Сетевое хранилище QNAP TVS-675-8G

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Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
331 190 руб.
332 300
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 586144
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Сетевое хранилище (NAS) QNAP TVS-675-8G отличается простотой размещения. Для установки устройства можно воспользоваться столом или другой горизонтальной поверхностью.
Назначение хранилища – организация скоростного отказоустойчивого доступа к крупным массивам данных.
Модель рассчитана на размещение 6 SATA накопителей (HDD или SSD), объем каждого из которых ограничен существенными 22 ТБ. Поддерживаемые форм-факторы устройств хранения данных – 2.5 и 3.5 дюйма. Накопители можно объединять в массивы JBOD, RAID 6, RAID 60, RAID 50, RAID 5, RAID 0, RAID 1 и RAID 10.
Сетевое хранилище (NAS) QNAP TVS-675-8G обладает высоким уровнем быстродействия, обеспечиваемым 8-ядерным процессором ZhaoXin KX-U6580 и 8 ГБ оперативной памяти.
При необходимости работу устройства легко ускорить, воспользовавшись кешированием с помощью твердотельных накопителей NVMe. Для размещения таких SSD используются 2 разъема M.2. Повысить уровень быстродействия хранилища также можно посредством увеличения объема ОЗУ. Максимально допустимый объем оперативной памяти равен 64 ГБ.
Сетевое хранилище (NAS) QNAP TVS-675-8G отличается простотой размещения. Для установки устройства можно воспользоваться столом или другой горизонтальной поверхностью.
Назначение хранилища – организация скоростного отказоустойчивого доступа к крупным массивам данных.
Модель рассчитана на размещение 6 SATA накопителей (HDD или SSD), объем каждого из которых ограничен существенными 22 ТБ. Поддерживаемые форм-факторы устройств хранения данных – 2.5 и 3.5 дюйма. Накопители можно объединять в массивы JBOD, RAID 6, RAID 60, RAID 50, RAID 5, RAID 0, RAID 1 и RAID 10.
Сетевое хранилище (NAS) QNAP TVS-675-8G обладает высоким уровнем быстродействия, обеспечиваемым 8-ядерным процессором ZhaoXin KX-U6580 и 8 ГБ оперативной памяти.
При необходимости работу устройства легко ускорить, воспользовавшись кешированием с помощью твердотельных накопителей NVMe. Для размещения таких SSD используются 2 разъема M.2. Повысить уровень быстродействия хранилища также можно посредством увеличения объема ОЗУ. Максимально допустимый объем оперативной памяти равен 64 ГБ.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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