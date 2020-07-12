Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-18Л-2К (72/14/9)

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Вихрь
|Тип товара
|Безударная дрель-шуруповерт
|Питание
|от аккумулятора
|Мощность, Вт
|18
|Ударный механизм
|нет
|Макс. крутящий момент
|28 Нм
|Тип патрона
|быстрозажимной
|Мин. диаметр патрона
|0.8 мм
|Макс. диаметр патрона
|10 мм
|Гнездо для крепления бит
|нет
|Доп. рукоятка
|нет
|Задний ход
|есть
|Импульсный режим
|нет
|Кол-во скоростей работы
|2
|Лампа точечной подсветки
|нет
|Ограничитель глубины сверления
|нет
|Тормоз двигателя
|нет
|Фиксация шпинделя
|нет
|Электронная регулировка частоты вращения
|да
|В кейсе
|да
|Магнитный держатель на корпусе
|нет
|Вес, кг
|2.1
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12.07.2020
1.Цена
2.Мощность
3.Удобство
4.Кейс на застежках
5.Фонарик
6.Срок поставки
7.Возможность проверки
8.2 заряженных аккумулятора
Недостатки:
1. Немного пахнет пластиком
Комментарий:
Приобрел данный инструмент по скидке за 3530р + были списаны бонусы(КетКоины).
Оператор пообещал, что привезут через 5 дней, по факту пришло СМС уже на следующий, чему был приятно удивлен.
Придя в магазин, продавец сразу предложил выполнить проверку, что тоже приятно удивило.
Инструмент покупал для дома, уже немного использовал в повседневных целях и оказался полностью им удовлетворен, в руке лежит удобно, мощность высокая, подсветка работает когда нажимаешь кнопку работы.
Аккумуляторы еще не заряжал, но, учитывая, что пришли они полностью заряженные - думаю не разочаруюсь.
Итог-покупать или нет? Однозначно да, рекомендую.
10.05.2019
Литий-ионные батареи, мощность
Недостатки:
Патрон слабенький, для дома пойдёт. Для шурупов самое то. Для дрели возьмёт — только мелкие отверстия, крупные прокручивается
Комментарий:
Хороший шуруповерт. Если нужна дрель — берите дрель с проводом, эта модель в основном для шурупов. Работает исправно, нареканий нет. Кстати не путайте такую же модель 2015 года, они различаются
10.05.2019
лёгкий,компактный
Недостатки:
при небольшом усилие срабатывает защита
Комментарий:
в целом Шуриком доволен