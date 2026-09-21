Дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS BL аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (601721500)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
32
Макс. диаметр сверления металла
10
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%13 570 руб. 28 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706819
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, быстрозажимные сверлильные патроны, крючок для ношения на ремне, 2 аккумуляторныx блока Li-Power для гнезда для вставки (12 В/2,0 А·ч), зарядное устройство LC 40, пластиковый кофр
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
38
Макс. диаметр сверления дерева
32
Макс. диаметр сверления металла
10
Фиксация шпинделя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
5.5
Длина, м
15.5
Высота, см
17.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х23х9
Вес, кг.
2.2
Описание товара Дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS BL аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (601721500)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS BL 601721500 предназначена для профессионального использования. Благодаря бесщеточному двигателю достигается высокая производительность и долгий срок службы инструмента. Встроенная подсветка обеспечивает хороший обзор рабочего места. Индикатор емкости позволяет контролировать степень зарядки аккумулятора. Предусмотрен практичный крючок для ношения на ремне, с фиксацией справа или слева без инструментов.
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Теги товара: Двухскоростные
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Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, быстрозажимные сверлильные патроны, крючок для ношения на ремне, 2 аккумуляторныx блока Li-Power для гнезда для вставки (12 В/2,0 А·ч), зарядное устройство LC 40, пластиковый кофр
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
38
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
32
Макс. диаметр сверления металла
10
Фиксация шпинделя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
5.5
Длина, м
15.5
Высота, см
17.4
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS BL 601721500 предназначена для профессионального использования. Благодаря бесщеточному двигателю достигается высокая производительность и долгий срок службы инструмента. Встроенная подсветка обеспечивает хороший обзор рабочего места. Индикатор емкости позволяет контролировать степень зарядки аккумулятора. Предусмотрен практичный крючок для ношения на ремне, с фиксацией справа или слева без инструментов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS BL аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (601721500) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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