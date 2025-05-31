Гравер электрический ЗУБР 160 Вт, d 3.2 мм, 41 предмет, кейс (ЗГ-160 КН41)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрели
Мощность
160 Вт
Лампа точечной подсветки
нет
Пылесборник
нет
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
нет
Импульсный режим
нет
Тормоз двигателя
нет
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%3 540 руб. 5 460 руб.
В наличии
Код товара: 640607
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3 540 руб. -35%
5 460 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрели
Мощность
160 Вт
Лампа точечной подсветки
нет
Пылесборник
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель,электрический гравер, гибкий вал, телескопический штатив, кронштейн штатива, цанга 3.2мм, шарошка абразивная на шпильке цилиндрическая, шарошка абразивная на шпильке коническая, шарошка алмазная коническая, шарошка алмазная сферическая, шарошка по дереву цилиндрическая, сверло цилиндр шлифовальный D9 мм - 5 шт., цилиндр шлифовальный D12 мм - 5 шт, абразивный шлифовальный круг по металлу - 6 шт., отрезной абразивный круг - 5 шт., войлочный полировальный круг D12 мм - 3 шт., войлочный полиро
Предохранительная муфта
нет
Блокировка кнопки включения
да
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
нет
Импульсный режим
нет
Тормоз двигателя
нет
Макс. диаметр патрона
3.2 мм
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
да
Электронная защита от перегрузок
нет
Дополнительная рукоятка
да
Питание
от сети
Ширина, см
24
Высота, см
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х10
Вес, кг.
2.2
Описание товара Гравер электрический ЗУБР 160 Вт, d 3.2 мм, 41 предмет, кейс (ЗГ-160 КН41)
Гравер ЗУБР - универсальное устройство для широкого спектра работ (резка, сверление, полирование, гравирование, шлифование). Расширенная комплектация включает в себя базовый набор насадок для начала работы сразу после покупки.ЗУБР - реализуя Ваши мечты.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, профессиональные, для бруса, 500 вт, 1 квт, мощные, быстрозажимные, по металлу, реверсивные
Теги товара: безударные, безударные двухскоростные
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Бренд
Тип товара
Дрели
Мощность
160 Вт
Лампа точечной подсветки
нет
Пылесборник
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель,электрический гравер, гибкий вал, телескопический штатив, кронштейн штатива, цанга 3.2мм, шарошка абразивная на шпильке цилиндрическая, шарошка абразивная на шпильке коническая, шарошка алмазная коническая, шарошка алмазная сферическая, шарошка по дереву цилиндрическая, сверло цилиндр шлифовальный D9 мм - 5 шт., цилиндр шлифовальный D12 мм - 5 шт, абразивный шлифовальный круг по металлу - 6 шт., отрезной абразивный круг - 5 шт., войлочный полировальный круг D12 мм - 3 шт., войлочный полиро
Предохранительная муфта
нет
Блокировка кнопки включения
да
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
нет
Импульсный режим
нет
Развернуть
Тормоз двигателя
нет
Макс. диаметр патрона
3.2 мм
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
да
Электронная защита от перегрузок
нет
Дополнительная рукоятка
да
Питание
от сети
Ширина, см
24
Высота, см
25
Страна производитель
Китай
Гравер ЗУБР - универсальное устройство для широкого спектра работ (резка, сверление, полирование, гравирование, шлифование). Расширенная комплектация включает в себя базовый набор насадок для начала работы сразу после покупки.ЗУБР - реализуя Ваши мечты.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, профессиональные, для бруса, 500 вт, 1 квт, мощные, быстрозажимные, по металлу, реверсивные
Теги товара: безударные, безударные двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, профессиональные, для бруса, 500 вт, 1 квт, мощные, быстрозажимные, по металлу, реверсивные
Теги товара: безударные, безударные двухскоростные
Достоинства:
Комментарий:
уже брал такую на подарок, беру второй раз и тоже на подарок. первая понравилась, этк не распечатывал ещё
Достоинства:
Комментарий:
работает ,пока все устраивает,дальше видно будет .
Достоинства:
Комментарий:
Качество сборки отличное, люфтов нет. На всех режимах вибрация не чувствуется. Щетки пока не приработались, немного искрят, но это ожидаемо. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, для дома идеальный инструмент.
