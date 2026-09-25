Уцененный товар Дрель ударная Зубр ЗДУ-1100-2 ЭРММ2 отличное состояние , 738388
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Дрель ударная
Мощность
1100 Вт
Лампа точечной подсветки
нет
Пылесборник
нет
Тип патрона
ключевой
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
2
Ударный механизм
да
Импульсный режим
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%4 720 руб. 6 290 руб.
В наличии
Код товара: 738388
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4 720 руб. -25%
6 290 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель ударная
Мощность
1100 Вт
Лампа точечной подсветки
нет
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Комплектация
дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления
Тип патрона
ключевой
Предохранительная муфта
нет
Блокировка кнопки включения
да
Ограничитель глубины сверления
нет
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
2
Ударный механизм
да
Импульсный режим
нет
Тормоз двигателя
нет
Мин. диаметр патрона,
1.5 мм
Макс. диаметр патрона, мм
13 мм
Максимальный крутящий момент
35
Макс. диаметр сверления (дерево)
35
Макс. диаметр сверления (металл)
16
Макс. диаметр сверления (бетон)
16
Макс. количество ударов в минуту
0
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Дополнительная рукоятка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х29х10
Вес, кг.
3.9
Описание товара Уцененный товар Дрель ударная Зубр ЗДУ-1100-2 ЭРММ2 отличное состояние
Внешний вид : отличное состояние Комплектность : коробка, документы , дрель ударная , ручка Причина уценки : сломан переключатель ( пластик) , само переключение работает
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Бренд
Тип товара
Дрель ударная
Мощность
1100 Вт
Лампа точечной подсветки
нет
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Комплектация
дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления
Тип патрона
ключевой
Предохранительная муфта
нет
Блокировка кнопки включения
да
Ограничитель глубины сверления
нет
Реверс
да
Развернуть
Кол-во скоростей работы
2
Ударный механизм
да
Импульсный режим
нет
Тормоз двигателя
нет
Мин. диаметр патрона,
1.5 мм
Макс. диаметр патрона, мм
13 мм
Максимальный крутящий момент
35
Макс. диаметр сверления (дерево)
35
Макс. диаметр сверления (металл)
16
Макс. диаметр сверления (бетон)
16
Макс. количество ударов в минуту
0
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Дополнительная рукоятка
да
Страна производитель
Китай
Внешний вид : отличное состояние Комплектность : коробка, документы , дрель ударная , ручка Причина уценки : сломан переключатель ( пластик) , само переключение работает
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, безударные, для бруса, 500 вт, быстрозажимные, по металлу
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, безударные, для бруса, 500 вт, быстрозажимные, по металлу
Уцененный товар Дрель ударная Зубр ЗДУ-1100-2 ЭРММ2 отличное состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4720 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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