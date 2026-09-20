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Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel

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Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 3
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 4
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 5
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 6
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 7
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 8
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 9
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 10
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 11
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 12
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 13
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 14
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 15
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 16
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 17
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 18
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 19
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 20
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
13
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 2
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 3
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 4
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 5
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 6
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 7
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 8
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 9
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 10
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 11
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 12
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 13
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 14
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 15
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 16
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 17
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 18
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 19
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 20
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658284
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Комплектация
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, батарея аккумуляторная - 2 шт., устройство зарядное, кейс для хранения, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном.
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
13
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
65
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х8
Вес, кг.
2

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-0 26122 с бесщеточным двигателем работает от аккумулятора Li-Ion с рабочим напряжением 18 В и используется для выполнения широкого спектра работ. Благодаря мощному бесщеточному двигателю, позволяющему развивать крутящий момент 65 Н·м, имеет КПД на 20-30% больше, чем у коллекторных дрелей. Инструмент легко справляется с закручиванием и откручиванием винтов, шурупов, саморезов, а также сверлением древесины, пластика, металла и размешиванием лёгких строительных смесей. Сверлит отверстия диаметром до 13 мм в металле и до 25 мм в древесине.

Преимущества:

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Комплектация
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, батарея аккумуляторная - 2 шт., устройство зарядное, кейс для хранения, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном.
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
13
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
65
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
13
Развернуть
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Страна производитель
Китай
Описание

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-0 26122 с бесщеточным двигателем работает от аккумулятора Li-Ion с рабочим напряжением 18 В и используется для выполнения широкого спектра работ. Благодаря мощному бесщеточному двигателю, позволяющему развивать крутящий момент 65 Н·м, имеет КПД на 20-30% больше, чем у коллекторных дрелей. Инструмент легко справляется с закручиванием и откручиванием винтов, шурупов, саморезов, а также сверлением древесины, пластика, металла и размешиванием лёгких строительных смесей. Сверлит отверстия диаметром до 13 мм в металле и до 25 мм в древесине.

Преимущества:

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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