Достоинства:
Комментарий:
мужу понравилось к покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
все отлично,как в описание, мне понравился
Достоинства:
Комментарий:
брал на подарок. пробно включил без гибкого вала. всё норм. вибрации лишней нет. регулировка оборотов работает. общее впечатление приятное
Достоинства:
Комментарий:
Стандартные насадки хлипкие
Достоинства:
Комментарий:
вещь как и заявлена в описании, полностью соответствует
Достоинства:
Комментарий:
Вибрации небольшие есть, но для бытового использования норм
Достоинства:
Комментарий:
Отличный гравёр! Оправдал ожидания. Биения отсутствуют; набор минимально необходимых насадок в комплекте; нормальный гибкий вал; крепкий кейс (судя по всему, производитель услышал критику "хлипких" кейсов). Кто пишет про сухой вал - читайте инструкцию! Производитель чёрным по белому указывает что вал перед использованием необходимо смазать, т.к. он покрыт только антикоррозионным составом.
Достоинства:
Комментарий:
в целом норм, но в наборе не было ключа.
Достоинства:
Комментарий:
получил во время, всё работает, всё хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
в принципе все как всегда! не первый инструмент этого производителя! нормальное качество! посмотрим сколько проживет
Достоинства:
Комментарий:
Красивый. жужжит. В деле пока не проверял. но в целом нормальный такой аппарат. удобный чемоданчик. все внутри.
Достоинства:
Комментарий:
Не много насадок, нужно самому докупать, не самый удобный чемоданчик, проблематично всё сложить аккуратно, в остальном 5*
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер.Инструмент отличный.Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший прибор. Хорошо отбалансирован: вибрации практически нет. Мощность хорошая. Насадка -гибкий вал добавляет универссльности. Удобный кейс-органайзер Насадок (расходников) маловато в комплекте - самое необходимое и то в количестве что кот наплакал.
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо, пока нареканий нет. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Проверенная Фирма, Рекомендую !
Достоинства:
Комментарий:
Работает без нареканий, за свою цену очень качественная сборка и упаковка
Достоинства:
Комментарий:
отличный гравер давно о нем мечтал
Достоинства:
Комментарий:
заказывал в подарок пришел целый,запломбирован,работает, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл немного раньше срока. Проверил в работе. Устраивает полностью.
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену отличный инструмент.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный гравер, насадки самые необходимые. Удобный кейс, все предметы аккуратно сложены. Приятно работать, не очень шумный.
Достоинства:
Комментарий:
Долго выбирала в подарок, прекрасное соотношение цены и качества. Гравер надежный, тихий, мощный. Гибкий вал и стойка порадовали. Удобно лежит в руке, качественный даже кейс. Насадок немного, но их сразу докупила отдельно. Пока очень довольны.
Достоинства:
Комментарий:
гравер нормальный, кейс тоже, всё хорошо, устраивает, в работе не пробовал, для новичка самое то, товаром доволен
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный набор!необходимую оснастку можно и самому докупить,зато кейс не хлипкий-не страшно в багажнике держать.
Достоинства:
Комментарий:
отличный гравер. муж и сын довольны
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный гравер, боялся что фрезы будут так себе, но со своей задачей справляются. Сам гравер тихий, биение вала нет, регулеровка скорости работает. Рекомендую продавца.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное решение за среднюю сумму
Достоинства:
Комментарий:
Купила в подарок человеку, который занимается керамикой. Подарком остались очень довольны, инструмент работает без нареканий. В части упаковки была только защитная пленка, но этого оказалось достаточным для успешной доставки.
Достоинства:
Комментарий:
очень крутой гравер. брала для работы с эпоксидной смолой, шлифовку и полировку сферы делала на первой скорости, очень мощный. порадовало, что есть сверла и фрезы, попробовала просверлить отверстия, всё отлично. и в комплекте есть полировочные диски. в общем, супер, все, что нужно. до этого брала у знакомых якобы "бош", был не таким мощным и более шумным. вообще довольна)
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар за свои деньги и большой набор предметов рекомендую
Гравер электрический ЗУБР 160 Вт, d 3.2 мм, 41 предмет, кейс (ЗГ-160 КН41) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3540 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Гравер электрический ЗУБР 160 Вт, d 3.2 мм, 41 предмет, кейс (ЗГ-160 КН41)
Достоинства:
Комментарий:
уже брал такую на подарок, беру второй раз и тоже на подарок. первая понравилась, этк не распечатывал ещё
Достоинства:
Комментарий:
работает ,пока все устраивает,дальше видно будет .
