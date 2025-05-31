Дрель-шуруповерт аккумуляторная бесщеточная DEKO Sharker 20V, 20В, 1*3.0Ач
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Мощность, Вт
20
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Макс. диаметр сверления бетона
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%5 930 руб. 9 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 568248
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Мощность, Вт
20
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
нет
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор 2 Ач, зарядное устройство, бита, коробка
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
55
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Макс. диаметр сверления бетона
10
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
нет
Кол-во ударов
нет
Тормоз двигателя
нет
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
8
Длина, м
19.7
Высота, см
20.7
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Размеры в упаковке, см
21х20х8
Вес, кг.
3
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная бесщеточная DEKO Sharker 20V, 20В, 1*3.0Ач
Дрель-шуруповерт аккумуляторная бесщеточная DEKO Sharker 20V имеет бесщёточный двигатель, что обеспечивает эффективность и производительность. 18 ступеней крутящего момента позволяют работать с различными материалами и шурупами разного размера. Дрель оснащена быстрозажимным патроном, что позволяет экономить время на замену оснастки. Компактный размер позволяет работать инструментом в стесненных условиях. Предусмотрена подсветка, которая актуальна для работы в помещениях с плохим освещением или в темное время суток.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Мощность, Вт
20
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
нет
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор 2 Ач, зарядное устройство, бита, коробка
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Развернуть
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
55
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Макс. диаметр сверления бетона
10
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
нет
Кол-во ударов
нет
Тормоз двигателя
нет
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
8
Длина, м
19.7
Высота, см
20.7
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Дрель-шуруповерт аккумуляторная бесщеточная DEKO Sharker 20V имеет бесщёточный двигатель, что обеспечивает эффективность и производительность. 18 ступеней крутящего момента позволяют работать с различными материалами и шурупами разного размера. Дрель оснащена быстрозажимным патроном, что позволяет экономить время на замену оснастки. Компактный размер позволяет работать инструментом в стесненных условиях. Предусмотрена подсветка, которая актуальна для работы в помещениях с плохим освещением или в темное время суток.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Достоинства:
Комментарий:
хороший не дорогой шуруповерт
Достоинства:
Комментарий:
удобно, хорошо собран, посмотрим сколько прослужит
Достоинства:
Комментарий:
Товаром доволен, как и в целом всей линейкой данной фирмы. Комплектность полная, все работает, аккумуляторы заряжены. Патрон не бьет, соосность есть. В руке сидит удобно, по весу комфортный, рука не устаёт держать при работе в неестественых позах.
Достоинства:
Комментарий:
Крутит, вертит. Пока проблем нет. Есть задержка выключения подсветки. На старом шуруповерте выключалась сразу.
Достоинства:
Комментарий:
Приятно держать в руках, никакого люфта в патроне. Шуруп 150*6 закрутил полностью. Выживаемость, время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Кейс целый, патрон не бьет - батареи обе рабочие и заряжаются. Впечатление первое хорошее - как в работе себя покажет посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
Шурик просто сто раз! Покупаю только эту фирму. Всё сделано надëжно. Кейс прочный, но не в нëм дело а в Шурике. Рекомендую товар и продавца!!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл вовремя. Упакован хорошо. Комплектация полная.
Достоинства:
Комментарий:
норм аппарат для своего размера. крутит сильно. первая скорость на мой взгляд слишком быстрая. в руках сидит удобно
Достоинства:
Комментарий:
Шуруповерт пришел в хорошем состоянии все регулировки и настройки функционируют, на деле пока не проверял. Как проверю постараюсь написать.
Достоинства:
Комментарий:
В руке лежит хорошо, материалы приятные. Чуть чуть покрутил саморезов - вполне неплох. Кейс только не внушает доверия, но все идеально наверное и не должно быть
Достоинства:
Комментарий:
Шуруповёрт огонь!!!! Пришёл с заряженными аккумуляторами, уже неделю работает без подзарядки!!!
