Дрель ударная ID-850, 850 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel
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Характеристики
Описание товара Дрель ударная ID-850, 850 Вт, 0-3000 об/мин, 48000 уд/мин Denzel
Ударная дрель Denzel ID-850 26309 мощностью 850 Вт поддерживает скорость вращения оснастки 0-3000 об/мин и частоту ударов 48000 уд/мин. Используется для ручного или ударного сверления металла, древесины, легкого бетона, кирпича, плитки или пластика. Сверлит отверстия диаметром до 25 мм в древесине, до 13 мм в бетоне и до 13 мм в металле. Эффективное сверление твердых материалов обеспечивает массивный промщит ударного механизма. Дрель работает со сверлами с диаметром хвостовика 1,5-13 мм, что позволяет эффективно решать различные задачи.
Преимущества
- Выбор оптимального режима — предусмотрена плавная регулировка частоты вращения патрона и возможность отключения ударного режима для работы с материалами разной плотности.
- Высокий ресурс — медная обмотка двигателя, усовершенствованная конструкция щеточного узла и металлический корпус редуктора выдерживают интенсивное использование.
- Безопасность пользователя — токопроводящие элементы имеют двойную изоляцию
- Реверс — можно изменять направление вращения патрона для использования левосторонних сверл или шлифовальной оснастки.
- Удобное использование — клавиша фиксации кнопки включения позволяет избежать самопроизвольного переключения частоты вращения.
- Надежная фиксация оснастки — трехкулачковый самоцентрирующийся патрон затягивается с помощью ключа.
- Сверление отверстий заданной глубины — предусмотрена возможность установки специального ограничителя.
- Держатель для ключа — аксессуар не потеряется во время работы и хранения.
- Защита от перегрева — вентиляционные отверстия на корпусе обеспечивают эффективный отвод тепла.
- Свободное перемещение по рабочей зоне — длина кабеля питания составляет 3 м.
- Комфортная работа — основная и боковая рукоятки не выскальзывают из рук.
- Удобное хранение и транспортировка — дрель поставляется в прочном кейсе.
- Гарантия 3 года — надежность инструмента подтверждена производителем.
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Ударная дрель Denzel ID-850 26309 мощностью 850 Вт поддерживает скорость вращения оснастки 0-3000 об/мин и частоту ударов 48000 уд/мин. Используется для ручного или ударного сверления металла, древесины, легкого бетона, кирпича, плитки или пластика. Сверлит отверстия диаметром до 25 мм в древесине, до 13 мм в бетоне и до 13 мм в металле. Эффективное сверление твердых материалов обеспечивает массивный промщит ударного механизма. Дрель работает со сверлами с диаметром хвостовика 1,5-13 мм, что позволяет эффективно решать различные задачи.
Преимущества
- Выбор оптимального режима — предусмотрена плавная регулировка частоты вращения патрона и возможность отключения ударного режима для работы с материалами разной плотности.
- Высокий ресурс — медная обмотка двигателя, усовершенствованная конструкция щеточного узла и металлический корпус редуктора выдерживают интенсивное использование.
- Безопасность пользователя — токопроводящие элементы имеют двойную изоляцию
- Реверс — можно изменять направление вращения патрона для использования левосторонних сверл или шлифовальной оснастки.
- Удобное использование — клавиша фиксации кнопки включения позволяет избежать самопроизвольного переключения частоты вращения.
- Надежная фиксация оснастки — трехкулачковый самоцентрирующийся патрон затягивается с помощью ключа.
- Сверление отверстий заданной глубины — предусмотрена возможность установки специального ограничителя.
- Держатель для ключа — аксессуар не потеряется во время работы и хранения.
- Защита от перегрева — вентиляционные отверстия на корпусе обеспечивают эффективный отвод тепла.
- Свободное перемещение по рабочей зоне — длина кабеля питания составляет 3 м.
- Комфортная работа — основная и боковая рукоятки не выскальзывают из рук.
- Удобное хранение и транспортировка — дрель поставляется в прочном кейсе.
- Гарантия 3 года — надежность инструмента подтверждена производителем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, безударные, безударные двухскоростные, 500 вт, 1 квт, быстрозажимные, по металлу
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