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Сетевое хранилище Synology (FS3410) купить с доставкой в Москве
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Сетевое хранилище Synology (FS3410)

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
  • Сетевое хранилище Synology (FS3410) - фото 1
  • Сетевое хранилище Synology (FS3410) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 890 руб. 
Начислим 13935 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586058
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Сетевое хранилище Synology (FS3410)
870 890 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Synology
Тип товара
Сетевое хранилище
Количество отсеков для накопителей, шт.
24
Частота процессора
2700 МГц
Цвет
черный
Комплектация
хранилище, кабель питания, документация, кабель Ethernet x2, набор аксессуаров
Модель процессора
Intel Xeon D-1541
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16384
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
32000
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5 дюйм.
Интерфейс накопителей
SATA SSD
Возможность горячей замены HDD
да
Количество портов Ethernet, шт.
6
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x2
Другие порты и интерфейсы
RJ-45
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Система охлаждения
да
Размеры в упаковке, м
1х0.8х0.27
Вес, кг.
5.8

Описание товара Сетевое хранилище Synology (FS3410)

Synology FlashStation FS3410 - 2U-флеш-массива на 24 отсека под 2.5? SATA/SAS SSD с процессором Intel Xeon D-1541 (8 ядер, 2.1-2.7 ГГц) и 16 ГБ DDR4 ECC (расширяемо до 128 ГБ). Система ориентирована на полностью SSD-хранение с производительностью до ~7/3.4 ГБ/с последовательного чтения/записи и порядка 394k/129k IOPS для 4K iSCSI.

Для кого и под какие задачи

FS3410 подойдёт для I/O-интенсивных задач: большие БД, высоконагруженная виртуализация, VDI, CI/CD-системы, кэш-слои и аналитика, где критичны задержки и скорость. Это вариант для компаний, которым нужен быстрый, единый all-flash-массива с привычным DSM и возможностью масштабирования.

Аппаратные возможности и сети

24 фронтальных отсека под SSD позволяют строить отказоустойчивые RAID-группы с высокой плотностью ввода-вывода. Из коробки есть 4?1GbE и 2?10GbE, плюс два PCIe Gen3 x8 слота для установки дополнительных 10/25GbE-карт и расширения сетевой подсистемы.

ПО и функции

DSM на FS3410 даёт привычный стек Synology: файловые сервисы, iSCSI, снапшоты, репликацию, средства резервного копирования и интеграцию с AD/LDAP и гипервизорами. Поддерживаются шифрование, антивирус, виртуализация, VPN-сервер и другие корпоративные функции.

Важные нюансы перед покупкой

All-flash-архитектура требует внимательного подбора SSD из списка совместимости Synology и достаточного объёма ОЗУ (32+ ГБ для томов >108 ТБ). Устройство рассчитано на ЦОД-уровень: 2U-форм-фактор, 550-Вт резервированные БП, шум и тепловыделение предполагают выделенную серверную инфраструктуру.

Отзывы о товаре Сетевое хранилище Synology (FS3410)




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Характеристики
Бренд
Synology
Тип товара
Сетевое хранилище
Количество отсеков для накопителей, шт.
24
Частота процессора
2700 МГц
Цвет
черный
Комплектация
хранилище, кабель питания, документация, кабель Ethernet x2, набор аксессуаров
Модель процессора
Intel Xeon D-1541
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16384
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
32000
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5 дюйм.
Интерфейс накопителей
SATA SSD
Развернуть
Возможность горячей замены HDD
да
Количество портов Ethernet, шт.
6
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x2
Другие порты и интерфейсы
RJ-45
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Система охлаждения
да
Описание

Synology FlashStation FS3410 - 2U-флеш-массива на 24 отсека под 2.5? SATA/SAS SSD с процессором Intel Xeon D-1541 (8 ядер, 2.1-2.7 ГГц) и 16 ГБ DDR4 ECC (расширяемо до 128 ГБ). Система ориентирована на полностью SSD-хранение с производительностью до ~7/3.4 ГБ/с последовательного чтения/записи и порядка 394k/129k IOPS для 4K iSCSI.

Для кого и под какие задачи

FS3410 подойдёт для I/O-интенсивных задач: большие БД, высоконагруженная виртуализация, VDI, CI/CD-системы, кэш-слои и аналитика, где критичны задержки и скорость. Это вариант для компаний, которым нужен быстрый, единый all-flash-массива с привычным DSM и возможностью масштабирования.

Аппаратные возможности и сети

24 фронтальных отсека под SSD позволяют строить отказоустойчивые RAID-группы с высокой плотностью ввода-вывода. Из коробки есть 4?1GbE и 2?10GbE, плюс два PCIe Gen3 x8 слота для установки дополнительных 10/25GbE-карт и расширения сетевой подсистемы.

ПО и функции

DSM на FS3410 даёт привычный стек Synology: файловые сервисы, iSCSI, снапшоты, репликацию, средства резервного копирования и интеграцию с AD/LDAP и гипервизорами. Поддерживаются шифрование, антивирус, виртуализация, VPN-сервер и другие корпоративные функции.

Важные нюансы перед покупкой

All-flash-архитектура требует внимательного подбора SSD из списка совместимости Synology и достаточного объёма ОЗУ (32+ ГБ для томов >108 ТБ). Устройство рассчитано на ЦОД-уровень: 2U-форм-фактор, 550-Вт резервированные БП, шум и тепловыделение предполагают выделенную серверную инфраструктуру.

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Отзывы


Сетевое хранилище Synology (FS3410) - по цене 870890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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