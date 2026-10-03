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Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-2) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) купить с доставкой в Москве
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Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-2) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч)

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Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-2) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 1
Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-2) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 2
Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-2) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 3
Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-2) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 4
Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-2) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 5
Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-2) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 6
Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-2) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 7
Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-2) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 8
Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-2) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
нет
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-2) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 1
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-2) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 2
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-2) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 3
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-2) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 4
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-2) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 5
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-2) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 6
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-2) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 7
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-2) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 8
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-2) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 637971
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Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель, кейс, зарядное устройство, 2 аккумулятора, бита, скоба, инструкция
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
45
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
10
Ограничитель глубины сверления
нет
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
300x278x92
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х29х10
Вес, кг.
3.02

Описание товара Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-2) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч)

Бесщеточная дрель-шуруповерт STEHER предназначена для сверления отверстий в различных материалах, а также для вкручивания и выкручивания шурупов, саморезов и винтов.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома

Отзывы о товаре Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-2) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч)




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель, кейс, зарядное устройство, 2 аккумулятора, бита, скоба, инструкция
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
45
Макс. диаметр сверления дерева
30
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
10
Ограничитель глубины сверления
нет
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
300x278x92
Страна производитель
Китай
Описание
Бесщеточная дрель-шуруповерт STEHER предназначена для сверления отверстий в различных материалах, а также для вкручивания и выкручивания шурупов, саморезов и винтов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Самовывоз
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Отзывы


Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-2) STEHER V1, 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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