Достоинства:
Комментарий:
первое впечатление хорошее. поработаем посмотрим. присутствуют осевые отклонения небольшие поживем-увидим
Достоинства:
Комментарий:
хорошая дрель. Аккумуляторы держат заряд согласно своим Ампер/часам. Достойная замена Маките с запредельной ценой и множеством подделок
Достоинства:
Комментарий:
Легкая. Крутит. В дальнейшем посмотрим. Кейс простенький, без петель. Шурик в кейс помещается с надетым АБ.
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление очень приятное. Все понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
Крутит хорошо, батарея держит долго, не жалею
Достоинства:
Комментарий:
хороший шуруповёрт, крутит без нареканий, пришёл с заряженными акб
Достоинства:
Комментарий:
нормально, по мощности сказать не могу точно, батареи хватает, пока работаешь , успевает другая зарядиться
Достоинства:
Комментарий:
проверила вроде норм. больше скажет пользователь. очень хорошо, что аккумуляторы были заряженные
Достоинства:
Комментарий:
Проверил при получении, патрон не бьёт. Очень компактный и лёгкий. Немного шумноват. По мере эксплуатации дополню
Достоинства:
Комментарий:
хорошая пила работает удобно , сад привели в порядок
Достоинства:
Комментарий:
Первые впечатления положительные Пободрее вихря Единственное, что не понравилось, резко как понос крутиться начинает, не плавный старт
Достоинства:
Комментарий:
Только забрал. Работает отлично. Оба АКБ заражены. Общее впечатление хорошее. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
понравился товар,работает отлично ,батареи заряжаются и держат заряд.хороший удобный инструмент. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает батарея держит заряд спасибо за быструю доставку
Достоинства:
Комментарий:
для домашней работы нормально,отец строитель сказал, что игрушка, но пока собирал шкаф удивился что не полное фуфло. лично я доволен, для мелкого ремонта мне хватает, но биты и сверла говно, взял свои нормальные.
Достоинства:
Комментарий:
за куйс не переплачивайте свёрла овно
Достоинства:
Комментарий:
По мощности нет 55, крутит не плохо но не более.
Достоинства:
Комментарий:
Удобный, компактный, удивлен аккумуляторами, как по мне, для 3 а.ч. тонкие очень. Крутит хорошо, сверлит тоже. По ощущениям вроде 55 н.м. присутствуют, но в полную мощь не использовал. Сверлил только кабельную плитку, получилось хорошо. Надеюсь прослужит долго!!!
Достоинства:
Комментарий:
что могу сказать по поводу Шурика . он хорош. этот уже второй . комплект полный . одна батарейка пришла заряженной, другая 1 палочка индикатора . первым таким Шуриком работал почти 2 года , пока не уронили и не треснул корпус . ( последнее фото) .и то , из-за тяжёлого аккумулятора . так бы и работал .оборотистый, мощный ,по сравнению,с другими в такой ценовой категории. собирать каркасы самое то . огромный плюс данного шуруповерта то, что к нему подходят аккумуляторы от Макита LXT. ими и работали . свой был на подхвате . в общем , подводя итоги, шуруповёрт, однозначно,стоит своих денег . рекомендую к покупке !
Дрель-шуруповерт аккумуляторная бесщеточная DEKO Sharker 20V, 20В, 1*3.0Ач - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная бесщеточная DEKO Sharker 20V, 20В, 1*3.0Ач
Достоинства:
Комментарий:
хороший не дорогой шуруповерт
Достоинства:
Комментарий:
удобно, хорошо собран, посмотрим сколько прослужит
Достоинства:
Комментарий:
Товаром доволен, как и в целом всей линейкой данной фирмы. Комплектность полная, все работает, аккумуляторы заряжены. Патрон не бьет, соосность есть. В руке сидит удобно, по весу комфортный, рука не устаёт держать при работе в неестественых позах.
Достоинства:
Комментарий:
Крутит, вертит. Пока проблем нет. Есть задержка выключения подсветки. На старом шуруповерте выключалась сразу.
Достоинства:
Комментарий:
Приятно держать в руках, никакого люфта в патроне. Шуруп 150*6 закрутил полностью. Выживаемость, время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Кейс целый, патрон не бьет - батареи обе рабочие и заряжаются. Впечатление первое хорошее - как в работе себя покажет посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
Шурик просто сто раз! Покупаю только эту фирму. Всё сделано надëжно. Кейс прочный, но не в нëм дело а в Шурике. Рекомендую товар и продавца!!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл вовремя. Упакован хорошо. Комплектация полная.
