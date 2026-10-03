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Сетевое хранилище Synology SA3200D купить с доставкой в Москве
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Сетевое хранилище Synology SA3200D

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Сетевое хранилище Synology SA3200D
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
925 280 руб. 
Начислим 14805 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 361171
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Сетевое хранилище Synology SA3200D
925 280 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Synology
Тип товара
Сетевое хранилище
Размеры в упаковке, см
83х60х24
Вес, кг.
24.77

Описание товара Сетевое хранилище Synology SA3200D

Synology SA3200D - двухконтроллерная SAN/NAS-система 2U с 12 отсеками для 2.5/3.5 SATA/SAS-дисков, ориентированная на высокую доступность и работу 24/7 в корпоративной среде. Каждый контроллер использует процессор Intel Xeon D-1521 и 8 ГБ DDR4 ECC (расширяемо до 64 ГБ на контроллер), обеспечивая отказоустойчивость на уровне контроллеров и памяти.

Для кого и под какие задачи

SA3200D подойдёт для компаний, которым нужна отказоустойчивая платформа под виртуализацию, базы данных, VDI и другие критичные сервисы с минимальным временем простоя. Система ориентирована на сценарии с требованием к непрерывности: кластеры гипервизоров, файловые сервисы для большого числа пользователей, видеонаблюдение корпоративного уровня.

Аппаратные возможности и хранение

Массив поддерживает до 12 дисков в базовом шасси с возможностью расширения до 36 накопителей за счёт двух полок RXD1219sas. Два контроллера с NTB-соединением, SATA DOM для ОС и поддержка RAID (включая RAID-группы под iSCSI-LUN) обеспечивают стабильность и гибкую конфигурацию хранилища.

Сети и ПО

SA3200D оснащён 4x1GbE и 1x10GbE RJ-45 на каждый контроллер, а также слотом PCIe 3.0 x8 для установки дополнительных 10/25GbE-карт. Управление и сервисы реализованы через DSM с поддержкой снапшотов, репликации, iSCSI-LUN, интеграции с VMware/Hyper-V и средствами резервного копирования.

Важные нюансы перед покупкой

Это решение рассчитано на стоечную установку и инфраструктуру уровня ЦОД (электропитание, охлаждение, сеть), поэтому важно заранее планировать размещение и окружение. Для достижения заявленной отказоустойчивости требуется корректная настройка двухконтроллерной схемы, RAID и внешних путей доступа (multipath, дублирование сетей/ коммутаторов).

Отзывы о товаре Сетевое хранилище Synology SA3200D




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Synology
Тип товара
Сетевое хранилище
Описание

Synology SA3200D - двухконтроллерная SAN/NAS-система 2U с 12 отсеками для 2.5/3.5 SATA/SAS-дисков, ориентированная на высокую доступность и работу 24/7 в корпоративной среде. Каждый контроллер использует процессор Intel Xeon D-1521 и 8 ГБ DDR4 ECC (расширяемо до 64 ГБ на контроллер), обеспечивая отказоустойчивость на уровне контроллеров и памяти.

Для кого и под какие задачи

SA3200D подойдёт для компаний, которым нужна отказоустойчивая платформа под виртуализацию, базы данных, VDI и другие критичные сервисы с минимальным временем простоя. Система ориентирована на сценарии с требованием к непрерывности: кластеры гипервизоров, файловые сервисы для большого числа пользователей, видеонаблюдение корпоративного уровня.

Аппаратные возможности и хранение

Массив поддерживает до 12 дисков в базовом шасси с возможностью расширения до 36 накопителей за счёт двух полок RXD1219sas. Два контроллера с NTB-соединением, SATA DOM для ОС и поддержка RAID (включая RAID-группы под iSCSI-LUN) обеспечивают стабильность и гибкую конфигурацию хранилища.

Сети и ПО

SA3200D оснащён 4x1GbE и 1x10GbE RJ-45 на каждый контроллер, а также слотом PCIe 3.0 x8 для установки дополнительных 10/25GbE-карт. Управление и сервисы реализованы через DSM с поддержкой снапшотов, репликации, iSCSI-LUN, интеграции с VMware/Hyper-V и средствами резервного копирования.

Важные нюансы перед покупкой

Это решение рассчитано на стоечную установку и инфраструктуру уровня ЦОД (электропитание, охлаждение, сеть), поэтому важно заранее планировать размещение и окружение. Для достижения заявленной отказоустойчивости требуется корректная настройка двухконтроллерной схемы, RAID и внешних путей доступа (multipath, дублирование сетей/ коммутаторов).

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевое хранилище Synology SA3200D - купить по цене 925280 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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