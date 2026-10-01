Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL QD6293, XP, с 4-мя насадками, 2 АКБ(2Ач)+ЗУ(2.4A) в сумке
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL QD6293, XP, с 4-мя насадками, 2 АКБ(2Ач)+ЗУ(2.4A) в сумке
Аккумуляторная бесщеточная дрель-шуруповерт со сменными насадками Мощный, компактный и универсальный инструмент для профессиональных задач Цифровой бесщеточный двигатель — обеспечивает в 10 раз более долгий срок службы, большую мощность и эффективность по сравнению с классическими щеточными двигателями. Компактный и легкий дизайн — позволяет с легкостью работать над головой и в труднодоступных местах. Четыре сменные насадки для максимальной гибкости: Быстрозажимной патрон 10 мм — универсальное решение для сверления. Угловая насадка — для работы в узких и труднодоступных местах. Смещенная насадка — позволяет работать вблизи краев и стен. Держатель бит ?” — обеспечивает быструю смену оснастки и уменьшает длину инструмента. Продуманная конструкция для удобства работы: Две скорости — высокая скорость для сверления и высокий крутящий момент для сложных задач. 17 ступеней крутящего момента + фиксированное положение — для точного закручивания крепежа и сверления. Автоматическая блокировка шпинделя — для легкой смены оснастки. Регулируемая скорость — плавный старт и полный контроль над работой. Яркая светодиодная подсветка — два режима, включая режим фонарика с автоотключением через 10 минут. Эргономичная рукоятка с мягким покрытием — комфорт при длительной работе. Крепление для ремня — удобство переноски.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 18 030 руб.4508 руб. в СплитДрель-шуруповерт ударная Makita DHP453SYE аккум. патрон:быстроза...
-
В наличииЦена 18 370 руб. 31 460 руб.4593 руб. в СплитДрель-шуруповерт Bosch GSB 180-LI аккум. патрон:быстрозажимной (...
-
В наличииЦена 18 740 руб.4685 руб. в СплитДрель-шуруповерт Bosch GSB 185-LI аккум. патрон:быстрозажимной (...
-
В наличииЦена 19 200 руб.4800 руб. в СплитДрель-шуруповерт DeWalt DCD805NT аккум. патрон:быстрозажимной (к...
-
В наличииЦена 19 310 руб. 24 840 руб.4828 руб. в СплитДрель аккумуляторная Makita DDF453RFE
-
В наличииЦена 19 590 руб. 20 000 руб.4898 руб. в СплитДрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21U (2x4А.ч)
-
В наличииЦена 20 860 руб.5215 руб. в СплитДрель аккумуляторная ударная Makita DHP453RFE
-
В наличииЦена 21 800 руб.5450 руб. в СплитДрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-50 Professional с 2-мя АКБ, кейс ...
-
В наличииЦена 21 800 руб.5450 руб. в СплитДрель-шуруповерт Makita DDF490SFJ аккум. патрон:быстрозажимной (...
-
В наличииЦена 23 300 руб.5825 руб. в СплитДрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL 18Вт аккум. патрон:быстрозажи...
-
В наличииЦена 23 620 руб.5905 руб. в СплитДрель-шуруповерт Bosch GSB 18V-50 + L аккум. патрон:быстрозажимн...
-
В наличииЦена 26 820 руб.6705 руб. в СплитДрель-шуруповерт Metabo BS 18 L BL Set 18Вт аккум. патрон:быстро...
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Отзывы о товаре Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL QD6293, XP, с 4-мя насадками, 2 АКБ(2Ач)+ЗУ(2.4A) в сумке