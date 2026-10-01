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Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL QD6293, XP, с 4-мя насадками, 2 АКБ(2Ач)+ЗУ(2.4A) в сумке купить с доставкой в Москве
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL QD6293, XP, с 4-мя насадками, 2 АКБ(2Ач)+ЗУ(2.4A) в сумке

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Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL QD6293, XP, с 4-мя насадками, 2 АКБ(2Ач)+ЗУ(2.4A) в сумке - фото 1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL QD6293, XP, с 4-мя насадками, 2 АКБ(2Ач)+ЗУ(2.4A) в сумке - фото 2
Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL QD6293, XP, с 4-мя насадками, 2 АКБ(2Ач)+ЗУ(2.4A) в сумке - фото 3
Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL QD6293, XP, с 4-мя насадками, 2 АКБ(2Ач)+ЗУ(2.4A) в сумке - фото 4
Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL QD6293, XP, с 4-мя насадками, 2 АКБ(2Ач)+ЗУ(2.4A) в сумке - фото 5
Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL QD6293, XP, с 4-мя насадками, 2 АКБ(2Ач)+ЗУ(2.4A) в сумке - фото 6
Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL QD6293, XP, с 4-мя насадками, 2 АКБ(2Ач)+ЗУ(2.4A) в сумке - фото 7
Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL QD6293, XP, с 4-мя насадками, 2 АКБ(2Ач)+ЗУ(2.4A) в сумке - фото 8
Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL QD6293, XP, с 4-мя насадками, 2 АКБ(2Ач)+ЗУ(2.4A) в сумке - фото 9
Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL QD6293, XP, с 4-мя насадками, 2 АКБ(2Ач)+ЗУ(2.4A) в сумке - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Тип патрона
шестигранный (1/4HEX)
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
36
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL QD6293, XP, с 4-мя насадками, 2 АКБ(2Ач)+ЗУ(2.4A) в сумке - фото 1
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL QD6293, XP, с 4-мя насадками, 2 АКБ(2Ач)+ЗУ(2.4A) в сумке - фото 2
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL QD6293, XP, с 4-мя насадками, 2 АКБ(2Ач)+ЗУ(2.4A) в сумке - фото 3
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL QD6293, XP, с 4-мя насадками, 2 АКБ(2Ач)+ЗУ(2.4A) в сумке - фото 4
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL QD6293, XP, с 4-мя насадками, 2 АКБ(2Ач)+ЗУ(2.4A) в сумке - фото 5
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL QD6293, XP, с 4-мя насадками, 2 АКБ(2Ач)+ЗУ(2.4A) в сумке - фото 6
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL QD6293, XP, с 4-мя насадками, 2 АКБ(2Ач)+ЗУ(2.4A) в сумке - фото 7
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL QD6293, XP, с 4-мя насадками, 2 АКБ(2Ач)+ЗУ(2.4A) в сумке - фото 8
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL QD6293, XP, с 4-мя насадками, 2 АКБ(2Ач)+ЗУ(2.4A) в сумке - фото 9
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL QD6293, XP, с 4-мя насадками, 2 АКБ(2Ач)+ЗУ(2.4A) в сумке - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743258
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Характеристики

Бренд
Skil
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Тип патрона
шестигранный (1/4HEX)
Мин. диаметр патрона
2
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
50
Макс. диаметр сверления дерева
36
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
154 x 67,3 x 198,5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х24х10
Вес, кг.
3.01

Описание товара Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL QD6293, XP, с 4-мя насадками, 2 АКБ(2Ач)+ЗУ(2.4A) в сумке

Аккумуляторная бесщеточная дрель-шуруповерт со сменными насадками Мощный, компактный и универсальный инструмент для профессиональных задач Цифровой бесщеточный двигатель — обеспечивает в 10 раз более долгий срок службы, большую мощность и эффективность по сравнению с классическими щеточными двигателями. Компактный и легкий дизайн — позволяет с легкостью работать над головой и в труднодоступных местах. Четыре сменные насадки для максимальной гибкости: Быстрозажимной патрон 10 мм — универсальное решение для сверления. Угловая насадка — для работы в узких и труднодоступных местах. Смещенная насадка — позволяет работать вблизи краев и стен. Держатель бит ?” — обеспечивает быструю смену оснастки и уменьшает длину инструмента. Продуманная конструкция для удобства работы: Две скорости — высокая скорость для сверления и высокий крутящий момент для сложных задач. 17 ступеней крутящего момента + фиксированное положение — для точного закручивания крепежа и сверления. Автоматическая блокировка шпинделя — для легкой смены оснастки. Регулируемая скорость — плавный старт и полный контроль над работой. Яркая светодиодная подсветка — два режима, включая режим фонарика с автоотключением через 10 минут. Эргономичная рукоятка с мягким покрытием — комфорт при длительной работе. Крепление для ремня — удобство переноски.



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL QD6293, XP, с 4-мя насадками, 2 АКБ(2Ач)+ЗУ(2.4A) в сумке




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Характеристики
Бренд
Skil
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Тип патрона
шестигранный (1/4HEX)
Мин. диаметр патрона
2
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
50
Макс. диаметр сверления дерева
36
Развернуть
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
154 x 67,3 x 198,5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная бесщеточная дрель-шуруповерт со сменными насадками Мощный, компактный и универсальный инструмент для профессиональных задач Цифровой бесщеточный двигатель — обеспечивает в 10 раз более долгий срок службы, большую мощность и эффективность по сравнению с классическими щеточными двигателями. Компактный и легкий дизайн — позволяет с легкостью работать над головой и в труднодоступных местах. Четыре сменные насадки для максимальной гибкости: Быстрозажимной патрон 10 мм — универсальное решение для сверления. Угловая насадка — для работы в узких и труднодоступных местах. Смещенная насадка — позволяет работать вблизи краев и стен. Держатель бит ?” — обеспечивает быструю смену оснастки и уменьшает длину инструмента. Продуманная конструкция для удобства работы: Две скорости — высокая скорость для сверления и высокий крутящий момент для сложных задач. 17 ступеней крутящего момента + фиксированное положение — для точного закручивания крепежа и сверления. Автоматическая блокировка шпинделя — для легкой смены оснастки. Регулируемая скорость — плавный старт и полный контроль над работой. Яркая светодиодная подсветка — два режима, включая режим фонарика с автоотключением через 10 минут. Эргономичная рукоятка с мягким покрытием — комфорт при длительной работе. Крепление для ремня — удобство переноски.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
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Отзывы


Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL QD6293, XP, с 4-мя насадками, 2 АКБ(2Ач)+ЗУ(2.4A) в сумке - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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