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Дрель Makita DF0300 купить с доставкой в Москве
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Дрель Makita DF0300

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Дрель Makita DF0300 - фото 6
Дрель Makita DF0300 - фото 7
Дрель Makita DF0300 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрели
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Ударный механизм
нет
Питание
от сети
  • Дрель Makita DF0300 - фото 1
  • Дрель Makita DF0300 - фото 2
  • Дрель Makita DF0300 - фото 3
  • Дрель Makita DF0300 - фото 4
  • Дрель Makita DF0300 - фото 5
  • Дрель Makita DF0300 - фото 6
  • Дрель Makita DF0300 - фото 7
  • Дрель Makita DF0300 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 370 руб. 
Начислим 86 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 639340
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Дрель Makita DF0300
5 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Дрели
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
нет
Комплектация
дрель,бита, документация
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
да
Ударный механизм
нет
Тормоз двигателя
нет
Реверс
да
Питание
от сети
Ширина, см
6.7
Высота, см
20.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х26х10
Вес, кг.
1.2

Описание товара Дрель Makita DF0300

Дрель-шуруповерт Makita DF0300 станет отличным выбором для специалистов и частных пользователей, предпочитающих эксплуатировать инструменты, получающие питание от сети. Модель оснащена 320-ваттным щеточным электромотором, производительность которого достаточна для эффективной работы с любым крепежом и сверления отверстий в большинстве материалов. Дрель-шуруповерт имеет удобный в использовании патрон быстрозажимного типа. Диапазон диаметров зажима – от 0.8 до 10 мм.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома

Отзывы о товаре Дрель Makita DF0300

Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
отлично не искрит, все четко работает удобно лежит в руке
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2025
Галина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Подарила мужу по его просьбе, хотя у него разные профессиональные инструменты, но хотел простую.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
все норм вроде даже оригинал. проверил работает доставка от Эйс Винтуры
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
купили то что и хотели. шуруповёрт лёгкий, удобный в использовании, фирма известная, надёжная, мужу понравился.
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Марина В.

Достоинства:


Комментарий:
минус за отсутствие кейса для хранения. общее впечатление хорошее. работает.
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
Купил эту модель шуруповёрта лично для себя, т.к. уже имел некоторый опыт работы именно с таким. Прост в работе, надёжен и довольно мощный (закручивал 10-ти см саморез в брус без проблем).
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл вовремя. Выглядит отлично.Всё работает. Посмотрим как дальше.
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Димитрий

Достоинства:


Комментарий:
Пока проверяю. Выглядит - всё нормально, не шляпа! Собирал деревянный стелаж -шурик отработал хорошо. Гипсокартонные потолки пока не собирал, - как затестю, допишу. Пока вроде всё норм. ...а, провод коротковат:)), но это так, пустяки
Источник: Яндекс Маркет
14.06.2025
Евгений Т.

Достоинства:


Комментарий:
Впечатление хорошее. Крутит. Шнур могли бы сделать подлинее метров4-5,было бы намного удобнее.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Дрели
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
нет
Комплектация
дрель,бита, документация
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
да
Ударный механизм
нет
Развернуть
Тормоз двигателя
нет
Реверс
да
Питание
от сети
Ширина, см
6.7
Высота, см
20.6
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель-шуруповерт Makita DF0300 станет отличным выбором для специалистов и частных пользователей, предпочитающих эксплуатировать инструменты, получающие питание от сети. Модель оснащена 320-ваттным щеточным электромотором, производительность которого достаточна для эффективной работы с любым крепежом и сверления отверстий в большинстве материалов. Дрель-шуруповерт имеет удобный в использовании патрон быстрозажимного типа. Диапазон диаметров зажима – от 0.8 до 10 мм.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
отлично не искрит, все четко работает удобно лежит в руке
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2025
Галина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Подарила мужу по его просьбе, хотя у него разные профессиональные инструменты, но хотел простую.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
все норм вроде даже оригинал. проверил работает доставка от Эйс Винтуры
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
купили то что и хотели. шуруповёрт лёгкий, удобный в использовании, фирма известная, надёжная, мужу понравился.
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Марина В.

Достоинства:


Комментарий:
минус за отсутствие кейса для хранения. общее впечатление хорошее. работает.
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
Купил эту модель шуруповёрта лично для себя, т.к. уже имел некоторый опыт работы именно с таким. Прост в работе, надёжен и довольно мощный (закручивал 10-ти см саморез в брус без проблем).
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл вовремя. Выглядит отлично.Всё работает. Посмотрим как дальше.
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Димитрий

Достоинства:


Комментарий:
Пока проверяю. Выглядит - всё нормально, не шляпа! Собирал деревянный стелаж -шурик отработал хорошо. Гипсокартонные потолки пока не собирал, - как затестю, допишу. Пока вроде всё норм. ...а, провод коротковат:)), но это так, пустяки
Источник: Яндекс Маркет
14.06.2025
Евгений Т.

Достоинства:


Комментарий:
Впечатление хорошее. Крутит. Шнур могли бы сделать подлинее метров4-5,было бы намного удобнее.


Дрель Makita DF0300 - купить по цене 5370 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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