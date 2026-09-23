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Сетевое хранилище QNAP TS-1273AU-RP-8G купить с доставкой в Москве
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Сетевое хранилище QNAP TS-1273AU-RP-8G

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Сетевое хранилище QNAP TS-1273AU-RP-8G - фото 1
Сетевое хранилище QNAP TS-1273AU-RP-8G - фото 2
Сетевое хранилище QNAP TS-1273AU-RP-8G - фото 3
Сетевое хранилище QNAP TS-1273AU-RP-8G - фото 4
Сетевое хранилище QNAP TS-1273AU-RP-8G - фото 5
Сетевое хранилище QNAP TS-1273AU-RP-8G - фото 6
Сетевое хранилище QNAP TS-1273AU-RP-8G - фото 7
Сетевое хранилище QNAP TS-1273AU-RP-8G - фото 8
Сетевое хранилище QNAP TS-1273AU-RP-8G - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
  • Сетевое хранилище QNAP TS-1273AU-RP-8G - фото 1
  • Сетевое хранилище QNAP TS-1273AU-RP-8G - фото 2
  • Сетевое хранилище QNAP TS-1273AU-RP-8G - фото 3
  • Сетевое хранилище QNAP TS-1273AU-RP-8G - фото 4
  • Сетевое хранилище QNAP TS-1273AU-RP-8G - фото 5
  • Сетевое хранилище QNAP TS-1273AU-RP-8G - фото 6
  • Сетевое хранилище QNAP TS-1273AU-RP-8G - фото 7
  • Сетевое хранилище QNAP TS-1273AU-RP-8G - фото 8
  • Сетевое хранилище QNAP TS-1273AU-RP-8G - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
675 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586120
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Характеристики

Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
хранилище, документация, кабель Ethernet, винты для крепления дисков 2.5, винты для крепления дисков 3.5, кабель питания x2
Модель процессора
AMD Ryzen V1500B
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Накопители в комплекте
Устанавливаются пользователем
Количество отсеков для накопителей, шт
2 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
16 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
3.5"
Интерфейс накопителей
SATA II / III, SATA или SSD
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x1, USB 3.2 Gen 2 x3
Другие порты и интерфейсы
x4 PCIe 3.0 x2
Менеджеры закачек
BitTorrent, FTP, HTTP, FlashGet, FTPS, HTTPS, QQDL, Thunder
UPnP/DLNA-сервер
да
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
79
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
425x482.6x89 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х58х25
Вес, кг.
14.35

Описание товара Сетевое хранилище QNAP TS-1273AU-RP-8G

Сетевое хранилище QNAP TS-1273AU-RP-8G позволит хранить большие объемы данных и обеспечит высокую производительность при развертывании виртуальных сред. В нем установлен 4-ядерный процессор AMD Ryzen V1500B и модуль оперативной памяти на 8 ГБ. Конструкция сетевого хранилища предусматривает наличие 12 отсеков для накопителей объемом 18 ТБ каждый. Интерфейсы SATA II / III и SSD обеспечивают высокую скорость передачи данных. Поддерживается функция горячей замены жесткого диска. В сетевом хранилище QNAP TS-1273AU-RP-8G используется технология RAID, которая обеспечивает повышенную отказоустойчивость и снижает риск потери данных. 2 порта Ethernet с пропускной способностью 2.5 Гбит/с позволяют подключаться к интернету на высокой скорости. Наличие слотов PCIe 3.0 предусматривает установку графических карт, благодаря чему увеличивается скорость обработки видео. Поддержка IP-видеонаблюдения упрощает управление видеокамерами. Встроенная система охлаждения обеспечивает стабильную работу хранилища.

Отзывы о товаре Сетевое хранилище QNAP TS-1273AU-RP-8G




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
хранилище, документация, кабель Ethernet, винты для крепления дисков 2.5, винты для крепления дисков 3.5, кабель питания x2
Модель процессора
AMD Ryzen V1500B
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Накопители в комплекте
Устанавливаются пользователем
Количество отсеков для накопителей, шт
2 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
16 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
3.5"
Развернуть
Интерфейс накопителей
SATA II / III, SATA или SSD
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x1, USB 3.2 Gen 2 x3
Другие порты и интерфейсы
x4 PCIe 3.0 x2
Менеджеры закачек
BitTorrent, FTP, HTTP, FlashGet, FTPS, HTTPS, QQDL, Thunder
UPnP/DLNA-сервер
да
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
79
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
425x482.6x89 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое хранилище QNAP TS-1273AU-RP-8G позволит хранить большие объемы данных и обеспечит высокую производительность при развертывании виртуальных сред. В нем установлен 4-ядерный процессор AMD Ryzen V1500B и модуль оперативной памяти на 8 ГБ. Конструкция сетевого хранилища предусматривает наличие 12 отсеков для накопителей объемом 18 ТБ каждый. Интерфейсы SATA II / III и SSD обеспечивают высокую скорость передачи данных. Поддерживается функция горячей замены жесткого диска. В сетевом хранилище QNAP TS-1273AU-RP-8G используется технология RAID, которая обеспечивает повышенную отказоустойчивость и снижает риск потери данных. 2 порта Ethernet с пропускной способностью 2.5 Гбит/с позволяют подключаться к интернету на высокой скорости. Наличие слотов PCIe 3.0 предусматривает установку графических карт, благодаря чему увеличивается скорость обработки видео. Поддержка IP-видеонаблюдения упрощает управление видеокамерами. Встроенная система охлаждения обеспечивает стабильную работу хранилища.
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