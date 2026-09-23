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Сетевое хранилище QNAP (TS-464U-RP-8G) купить с доставкой в Москве
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Сетевое хранилище QNAP (TS-464U-RP-8G)

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Сетевое хранилище QNAP (TS-464U-RP-8G) - фото 1
Сетевое хранилище QNAP (TS-464U-RP-8G) - фото 2
Сетевое хранилище QNAP (TS-464U-RP-8G) - фото 3
Сетевое хранилище QNAP (TS-464U-RP-8G) - фото 4
Сетевое хранилище QNAP (TS-464U-RP-8G) - фото 5
Сетевое хранилище QNAP (TS-464U-RP-8G) - фото 6
Сетевое хранилище QNAP (TS-464U-RP-8G) - фото 7
Сетевое хранилище QNAP (TS-464U-RP-8G) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-464U-RP-8G) - фото 1
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-464U-RP-8G) - фото 2
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-464U-RP-8G) - фото 3
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-464U-RP-8G) - фото 4
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-464U-RP-8G) - фото 5
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-464U-RP-8G) - фото 6
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-464U-RP-8G) - фото 7
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-464U-RP-8G) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
463 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586132
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Характеристики

Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
хранилище, кабель питания, кабель RJ-45, набор принадлежностей, документация, винты для крепления дисков 2.5, винты для крепления дисков 3.5
Модель процессора
Intel Celeron N5105
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Накопители в комплекте
нет
Количество отсеков для накопителей, шт
4 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
22 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс накопителей
SATA II / III
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
JBOD
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 2 x2
Другие порты и интерфейсы
HDMI
UPnP/DLNA-сервер
да
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
36
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
479x430.5x43.3 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х62х18
Вес, кг.
11.25

Описание товара Сетевое хранилище QNAP (TS-464U-RP-8G)

QNAP TS-464U-RP-8G - версия TS-464U с резервированным питанием: 1U, 4xSATA-отсека, Intel Celeron N5095 и 8 ГБ ОЗУ, но с двумя БП по 250 Вт. Модель ориентирована на случаи, где важно сохранить доступ к данным даже при отказе одного блока питания.

Для кого и под какие задачи

Подойдёт для небольших серверных и филиалов, где NAS включён в общую ИТ-инфраструктуру и критичен непрерывный доступ к бэкапам или файловым ресурсам. Это компромисс между недорогим 1U-решением и корпоративными массивами с полной резервированностью.

Аппаратные возможности и сети

Конфигурация по дискам, CPU и сетям аналогична TS-464U-8G: 4?SATA, Intel Celeron N5095, 8 ГБ ОЗУ, 2x2.5GbE, PCIe Gen3 x2, HDMI и 4?USB. Добавление второго БП снижает риск простоя из-за аппаратного отказа питания и упрощает интеграцию с двумя линиями электроснабжения.

Важные нюансы перед покупкой

Максимальный объём ОЗУ также ограничен 8 ГБ, поэтому планировать стоит под файловые/бэкап-задачи и лёгкие сервисы, а не крупную виртуализацию. Резервирование питания имеет смысл, если в стойке уже есть распределение по двум независимым источникам или ИБП.

Отзывы о товаре Сетевое хранилище QNAP (TS-464U-RP-8G)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
хранилище, кабель питания, кабель RJ-45, набор принадлежностей, документация, винты для крепления дисков 2.5, винты для крепления дисков 3.5
Модель процессора
Intel Celeron N5105
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Накопители в комплекте
нет
Количество отсеков для накопителей, шт
4 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
22 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Развернуть
Интерфейс накопителей
SATA II / III
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
JBOD
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 2 x2
Другие порты и интерфейсы
HDMI
UPnP/DLNA-сервер
да
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
36
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
479x430.5x43.3 мм
Страна производитель
Китай
Описание

QNAP TS-464U-RP-8G - версия TS-464U с резервированным питанием: 1U, 4xSATA-отсека, Intel Celeron N5095 и 8 ГБ ОЗУ, но с двумя БП по 250 Вт. Модель ориентирована на случаи, где важно сохранить доступ к данным даже при отказе одного блока питания.

Для кого и под какие задачи

Подойдёт для небольших серверных и филиалов, где NAS включён в общую ИТ-инфраструктуру и критичен непрерывный доступ к бэкапам или файловым ресурсам. Это компромисс между недорогим 1U-решением и корпоративными массивами с полной резервированностью.

Аппаратные возможности и сети

Конфигурация по дискам, CPU и сетям аналогична TS-464U-8G: 4?SATA, Intel Celeron N5095, 8 ГБ ОЗУ, 2x2.5GbE, PCIe Gen3 x2, HDMI и 4?USB. Добавление второго БП снижает риск простоя из-за аппаратного отказа питания и упрощает интеграцию с двумя линиями электроснабжения.

Важные нюансы перед покупкой

Максимальный объём ОЗУ также ограничен 8 ГБ, поэтому планировать стоит под файловые/бэкап-задачи и лёгкие сервисы, а не крупную виртуализацию. Резервирование питания имеет смысл, если в стойке уже есть распределение по двум независимым источникам или ИБП.

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Отзывы


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