Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-0 26122 с бесщеточным двигателем работает от аккумулятора Li-Ion с рабочим напряжением 18 В и используется для выполнения широкого спектра работ. Благодаря мощному бесщеточному двигателю, позволяющему развивать крутящий момент 65 Н·м, имеет КПД на 20-30% больше, чем у коллекторных дрелей. Инструмент легко справляется с закручиванием и откручиванием винтов, шурупов, саморезов, а также сверлением древесины, пластика, металла и размешиванием лёгких строительных смесей. Сверлит отверстия диаметром до 13 мм в металле и до 25 мм в древесине.
Преимущества:
- Надежность и долговечность — металлический корпус редуктора устойчив к нагрузкам, бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью.
- Легкая замена оснастки — быстрозажимной одномуфтовый металлический патрон в сочетании с функцией блокировки шпинделя позволяет одной рукой устанавливать биту или сверло.
- Два режима работы — можно установить скорость 0-500 / 0–2000 об/мин для работы с крепежом или получения отверстий в конструкционных материалах.
- Настройка крутящего момента — 21+1 ступень регулировки усилия затягивания позволяет подстроиться под размер крепежа и твердость материала.
- Высокая точность выполняемых работ — тормоз свободного выбега позволяет мгновенно остановить вращение шпинделя после выключения и избежать перетягивания крепежа.
- LED-подсветка рабочей зоны — инструментом можно работать даже в малоосвещенных помещениях.
- Быстрое переключение между задачами — функция реверса позволяет быстро переходить от закручивания к откручиванию крепежа, а также работать с болтами и гайками, имеющими левую резьбу.
- Комфортная эксплуатация — обрезиненная рукоятка удобно лежит в руке и поглощает вибрации.
- Универсальность — дрель-шуруповерт совместима с любым Li-Ion аккумулятором и зарядным устройством единой платформы Denzel Battery System 18V.
- Гарантия 3 года — высокое качеств
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Теги товара: Двухскоростные
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-IB-18-0 26122 с бесщеточным двигателем работает от аккумулятора Li-Ion с рабочим напряжением 18 В и используется для выполнения широкого спектра работ. Благодаря мощному бесщеточному двигателю, позволяющему развивать крутящий момент 65 Н·м, имеет КПД на 20-30% больше, чем у коллекторных дрелей. Инструмент легко справляется с закручиванием и откручиванием винтов, шурупов, саморезов, а также сверлением древесины, пластика, металла и размешиванием лёгких строительных смесей. Сверлит отверстия диаметром до 13 мм в металле и до 25 мм в древесине.
Преимущества:
- Надежность и долговечность — металлический корпус редуктора устойчив к нагрузкам, бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью.
- Легкая замена оснастки — быстрозажимной одномуфтовый металлический патрон в сочетании с функцией блокировки шпинделя позволяет одной рукой устанавливать биту или сверло.
- Два режима работы — можно установить скорость 0-500 / 0–2000 об/мин для работы с крепежом или получения отверстий в конструкционных материалах.
- Настройка крутящего момента — 21+1 ступень регулировки усилия затягивания позволяет подстроиться под размер крепежа и твердость материала.
- Высокая точность выполняемых работ — тормоз свободного выбега позволяет мгновенно остановить вращение шпинделя после выключения и избежать перетягивания крепежа.
- LED-подсветка рабочей зоны — инструментом можно работать даже в малоосвещенных помещениях.
- Быстрое переключение между задачами — функция реверса позволяет быстро переходить от закручивания к откручиванию крепежа, а также работать с болтами и гайками, имеющими левую резьбу.
- Комфортная эксплуатация — обрезиненная рукоятка удобно лежит в руке и поглощает вибрации.
- Универсальность — дрель-шуруповерт совместима с любым Li-Ion аккумулятором и зарядным устройством единой платформы Denzel Battery System 18V.
- Гарантия 3 года — высокое качеств
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
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