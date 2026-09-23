Дрель-шуруповерт (CD-200) STEHER V1, 20 В, 40 Н·м, без АКБ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 650 руб.
В наличии
Код товара: 637969
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1 650 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, скоба поясная, бита, инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, коробка, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
40
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Фиксация шпинделя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
18.5
Высота, см
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х8
Вес, кг.
1.16
Описание товара Дрель-шуруповерт (CD-200) STEHER V1, 20 В, 40 Н·м, без АКБ
Дрель-шуруповерт STEHER 20В, без АКБ CD-200 используется для сверления отверстий в различных материалах, для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Быстрозажимной патрон обеспечивает удобную замену оснастку без применения инструмента. Наличие 18+1 положений крутящего момента позволяет выбирать максимальный момент затяжки крепежных изделий в зависимости от вида работ и применяемых материалов. Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла.
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Теги товара: Двухскоростные
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Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, скоба поясная, бита, инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, коробка, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
40
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Развернуть
Фиксация шпинделя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
18.5
Высота, см
5
Страна производитель
Китай
Дрель-шуруповерт STEHER 20В, без АКБ CD-200 используется для сверления отверстий в различных материалах, для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Быстрозажимной патрон обеспечивает удобную замену оснастку без применения инструмента. Наличие 18+1 положений крутящего момента позволяет выбирать максимальный момент затяжки крепежных изделий в зависимости от вида работ и применяемых материалов. Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Дрель-шуруповерт (CD-200) STEHER V1, 20 В, 40 Н·м, без АКБ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1650 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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