Система хранения данных QNAP TS-432X-4G
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Характеристики
Описание товара Система хранения данных QNAP TS-432X-4G
?QNAP TS-432X - это современный 4-дисковый сетевой RAID-накопитель, предназначенный для профессионального и домашнего использования. Модель оснащена четырехъядерным процессором Annapurna Labs Alpine AL524 с тактовой частотой 2.0 ГГц и 4 ГБ оперативной памяти DDR4 с возможностью расширения до 16 ГБ и поддержкой ECC RAM, что обеспечивает высокую производительность и надежность при работе с большими объемами данных. ?Устройство поддерживает установку 3.5" и 2.5" жестких дисков с горячей заменой, максимальный объем одного накопителя составляет до 24 ТБ, а общая емкость хранилища - до 96 ТБ (336 ТБ с модулями расширения). Для повышения скорости передачи данных предусмотрены два сетевых порта 2.5 Гбит/с и один порт 10 Гбит/с SFP+, а также слот расширения PCIe Gen3 x4 для подключения дополнительных сетевых карт или SSD. ?TS-432X предлагает продвинутые возможности резервного копирования, создания моментальных снимков, синхронизации данных и работы с контейнерами Docker. Благодаря поддержке Hybrid Backup Sync, Boxafe, Google Photos, а также различных облачных сервисов и протоколов, обеспечивается комплексная защита и гибкость управления файлами и резервными копиями. ?Модель также может выступать в роли сервера видеонаблюдения, поддерживает работу с IP-камерами по ONVIF, а встроенные системы кибербезопасности, такие как многофакторная аутентификация, межсетевой экран QuFirewall и Malware Remover, защищают данные от несанкционированного доступа и вредоносных программ.
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