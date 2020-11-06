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Дрель-шуруповерт MAX-PRO 85045, 320Вт

Артикул: 223534
  • Дрель-шуруповерт MAX-PRO 85045, 320Вт - фото 1
  • Дрель-шуруповерт MAX-PRO 85045, 320Вт - фото 2
  • Дрель-шуруповерт MAX-PRO 85045, 320Вт - фото 3
Дрель-шуруповерт MAX-PRO 85045, 320Вт - фото 1
Дрель-шуруповерт MAX-PRO 85045, 320Вт - фото 2
Дрель-шуруповерт MAX-PRO 85045, 320Вт - фото 3
2 740 руб. 
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+ 71 КэтКоинов
Артикул: 223534
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMAXPRO
Тип товарадрель-шуруповерт
Питаниеот аккумулятора
Мощность, Вт320
Ударный механизмнет
Макс. крутящий момент16
Тип патронабыстрозажимной
Мин. диаметр патрона0,8
Макс. диаметр патрона10
Макс. диаметр сверления дерева20
Задний ходда
Кол-во скоростей работы1
Лампа точечной подсветкида
Фиксация шпинделянет
Электронная регулировка частоты вращениянет
Вес, кг1,1
Дрель-шуруповерт Max Pro 85045 предназначена для сверления отверстий в различных материалах и заворачивания шурупов. Используется при выполнении ремонтных и отделочных работ. Инструмент отлично подходит для длительной работы, так как работает от сети и не требует перерывов для подзарядки. Дрель оснащена двигателем, работающим с максимальной частотой вращения шпинделя 750 оборотов в минуту. Для простой смены оснастки предусмотрен быстрозажимной патрон. На корпусе имеются резиновые накладки, способствующие удобному захвату и более комфортной работе.


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Теги товара: Безударные.


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Самовывоз невозможен
Дрель-шуруповерт MAX-PRO 85045, 320Вт - данный товар вы можете купить по цене по цене 2740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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