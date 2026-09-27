Top.Mail.Ru
Сетевое хранилище QNAP TVS-675-8G купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сетевое хранилище QNAP TVS-675-8G

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сетевое хранилище QNAP (TVS-675-8G) - фото 1
Сетевое хранилище QNAP (TVS-675-8G) - фото 2
Сетевое хранилище QNAP (TVS-675-8G) - фото 3
Сетевое хранилище QNAP (TVS-675-8G) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
  • Сетевое хранилище QNAP (TVS-675-8G) - фото 1
  • Сетевое хранилище QNAP (TVS-675-8G) - фото 2
  • Сетевое хранилище QNAP (TVS-675-8G) - фото 3
  • Сетевое хранилище QNAP (TVS-675-8G) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
331 190 руб.  332 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586144
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
LAN (RJ-45)
Модель процессора
ZhaoXin KX-U6580
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
6 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
22 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5", M2 2280 NVMe
Интерфейс накопителей
M.2, SATA III
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x2, USB 3.2 Gen 2 x2
Другие порты и интерфейсы
HDMI, x4 PCIe 3.0 x2
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
60.8
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
264 x 188 x 281 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х20
Вес, кг.
17.3

Описание товара Сетевое хранилище QNAP TVS-675-8G

Сетевое хранилище (NAS) QNAP TVS-675-8G отличается простотой размещения. Для установки устройства можно воспользоваться столом или другой горизонтальной поверхностью. Назначение хранилища – организация скоростного отказоустойчивого доступа к крупным массивам данных. Модель рассчитана на размещение 6 SATA накопителей (HDD или SSD), объем каждого из которых ограничен существенными 22 ТБ. Поддерживаемые форм-факторы устройств хранения данных – 2.5 и 3.5 дюйма. Накопители можно объединять в массивы JBOD, RAID 6, RAID 60, RAID 50, RAID 5, RAID 0, RAID 1 и RAID 10. Сетевое хранилище (NAS) QNAP TVS-675-8G обладает высоким уровнем быстродействия, обеспечиваемым 8-ядерным процессором ZhaoXin KX-U6580 и 8 ГБ оперативной памяти. При необходимости работу устройства легко ускорить, воспользовавшись кешированием с помощью твердотельных накопителей NVMe. Для размещения таких SSD используются 2 разъема M.2. Повысить уровень быстродействия хранилища также можно посредством увеличения объема ОЗУ. Максимально допустимый объем оперативной памяти равен 64 ГБ.

Отзывы о товаре Сетевое хранилище QNAP TVS-675-8G




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
LAN (RJ-45)
Модель процессора
ZhaoXin KX-U6580
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
6 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
22 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5", M2 2280 NVMe
Интерфейс накопителей
M.2, SATA III
Развернуть
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x2, USB 3.2 Gen 2 x2
Другие порты и интерфейсы
HDMI, x4 PCIe 3.0 x2
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
60.8
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
264 x 188 x 281 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое хранилище (NAS) QNAP TVS-675-8G отличается простотой размещения. Для установки устройства можно воспользоваться столом или другой горизонтальной поверхностью. Назначение хранилища – организация скоростного отказоустойчивого доступа к крупным массивам данных. Модель рассчитана на размещение 6 SATA накопителей (HDD или SSD), объем каждого из которых ограничен существенными 22 ТБ. Поддерживаемые форм-факторы устройств хранения данных – 2.5 и 3.5 дюйма. Накопители можно объединять в массивы JBOD, RAID 6, RAID 60, RAID 50, RAID 5, RAID 0, RAID 1 и RAID 10. Сетевое хранилище (NAS) QNAP TVS-675-8G обладает высоким уровнем быстродействия, обеспечиваемым 8-ядерным процессором ZhaoXin KX-U6580 и 8 ГБ оперативной памяти. При необходимости работу устройства легко ускорить, воспользовавшись кешированием с помощью твердотельных накопителей NVMe. Для размещения таких SSD используются 2 разъема M.2. Повысить уровень быстродействия хранилища также можно посредством увеличения объема ОЗУ. Максимально допустимый объем оперативной памяти равен 64 ГБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевое хранилище QNAP TVS-675-8G - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...