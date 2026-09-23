Описание товара Сетевое хранилище Synology RS4021XS+

Synology RackStation RS4021xs+ - 16-отсечный стоечный NAS для бизнеса с процессором Intel Xeon D-1541 (8 ядер, до 2.7 ГГц) и 16 ГБ DDR4 ECC, расширяемой до 64 ГБ. Система рассчитана на высокие нагрузки: более 200k IOPS 4K Random Read и последовательное чтение свыше 6 ГБ/с при правильной конфигурации сети и дисков.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт для компаний с интенсивным файловым доступом, большим количеством пользователей, а также для задач резервного копирования, медиасерверов и хранения больших объёмов данных. RS4021xs+ хорошо вписывается в инфраструктуру виртуализации, систем видеонаблюдения и проектов аналитики, где важны скорость и ёмкость.

Аппаратные возможности и хранение

Устройство поддерживает 16 дисков 2.5?/3.5? SATA, а с двумя полками RX1217(RP) масштабируется до 40 накопителей. Реализована поддержка RAID 0/1/5/6/10/JBOD/RAID F1, кэширование на SSD и продвинутые механизмы защиты данных (снапшоты, репликация).

Сети и расширения

RS4021xs+ имеет встроенные 10GbE-порты и 1GbE-интерфейсы, а также слот PCIe для дополнительных сетевых карт. Работает под управлением DSM с полным набором сервисов: iSCSI, файловые протоколы, резервное копирование, мониторинг и интеграция с AD/LDAP.

Важные нюансы перед покупкой

Для реализации высоких скоростей важно предусмотреть соответствующую сетевую инфраструктуру (10/25GbE-коммутаторы, кабели, конфигурацию LACP/VLAN). Устройство рассчитано на серверные условия - при планировании бюджета стоит учесть потребление до ~800 Вт и акустический шум в стойке.