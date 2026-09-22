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Система хранения данных QNAP TS-432X-4G купить с доставкой в Москве
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Система хранения данных QNAP TS-432X-4G

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Система хранения данных QNAP TS-432X-4G - фото 2
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Система хранения данных QNAP TS-432X-4G - фото 4
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Система хранения данных QNAP TS-432X-4G - фото 6
Система хранения данных QNAP TS-432X-4G - фото 7
Система хранения данных QNAP TS-432X-4G - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
  • Система хранения данных QNAP TS-432X-4G - фото 1
  • Система хранения данных QNAP TS-432X-4G - фото 2
  • Система хранения данных QNAP TS-432X-4G - фото 3
  • Система хранения данных QNAP TS-432X-4G - фото 4
  • Система хранения данных QNAP TS-432X-4G - фото 5
  • Система хранения данных QNAP TS-432X-4G - фото 6
  • Система хранения данных QNAP TS-432X-4G - фото 7
  • Система хранения данных QNAP TS-432X-4G - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
191 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729853
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Характеристики

Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
Сетевой накопитель, внешний блок питания, документация
Модель процессора
Annapurna Labs Alpine AL-524
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
4 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
4 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
16 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс накопителей
SATA3, SATA2
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.0: 2
UPnP/DLNA-сервер
да
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Потребляемая мощность
90
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
17х16.5х22.65 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х20
Вес, кг.
3.4

Описание товара Система хранения данных QNAP TS-432X-4G

?QNAP TS-432X - это современный 4-дисковый сетевой RAID-накопитель, предназначенный для профессионального и домашнего использования. Модель оснащена четырехъядерным процессором Annapurna Labs Alpine AL524 с тактовой частотой 2.0 ГГц и 4 ГБ оперативной памяти DDR4 с возможностью расширения до 16 ГБ и поддержкой ECC RAM, что обеспечивает высокую производительность и надежность при работе с большими объемами данных. ?Устройство поддерживает установку 3.5" и 2.5" жестких дисков с горячей заменой, максимальный объем одного накопителя составляет до 24 ТБ, а общая емкость хранилища - до 96 ТБ (336 ТБ с модулями расширения). Для повышения скорости передачи данных предусмотрены два сетевых порта 2.5 Гбит/с и один порт 10 Гбит/с SFP+, а также слот расширения PCIe Gen3 x4 для подключения дополнительных сетевых карт или SSD. ?TS-432X предлагает продвинутые возможности резервного копирования, создания моментальных снимков, синхронизации данных и работы с контейнерами Docker. Благодаря поддержке Hybrid Backup Sync, Boxafe, Google Photos, а также различных облачных сервисов и протоколов, обеспечивается комплексная защита и гибкость управления файлами и резервными копиями. ?Модель также может выступать в роли сервера видеонаблюдения, поддерживает работу с IP-камерами по ONVIF, а встроенные системы кибербезопасности, такие как многофакторная аутентификация, межсетевой экран QuFirewall и Malware Remover, защищают данные от несанкционированного доступа и вредоносных программ.

Отзывы о товаре Система хранения данных QNAP TS-432X-4G




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Характеристики
Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
Сетевой накопитель, внешний блок питания, документация
Модель процессора
Annapurna Labs Alpine AL-524
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
4 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
4 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
16 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс накопителей
SATA3, SATA2
Развернуть
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.0: 2
UPnP/DLNA-сервер
да
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Потребляемая мощность
90
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
17х16.5х22.65 см
Страна производитель
Китай
Описание
?QNAP TS-432X - это современный 4-дисковый сетевой RAID-накопитель, предназначенный для профессионального и домашнего использования. Модель оснащена четырехъядерным процессором Annapurna Labs Alpine AL524 с тактовой частотой 2.0 ГГц и 4 ГБ оперативной памяти DDR4 с возможностью расширения до 16 ГБ и поддержкой ECC RAM, что обеспечивает высокую производительность и надежность при работе с большими объемами данных. ?Устройство поддерживает установку 3.5" и 2.5" жестких дисков с горячей заменой, максимальный объем одного накопителя составляет до 24 ТБ, а общая емкость хранилища - до 96 ТБ (336 ТБ с модулями расширения). Для повышения скорости передачи данных предусмотрены два сетевых порта 2.5 Гбит/с и один порт 10 Гбит/с SFP+, а также слот расширения PCIe Gen3 x4 для подключения дополнительных сетевых карт или SSD. ?TS-432X предлагает продвинутые возможности резервного копирования, создания моментальных снимков, синхронизации данных и работы с контейнерами Docker. Благодаря поддержке Hybrid Backup Sync, Boxafe, Google Photos, а также различных облачных сервисов и протоколов, обеспечивается комплексная защита и гибкость управления файлами и резервными копиями. ?Модель также может выступать в роли сервера видеонаблюдения, поддерживает работу с IP-камерами по ONVIF, а встроенные системы кибербезопасности, такие как многофакторная аутентификация, межсетевой экран QuFirewall и Malware Remover, защищают данные от несанкционированного доступа и вредоносных программ.
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