не чувствуется. Щетки пока не приработались, немного искрят, но это ожидаемо. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, для дома идеальный инструмент.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Аня Б.

Достоинства:


Комментарий:
мужу понравилось к покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично,как в описание, мне понравился
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Юрий И.

Достоинства:


Комментарий:
брал на подарок. пробно включил без гибкого вала. всё норм. вибрации лишней нет. регулировка оборотов работает. общее впечатление приятное
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Стандартные насадки хлипкие
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Михаил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
вещь как и заявлена в описании, полностью соответствует
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Константин М.

Достоинства:


Комментарий:
Вибрации небольшие есть, но для бытового использования норм
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный гравёр! Оправдал ожидания. Биения отсутствуют; набор минимально необходимых насадок в комплекте; нормальный гибкий вал; крепкий кейс (судя по всему, производитель услышал критику "хлипких" кейсов). Кто пишет про сухой вал - читайте инструкцию! Производитель чёрным по белому указывает что вал перед использованием необходимо смазать, т.к. он покрыт только антикоррозионным составом.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Евгений Ф.

Достоинства:


Комментарий:
в целом норм, но в наборе не было ключа.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Заур Т.

Достоинства:


Комментарий:
получил во время, всё работает, всё хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
в принципе все как всегда! не первый инструмент этого производителя! нормальное качество! посмотрим сколько проживет
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый. жужжит. В деле пока не проверял. но в целом нормальный такой аппарат. удобный чемоданчик. все внутри.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Не много насадок, нужно самому докупать, не самый удобный чемоданчик, проблематично всё сложить аккуратно, в остальном 5*
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Оксана Д.

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер.Инструмент отличный.Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Михаил Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший прибор. Хорошо отбалансирован: вибрации практически нет. Мощность хорошая. Насадка -гибкий вал добавляет универссльности. Удобный кейс-органайзер Насадок (расходников) маловато в комплекте - самое необходимое и то в количестве что кот наплакал.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо, пока нареканий нет. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Проверенная Фирма, Рекомендую !
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает без нареканий, за свою цену очень качественная сборка и упаковка
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный гравер давно о нем мечтал
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Иван И.

Достоинства:


Комментарий:
заказывал в подарок пришел целый,запломбирован,работает, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл немного раньше срока. Проверил в работе. Устраивает полностью.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Мосин П.

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену отличный инструмент.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Антон Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный гравер, насадки самые необходимые. Удобный кейс, все предметы аккуратно сложены. Приятно работать, не очень шумный.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Долго выбирала в подарок, прекрасное соотношение цены и качества. Гравер надежный, тихий, мощный. Гибкий вал и стойка порадовали. Удобно лежит в руке, качественный даже кейс. Насадок немного, но их сразу докупила отдельно. Пока очень довольны.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Михаил Ц.

Достоинства:


Комментарий:
гравер нормальный, кейс тоже, всё хорошо, устраивает, в работе не пробовал, для новичка самое то, товаром доволен
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный набор!необходимую оснастку можно и самому докупить,зато кейс не хлипкий-не страшно в багажнике держать.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Лариса Е.

Достоинства:


Комментарий:
отличный гравер. муж и сын довольны
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Айбулат Г.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный гравер, боялся что фрезы будут так себе, но со своей задачей справляются. Сам гравер тихий, биение вала нет, регулеровка скорости работает. Рекомендую продавца.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличное решение за среднюю сумму
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Евгения М.

Достоинства:


Комментарий:
Купила в подарок человеку, который занимается керамикой. Подарком остались очень довольны, инструмент работает без нареканий. В части упаковки была только защитная пленка, но этого оказалось достаточным для успешной доставки.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Дарья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
очень крутой гравер. брала для работы с эпоксидной смолой, шлифовку и полировку сферы делала на первой скорости, очень мощный. порадовало, что есть сверла и фрезы, попробовала просверлить отверстия, всё отлично. и в комплекте есть полировочные диски. в общем, супер, все, что нужно. до этого брала у знакомых якобы "бош", был не таким мощным и более шумным. вообще довольна)
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Рустам и.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар за свои деньги и большой набор предметов рекомендую


Гравер электрический ЗУБР 160 Вт, d 3.2 мм, 41 предмет, кейс (ЗГ-160 КН41) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3540 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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