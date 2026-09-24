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Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22)

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Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 1
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 2
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 3
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 4
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 5
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 6
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 7
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 8
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 9
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 10
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 11
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 12
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 13
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 14
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 15
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 16
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 17
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 18
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 19
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 20
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 21
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 22
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 23
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 24
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 14
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 15
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 16
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 17
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 18
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 19
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 20
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 21
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 22
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 23
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 24
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 740 руб. 
Начислим 92 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649892
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Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22)
5 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
2 аккумулятора, быстрозарядное устройство, двухсторонняя бита 50 мм (PH, PZ), битодержатель, скоба поясная, кейс, руководство по эксплуатаци
Магнитный держатель на корпусе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент, Нм
32
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Импульсный режим
да
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
90х210х230 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х30х11
Вес, кг.
3.6

Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22)

Дрель-шуруповер ЗУБР ДШЛ-145-22 применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла) и для монтажа/демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Благодаря конструкции редуктора инструмент имеет высокий крутящий момент при широком диапазоне оборотов. Быстрозажимной патрон обеспечивает простую смену оснастки. Электронный тормоз двигателя исключает выбег при остановке. Два аккумулятора в комплекте способствуют продолжительной работе без простоев . Подсветка рабочего места создает дополнительный комфорт при работе в условиях слабого освещения. Двухскоростной планетарный редуктор – использование широкого спектра крепежа до 6 мм Быстрозажимной патрон в ЗУБР ДШЛ-145-22 – простая смена оснастки Функция реверса – для легкого выведения застрявшего в материале сверла Электронный тормоз двигателя – исключает выбег при остановке Регулировка крутящего момента – для точной настройки под разные материалы Встроенная подсветка – для комфортной работы при слабом освещении Рукоятка с противоскользящей накладкой – надежный хват инструмента Магнитный держатель для бит – биты всегда под рукой Быстрозарядное интеллектуальное устройство – для бережной и полной зарядки аккумулятора Два аккумулятора в комплекте – для продолжительной работы без простоев Кейс в комплекте – для надежного хранения и переноски инструмента Скоба – для удобного крепления на поясе Дрель-шуруповерт Аккумулятор – 2 шт. Быстрозарядное устройство Двухсторонняя бита 50 мм (PH, PZ) Битодержатель Скоба поясная Руководство по эксплуатации Кейс



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
2 аккумулятора, быстрозарядное устройство, двухсторонняя бита 50 мм (PH, PZ), битодержатель, скоба поясная, кейс, руководство по эксплуатаци
Магнитный держатель на корпусе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент, Нм
32
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Развернуть
Импульсный режим
да
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
90х210х230 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель-шуруповер ЗУБР ДШЛ-145-22 применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла) и для монтажа/демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Благодаря конструкции редуктора инструмент имеет высокий крутящий момент при широком диапазоне оборотов. Быстрозажимной патрон обеспечивает простую смену оснастки. Электронный тормоз двигателя исключает выбег при остановке. Два аккумулятора в комплекте способствуют продолжительной работе без простоев . Подсветка рабочего места создает дополнительный комфорт при работе в условиях слабого освещения. Двухскоростной планетарный редуктор – использование широкого спектра крепежа до 6 мм Быстрозажимной патрон в ЗУБР ДШЛ-145-22 – простая смена оснастки Функция реверса – для легкого выведения застрявшего в материале сверла Электронный тормоз двигателя – исключает выбег при остановке Регулировка крутящего момента – для точной настройки под разные материалы Встроенная подсветка – для комфортной работы при слабом освещении Рукоятка с противоскользящей накладкой – надежный хват инструмента Магнитный держатель для бит – биты всегда под рукой Быстрозарядное интеллектуальное устройство – для бережной и полной зарядки аккумулятора Два аккумулятора в комплекте – для продолжительной работы без простоев Кейс в комплекте – для надежного хранения и переноски инструмента Скоба – для удобного крепления на поясе Дрель-шуруповерт Аккумулятор – 2 шт. Быстрозарядное устройство Двухсторонняя бита 50 мм (PH, PZ) Битодержатель Скоба поясная Руководство по эксплуатации Кейс


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-22) - этот товар вы можете купить по цене 5740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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