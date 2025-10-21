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Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-42) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-42)

8 Отзывы
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Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-42) - фото 1
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-42) - фото 2
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-42) - фото 3
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-42) - фото 4
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-42) - фото 5
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-42) - фото 6
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-42) - фото 7
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-42) - фото 8
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-42) - фото 9
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-42) - фото 10
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-42) - фото 11
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-42) - фото 12
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-42) - фото 13
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-42) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
45
Макс. диаметр сверления металла
13
Ударный механизм
да
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-42) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-42) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-42) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-42) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-42) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-42) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-42) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-42) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-42) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-42) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-42) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-42) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-42) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-42) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
13 950 руб.  20 000 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696222
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Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-42)
13 950 руб. -30%
20 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумуляторная батарея – 2 шт, быстрозарядное устройство, дополнительная рукоятка, бита, поясная скоба, инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, кейс, упаковка
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
70
Макс. диаметр сверления дерева
45
Макс. диаметр сверления металла
13
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
27000 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Ширина, см
22.5
Длина, см
19.3
Высота, см
24
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Размеры в упаковке, см
37х30х11
Вес, кг.
3.2

Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-42)

Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал DBS-201-42 предназначена для сверления (в том числе ударного) отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для монтажа/демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Быстрозажимной металлический патрон обеспечивает максимально простую замену оснастки. Ударная функция расширяет возможности использования инструмента и позволяет сверлить кирпич и легкий бетон. Для работы без простоев в комплекте предусмотрено 2 аккумуляторные батареи. Подсветка позволяет комфортно работать при недостаточном освещении.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-42)

Источник: Яндекс Маркет
21.10.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
пришло в лопнутом кейсе внутри всё хорошо забрал главное начинко но осадок есть
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2025
Антон

Достоинства:


Комментарий:
Отличный инструмент, имел радость пользоваться подобным. Заказал допом перфоратор, УШМ. Полный боекомплект. Небольшой минус в том, что биты не оказалось в чемодане.
Источник: Яндекс Маркет
10.07.2025
Антон М.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл быстро,упакован в защитную плёнку. заявленным характеристикам соответствует. рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
02.06.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
не первый раз беру ЗУБР. В целом, товар надёжный. Есть только один нюанс - надо брать синего, серии Профессионал, инструмент этого типа работает отлично. Проверено и у себя и на производстве. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
Купили в подарок классному руководителю. Надеюсь понравится
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Айнур М.

Достоинства:


Комментарий:
Своих денег не стоит. Люфт большой патрона. Акб держит на 5
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Анна М.

Достоинства:


Комментарий:
Пишу отзыв после нескольких месяцев интенсивного использования при строительстве дома. За всё время работы инструмент показал себя с лучшей стороны. Аккумуляторы хорошо держат заряд. Подсветка яркая. При получении товара упаковка была целая, с пломбами. Всё как положено!)
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Петр С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар. Все проверил. работает. Аккумуляторы оба полностью заряженные.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумуляторная батарея – 2 шт, быстрозарядное устройство, дополнительная рукоятка, бита, поясная скоба, инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, кейс, упаковка
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
70
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
45
Макс. диаметр сверления металла
13
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
27000 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Ширина, см
22.5
Длина, см
19.3
Высота, см
24
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Описание
Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал DBS-201-42 предназначена для сверления (в том числе ударного) отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для монтажа/демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Быстрозажимной металлический патрон обеспечивает максимально простую замену оснастки. Ударная функция расширяет возможности использования инструмента и позволяет сверлить кирпич и легкий бетон. Для работы без простоев в комплекте предусмотрено 2 аккумуляторные батареи. Подсветка позволяет комфортно работать при недостаточном освещении.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
пришло в лопнутом кейсе внутри всё хорошо забрал главное начинко но осадок есть
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2025
Антон

Достоинства:


Комментарий:
Отличный инструмент, имел радость пользоваться подобным. Заказал допом перфоратор, УШМ. Полный боекомплект. Небольшой минус в том, что биты не оказалось в чемодане.
Источник: Яндекс Маркет
10.07.2025
Антон М.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл быстро,упакован в защитную плёнку. заявленным характеристикам соответствует. рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
02.06.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
не первый раз беру ЗУБР. В целом, товар надёжный. Есть только один нюанс - надо брать синего, серии Профессионал, инструмент этого типа работает отлично. Проверено и у себя и на производстве. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
Купили в подарок классному руководителю. Надеюсь понравится
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Айнур М.

Достоинства:


Комментарий:
Своих денег не стоит. Люфт большой патрона. Акб держит на 5
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Анна М.

Достоинства:


Комментарий:
Пишу отзыв после нескольких месяцев интенсивного использования при строительстве дома. За всё время работы инструмент показал себя с лучшей стороны. Аккумуляторы хорошо держат заряд. Подсветка яркая. При получении товара упаковка была целая, с пломбами. Всё как положено!)
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Петр С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар. Все проверил. работает. Аккумуляторы оба полностью заряженные.


Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточная ударная, кейс, Профессионал (DBS-201-42) - по цене 13950 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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