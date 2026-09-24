Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22)
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22)
Дрель-шуруповер ЗУБР ДШЛ-145-22 применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла) и для монтажа/демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Благодаря конструкции редуктора инструмент имеет высокий крутящий момент при широком диапазоне оборотов. Быстрозажимной патрон обеспечивает простую смену оснастки. Электронный тормоз двигателя исключает выбег при остановке. Два аккумулятора в комплекте способствуют продолжительной работе без простоев . Подсветка рабочего места создает дополнительный комфорт при работе в условиях слабого освещения. Двухскоростной планетарный редуктор – использование широкого спектра крепежа до 6 мм Быстрозажимной патрон в ЗУБР ДШЛ-145-22 – простая смена оснастки Функция реверса – для легкого выведения застрявшего в материале сверла Электронный тормоз двигателя – исключает выбег при остановке Регулировка крутящего момента – для точной настройки под разные материалы Встроенная подсветка – для комфортной работы при слабом освещении Рукоятка с противоскользящей накладкой – надежный хват инструмента Магнитный держатель для бит – биты всегда под рукой Быстрозарядное интеллектуальное устройство – для бережной и полной зарядки аккумулятора Два аккумулятора в комплекте – для продолжительной работы без простоев Кейс в комплекте – для надежного хранения и переноски инструмента Скоба – для удобного крепления на поясе Дрель-шуруповерт Аккумулятор – 2 шт. Быстрозарядное устройство Двухсторонняя бита 50 мм (PH, PZ) Битодержатель Скоба поясная Руководство по эксплуатации Кейс
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Теги товара: Двухскоростные
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Теги товара: Двухскоростные
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22)