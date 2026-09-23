Сетевое хранилище QNAP TS-1273AU-RP-8G
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сетевое хранилище QNAP TS-1273AU-RP-8G
Сетевое хранилище QNAP TS-1273AU-RP-8G позволит хранить большие объемы данных и обеспечит высокую производительность при развертывании виртуальных сред. В нем установлен 4-ядерный процессор AMD Ryzen V1500B и модуль оперативной памяти на 8 ГБ. Конструкция сетевого хранилища предусматривает наличие 12 отсеков для накопителей объемом 18 ТБ каждый. Интерфейсы SATA II / III и SSD обеспечивают высокую скорость передачи данных. Поддерживается функция горячей замены жесткого диска. В сетевом хранилище QNAP TS-1273AU-RP-8G используется технология RAID, которая обеспечивает повышенную отказоустойчивость и снижает риск потери данных. 2 порта Ethernet с пропускной способностью 2.5 Гбит/с позволяют подключаться к интернету на высокой скорости. Наличие слотов PCIe 3.0 предусматривает установку графических карт, благодаря чему увеличивается скорость обработки видео. Поддержка IP-видеонаблюдения упрощает управление видеокамерами. Встроенная система охлаждения обеспечивает стабильную работу хранилища.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Отзывы о товаре Сетевое хранилище QNAP TS-1273AU-RP-8G