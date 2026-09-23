Сетевое хранилище QNAP TS-873AeU-RP-4G
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Характеристики
Описание товара Сетевое хранилище QNAP TS-873AeU-RP-4G
Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-873AeU-RP-4G – модель корпоративного класса, обеспечивающая возможность скоростного удаленного доступа к большим массивам информации. Устройство рассчитано на размещение до 8 SATA накопителей 2.5-дюймового и 3.5-дюймового форм-факторов, объем каждого из которых ограничен 22 ТБ. Допускается организация массивов RAID 60, RAID 50, RAID 6, RAID 0, RAID 5, RAID 1 и RAID 10. Также возможно использование режима Single disk, в котором задействуется единственный накопитель. Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-873AeU-RP-4G отличается высоким уровнем быстродействия, обеспечиваемым 4-ядерным процессором AMD Ryzen V1500B и 4 ГБ оперативной памяти. Максимально допустимый объем ОЗУ – 64 ГБ. При необходимости скорость работы устройства можно значительно увеличить, воспользовавшись кешированием с помощью твердотельных накопителей M.2 NVMe. Для размещения таких устройств используются 2 слота. Поддерживаемый форм-фактор M.2 SSD – 2280. Особенностью хранилища является наличие резервного источника питания. Устройство предназначено для настольной установки.
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