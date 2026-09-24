Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21Ix2Li-XDK (2 АКБ + ЗУ)
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21Ix2Li-XDK (2 АКБ + ЗУ)
Новая аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт BORT BAB-21Ix2Li-XDK — это мощный и высокоэффективный инструмент, предназначенный как для домашнего использования, так и для профессионального применения. Эта модель с современными технологиями подойдет для выполнения множества задач: от сверления и закручивания до ударного бурения. Рассмотрим основные характеристики и преимущества данной дрели-шуруповерта. Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт BORT BAB-21Ix2Li-XDK — это идеальный инструмент, сочетающий в себе мощность, универсальность и современную технологию. Подходит как для домашних мастеров, так и для профессионалов, позволяя выполнять самые разнообразные задачи с легкостью и высоким качеством. Выберите BORT BAB-21Ix2Li-XDK и сделайте свой рабочий процесс более продуктивным и комфортным!
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