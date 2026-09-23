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Сетевое хранилище QNAP TS-464U-8G купить с доставкой в Москве
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Сетевое хранилище QNAP TS-464U-8G

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Сетевое хранилище QNAP TS-464U-8G - фото 1
Сетевое хранилище QNAP TS-464U-8G - фото 2
Сетевое хранилище QNAP TS-464U-8G - фото 3
Сетевое хранилище QNAP TS-464U-8G - фото 4
Сетевое хранилище QNAP TS-464U-8G - фото 5
Сетевое хранилище QNAP TS-464U-8G - фото 6
Сетевое хранилище QNAP TS-464U-8G - фото 7
Сетевое хранилище QNAP TS-464U-8G - фото 8
Сетевое хранилище QNAP TS-464U-8G - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
  • Сетевое хранилище QNAP TS-464U-8G - фото 1
  • Сетевое хранилище QNAP TS-464U-8G - фото 2
  • Сетевое хранилище QNAP TS-464U-8G - фото 3
  • Сетевое хранилище QNAP TS-464U-8G - фото 4
  • Сетевое хранилище QNAP TS-464U-8G - фото 5
  • Сетевое хранилище QNAP TS-464U-8G - фото 6
  • Сетевое хранилище QNAP TS-464U-8G - фото 7
  • Сетевое хранилище QNAP TS-464U-8G - фото 8
  • Сетевое хранилище QNAP TS-464U-8G - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
364 875 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586130
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Характеристики

Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
хранилище, кабель питания, кабель RJ-45, набор принадлежностей, документация, винты для крепления дисков 2.5, винты для крепления дисков 3.5
Модель процессора
Intel Celeron N5105
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
4 Гб
Накопители в комплекте
нет
Количество отсеков для накопителей, шт
4 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
22 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс накопителей
SATA II / III
Поддержка RAID
JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Single disk
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 2 x2
Другие порты и интерфейсы
HDMI
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
36
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
479x430.5x43.3 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х42х18
Вес, кг.
6

Описание товара Сетевое хранилище QNAP TS-464U-8G

QNAP TS-464U-8G - компактный 1U стоечный NAS с 4 отсеками под 3.5?/2.5? SATA-диски, процессором Intel Celeron N5095 (4 ядра, до 2.9 ГГц) и 8 ГБ ОЗУ. Модель ориентирована на малый и средний бизнес как файловый сервер, хранилище бэкапов и базовый SAN/NAS.

Для кого и под какие задачи

Подойдёт офисам и филиалам, где нужен быстрый доступ к общим файлам, резервному копированию рабочих станций и лёгким виртуальным или контейнерным сервисам. 4 диска позволяют собрать RAID 5/6/10 для баланса между скоростью, ёмкостью и отказоустойчивостью.

Аппаратные возможности и сети

Устройство поддерживает 4xSATA HDD/SSD с "горячей" заменой, один слот PCIe Gen3 x2 и опциональный M.2 через плату-расширение для SSD-кэша. На борту два 2.5GbE-порта с поддержкой агрегации, HDMI 1.4b и четыре USB (2?USB 3.2 Gen2 + 2?USB 2.0) для периферии и резервного копирования.

Важные нюансы перед покупкой

TS-464U-8G рассчитан на установку в стойку 1U и требует серверного окружения по шуму и охлаждению. ОЗУ 8 ГБ не расширяется, поэтому для тяжёлых виртуализационных задач лучше планировать старшие модели; для типичных офисных нагрузок этого объёма достаточно.

Отзывы о товаре Сетевое хранилище QNAP TS-464U-8G




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Характеристики
Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
хранилище, кабель питания, кабель RJ-45, набор принадлежностей, документация, винты для крепления дисков 2.5, винты для крепления дисков 3.5
Модель процессора
Intel Celeron N5105
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
4 Гб
Накопители в комплекте
нет
Количество отсеков для накопителей, шт
4 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
22 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Развернуть
Интерфейс накопителей
SATA II / III
Поддержка RAID
JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Single disk
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 2 x2
Другие порты и интерфейсы
HDMI
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
36
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
479x430.5x43.3 мм
Страна производитель
Китай
Описание

QNAP TS-464U-8G - компактный 1U стоечный NAS с 4 отсеками под 3.5?/2.5? SATA-диски, процессором Intel Celeron N5095 (4 ядра, до 2.9 ГГц) и 8 ГБ ОЗУ. Модель ориентирована на малый и средний бизнес как файловый сервер, хранилище бэкапов и базовый SAN/NAS.

Для кого и под какие задачи

Подойдёт офисам и филиалам, где нужен быстрый доступ к общим файлам, резервному копированию рабочих станций и лёгким виртуальным или контейнерным сервисам. 4 диска позволяют собрать RAID 5/6/10 для баланса между скоростью, ёмкостью и отказоустойчивостью.

Аппаратные возможности и сети

Устройство поддерживает 4xSATA HDD/SSD с "горячей" заменой, один слот PCIe Gen3 x2 и опциональный M.2 через плату-расширение для SSD-кэша. На борту два 2.5GbE-порта с поддержкой агрегации, HDMI 1.4b и четыре USB (2?USB 3.2 Gen2 + 2?USB 2.0) для периферии и резервного копирования.

Важные нюансы перед покупкой

TS-464U-8G рассчитан на установку в стойку 1U и требует серверного окружения по шуму и охлаждению. ОЗУ 8 ГБ не расширяется, поэтому для тяжёлых виртуализационных задач лучше планировать старшие модели; для типичных офисных нагрузок этого объёма достаточно.

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Отзывы


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