Достоинства:
Комментарий:
Качество сборки отличное, люфтов нет. На всех режимах вибрация не чувствуется. Щетки пока не приработались, немного искрят, но это ожидаемо. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, для дома идеальный инструмент.
Достоинства:
Комментарий:
мужу понравилось к покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
все отлично,как в описание, мне понравился
Достоинства:
Комментарий:
брал на подарок. пробно включил без гибкого вала. всё норм. вибрации лишней нет. регулировка оборотов работает. общее впечатление приятное
Достоинства:
Комментарий:
Стандартные насадки хлипкие
Достоинства:
Комментарий:
вещь как и заявлена в описании, полностью соответствует
Достоинства:
Комментарий:
Вибрации небольшие есть, но для бытового использования норм
Достоинства:
Комментарий:
Отличный гравёр! Оправдал ожидания. Биения отсутствуют; набор минимально необходимых насадок в комплекте; нормальный гибкий вал; крепкий кейс (судя по всему, производитель услышал критику "хлипких" кейсов). Кто пишет про сухой вал - читайте инструкцию! Производитель чёрным по белому указывает что вал перед использованием необходимо смазать, т.к. он покрыт только антикоррозионным составом.
Достоинства:
Комментарий:
в целом норм, но в наборе не было ключа.
Достоинства:
Комментарий:
получил во время, всё работает, всё хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
в принципе все как всегда! не первый инструмент этого производителя! нормальное качество! посмотрим сколько проживет
Достоинства:
Комментарий:
Красивый. жужжит. В деле пока не проверял. но в целом нормальный такой аппарат. удобный чемоданчик. все внутри.
Достоинства:
Комментарий:
Не много насадок, нужно самому докупать, не самый удобный чемоданчик, проблематично всё сложить аккуратно, в остальном 5*
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер.Инструмент отличный.Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший прибор. Хорошо отбалансирован: вибрации практически нет. Мощность хорошая. Насадка -гибкий вал добавляет универссльности. Удобный кейс-органайзер Насадок (расходников) маловато в комплекте - самое необходимое и то в количестве что кот наплакал.
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо, пока нареканий нет. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Проверенная Фирма, Рекомендую !
Достоинства:
Комментарий:
Работает без нареканий, за свою цену очень качественная сборка и упаковка
Достоинства:
Комментарий:
отличный гравер давно о нем мечтал
Достоинства:
Комментарий:
заказывал в подарок пришел целый,запломбирован,работает, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл немного раньше срока. Проверил в работе. Устраивает полностью.
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену отличный инструмент.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный гравер, насадки самые необходимые. Удобный кейс, все предметы аккуратно сложены. Приятно работать, не очень шумный.
Достоинства:
Комментарий:
Долго выбирала в подарок, прекрасное соотношение цены и качества. Гравер надежный, тихий, мощный. Гибкий вал и стойка порадовали. Удобно лежит в руке, качественный даже кейс. Насадок немного, но их сразу докупила отдельно. Пока очень довольны.
Достоинства:
Комментарий:
гравер нормальный, кейс тоже, всё хорошо, устраивает, в работе не пробовал, для новичка самое то, товаром доволен
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный набор!необходимую оснастку можно и самому докупить,зато кейс не хлипкий-не страшно в багажнике держать.
Достоинства:
Комментарий:
отличный гравер. муж и сын довольны
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный гравер, боялся что фрезы будут так себе, но со своей задачей справляются. Сам гравер тихий, биение вала нет, регулеровка скорости работает. Рекомендую продавца.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное решение за среднюю сумму
Достоинства:
Комментарий:
Купила в подарок человеку, который занимается керамикой. Подарком остались очень довольны, инструмент работает без нареканий. В части упаковки была только защитная пленка, но этого оказалось достаточным для успешной доставки.
Достоинства:
Комментарий:
очень крутой гравер. брала для работы с эпоксидной смолой, шлифовку и полировку сферы делала на первой скорости, очень мощный. порадовало, что есть сверла и фрезы, попробовала просверлить отверстия, всё отлично. и в комплекте есть полировочные диски. в общем, супер, все, что нужно. до этого брала у знакомых якобы "бош", был не таким мощным и более шумным. вообще довольна)
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар за свои деньги и большой набор предметов рекомендую