Достоинства:
Комментарий:
норм аппарат для своего размера. крутит сильно. первая скорость на мой взгляд слишком быстрая. в руках сидит удобно
Достоинства:
Комментарий:
Шуруповерт пришел в хорошем состоянии все регулировки и настройки функционируют, на деле пока не проверял. Как проверю постараюсь написать.
Достоинства:
Комментарий:
В руке лежит хорошо, материалы приятные. Чуть чуть покрутил саморезов - вполне неплох. Кейс только не внушает доверия, но все идеально наверное и не должно быть
Достоинства:
Комментарий:
Шуруповёрт огонь!!!! Пришёл с заряженными аккумуляторами, уже неделю работает без подзарядки!!!
Достоинства:
Комментарий:
первое впечатление хорошее. поработаем посмотрим. присутствуют осевые отклонения небольшие поживем-увидим
Достоинства:
Комментарий:
хорошая дрель. Аккумуляторы держат заряд согласно своим Ампер/часам. Достойная замена Маките с запредельной ценой и множеством подделок
Достоинства:
Комментарий:
Легкая. Крутит. В дальнейшем посмотрим. Кейс простенький, без петель. Шурик в кейс помещается с надетым АБ.
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление очень приятное. Все понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
Крутит хорошо, батарея держит долго, не жалею
Достоинства:
Комментарий:
хороший шуруповёрт, крутит без нареканий, пришёл с заряженными акб
Достоинства:
Комментарий:
нормально, по мощности сказать не могу точно, батареи хватает, пока работаешь , успевает другая зарядиться
Достоинства:
Комментарий:
проверила вроде норм. больше скажет пользователь. очень хорошо, что аккумуляторы были заряженные
Достоинства:
Комментарий:
Проверил при получении, патрон не бьёт. Очень компактный и лёгкий. Немного шумноват. По мере эксплуатации дополню
Достоинства:
Комментарий:
хорошая пила работает удобно , сад привели в порядок
Достоинства:
Комментарий:
Первые впечатления положительные Пободрее вихря Единственное, что не понравилось, резко как понос крутиться начинает, не плавный старт
Достоинства:
Комментарий:
Только забрал. Работает отлично. Оба АКБ заражены. Общее впечатление хорошее. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
понравился товар,работает отлично ,батареи заряжаются и держат заряд.хороший удобный инструмент. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает батарея держит заряд спасибо за быструю доставку
Достоинства:
Комментарий:
для домашней работы нормально,отец строитель сказал, что игрушка, но пока собирал шкаф удивился что не полное фуфло. лично я доволен, для мелкого ремонта мне хватает, но биты и сверла говно, взял свои нормальные.
Достоинства:
Комментарий:
за куйс не переплачивайте свёрла овно
Достоинства:
Комментарий:
По мощности нет 55, крутит не плохо но не более.
Достоинства:
Комментарий:
Удобный, компактный, удивлен аккумуляторами, как по мне, для 3 а.ч. тонкие очень. Крутит хорошо, сверлит тоже. По ощущениям вроде 55 н.м. присутствуют, но в полную мощь не использовал. Сверлил только кабельную плитку, получилось хорошо. Надеюсь прослужит долго!!!
Достоинства:
Комментарий:
что могу сказать по поводу Шурика . он хорош. этот уже второй . комплект полный . одна батарейка пришла заряженной, другая 1 палочка индикатора . первым таким Шуриком работал почти 2 года , пока не уронили и не треснул корпус . ( последнее фото) .и то , из-за тяжёлого аккумулятора . так бы и работал .оборотистый, мощный ,по сравнению,с другими в такой ценовой категории. собирать каркасы самое то . огромный плюс данного шуруповерта то, что к нему подходят аккумуляторы от Макита LXT. ими и работали . свой был на подхвате . в общем , подводя итоги, шуруповёрт, однозначно,стоит своих денег . рекомендую к покупке !