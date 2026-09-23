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Сетевое хранилище QNAP TS-873AeU-RP-4G купить с доставкой в Москве
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Сетевое хранилище QNAP TS-873AeU-RP-4G

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Сетевое хранилище QNAP (TS-873AeU-RP-4G) - фото 1
Сетевое хранилище QNAP (TS-873AeU-RP-4G) - фото 2
Сетевое хранилище QNAP (TS-873AeU-RP-4G) - фото 3
Сетевое хранилище QNAP (TS-873AeU-RP-4G) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-873AeU-RP-4G) - фото 1
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-873AeU-RP-4G) - фото 2
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-873AeU-RP-4G) - фото 3
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-873AeU-RP-4G) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
564 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586142
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Характеристики

Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
хранилище, кабель питания, документация, кабель Ethernet, винты для крепления дисков 2.5, винты для крепления дисков 3.5
Модель процессора
AMD Ryzen V1500B
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
4 Гб
Накопители в комплекте
нет
Количество отсеков для накопителей, шт
8 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
22 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5", M2 2280 NVMe
Интерфейс накопителей
SATA III, M.2
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Single disk, RAID 50, RAID 60
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x2, USB 3.2 Gen 1 Type-C х2
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
52.49
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
297.4x482x89 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х53х22
Вес, кг.
10.2

Описание товара Сетевое хранилище QNAP TS-873AeU-RP-4G

Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-873AeU-RP-4G – модель корпоративного класса, обеспечивающая возможность скоростного удаленного доступа к большим массивам информации. Устройство рассчитано на размещение до 8 SATA накопителей 2.5-дюймового и 3.5-дюймового форм-факторов, объем каждого из которых ограничен 22 ТБ. Допускается организация массивов RAID 60, RAID 50, RAID 6, RAID 0, RAID 5, RAID 1 и RAID 10. Также возможно использование режима Single disk, в котором задействуется единственный накопитель. Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-873AeU-RP-4G отличается высоким уровнем быстродействия, обеспечиваемым 4-ядерным процессором AMD Ryzen V1500B и 4 ГБ оперативной памяти. Максимально допустимый объем ОЗУ – 64 ГБ. При необходимости скорость работы устройства можно значительно увеличить, воспользовавшись кешированием с помощью твердотельных накопителей M.2 NVMe. Для размещения таких устройств используются 2 слота. Поддерживаемый форм-фактор M.2 SSD – 2280. Особенностью хранилища является наличие резервного источника питания. Устройство предназначено для настольной установки.

Отзывы о товаре Сетевое хранилище QNAP TS-873AeU-RP-4G




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Характеристики
Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
хранилище, кабель питания, документация, кабель Ethernet, винты для крепления дисков 2.5, винты для крепления дисков 3.5
Модель процессора
AMD Ryzen V1500B
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
4 Гб
Накопители в комплекте
нет
Количество отсеков для накопителей, шт
8 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
22 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5", M2 2280 NVMe
Развернуть
Интерфейс накопителей
SATA III, M.2
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Single disk, RAID 50, RAID 60
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x2, USB 3.2 Gen 1 Type-C х2
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
52.49
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
297.4x482x89 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-873AeU-RP-4G – модель корпоративного класса, обеспечивающая возможность скоростного удаленного доступа к большим массивам информации. Устройство рассчитано на размещение до 8 SATA накопителей 2.5-дюймового и 3.5-дюймового форм-факторов, объем каждого из которых ограничен 22 ТБ. Допускается организация массивов RAID 60, RAID 50, RAID 6, RAID 0, RAID 5, RAID 1 и RAID 10. Также возможно использование режима Single disk, в котором задействуется единственный накопитель. Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-873AeU-RP-4G отличается высоким уровнем быстродействия, обеспечиваемым 4-ядерным процессором AMD Ryzen V1500B и 4 ГБ оперативной памяти. Максимально допустимый объем ОЗУ – 64 ГБ. При необходимости скорость работы устройства можно значительно увеличить, воспользовавшись кешированием с помощью твердотельных накопителей M.2 NVMe. Для размещения таких устройств используются 2 слота. Поддерживаемый форм-фактор M.2 SSD – 2280. Особенностью хранилища является наличие резервного источника питания. Устройство предназначено для настольной установки.
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Отзывы


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