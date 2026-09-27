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Сетевое хранилище QNAP TS-873A-8G купить с доставкой в Москве
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Сетевое хранилище QNAP TS-873A-8G

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Сетевое хранилище QNAP (TS-873A-8G) - фото 1
Сетевое хранилище QNAP (TS-873A-8G) - фото 2
Сетевое хранилище QNAP (TS-873A-8G) - фото 3
Сетевое хранилище QNAP (TS-873A-8G) - фото 4
Сетевое хранилище QNAP (TS-873A-8G) - фото 5
Сетевое хранилище QNAP (TS-873A-8G) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-873A-8G) - фото 1
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-873A-8G) - фото 2
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-873A-8G) - фото 3
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-873A-8G) - фото 4
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-873A-8G) - фото 5
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-873A-8G) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
323 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586140
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Характеристики

Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
Инструкция, крепежный комплект, комплект кабелей
Модель процессора
AMD Ryzen V1500B
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Накопители в комплекте
Устанавливаются пользователем
Количество отсеков для накопителей, шт
8 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
18 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x1, USB 3.2 Gen 2 x3
Другие порты и интерфейсы
x4 PCIe 3.0 x2
Менеджеры закачек
BitTorrent, FTP, FTPS, FlashGet, HTTP, HTTPS, QQDL, Thunder
Потребляемая мощность
250
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
329 x 188 x 281 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х39х29
Вес, кг.
8.35

Описание товара Сетевое хранилище QNAP TS-873A-8G

QNAP TS-873A-8G - мощный 8-отсековый NAS формата Tower на процессоре AMD Ryzen Embedded V1500B (4 ядра/8 потоков, 2.2 ГГц) и 8 ГБ DDR4 (расширяемо до 64 ГБ). Модель сочетает два 2.5GbE-порта, два слота PCIe Gen3 и два M.2 NVMe под SSD-кэш или "горячие" тома.

Для кого и под какие задачи

Подойдёт для SMB и отделов, где NAS используется и как хранилище, и как платформа для контейнеров, виртуализации (Virtualization Station) и приложений. 8 дисков и NVMe-кэш дают хороший баланс под базы данных, медиасервера, бэкапы и проектные данные.

Аппаратные возможности и сети

AMD Ryzen и до 64 ГБ ОЗУ обеспечивают серьёзный запас по CPU и памяти для многозадачности и сервисов на самом NAS. Два 2.5GbE-порта можно объединить, а через PCIe добавить 5/10GbE или дополнительные сетевые интерфейсы.

Важные нюансы перед покупкой

Форм-фактор Tower удобен для офисной серверной или отдельной комнаты, но не для плотной стойки - для стойки лучше рассматривать версию AE-серии. Потенциал NVMe-слотов и PCIe-расширения лучше раскрывается при наличии соответствующей 2.5/10GbE-инфраструктуры.

Отзывы о товаре Сетевое хранилище QNAP TS-873A-8G




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Характеристики
Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
Инструкция, крепежный комплект, комплект кабелей
Модель процессора
AMD Ryzen V1500B
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Накопители в комплекте
Устанавливаются пользователем
Количество отсеков для накопителей, шт
8 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
18 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Развернуть
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x1, USB 3.2 Gen 2 x3
Другие порты и интерфейсы
x4 PCIe 3.0 x2
Менеджеры закачек
BitTorrent, FTP, FTPS, FlashGet, HTTP, HTTPS, QQDL, Thunder
Потребляемая мощность
250
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
329 x 188 x 281 мм
Страна производитель
Китай
Описание

QNAP TS-873A-8G - мощный 8-отсековый NAS формата Tower на процессоре AMD Ryzen Embedded V1500B (4 ядра/8 потоков, 2.2 ГГц) и 8 ГБ DDR4 (расширяемо до 64 ГБ). Модель сочетает два 2.5GbE-порта, два слота PCIe Gen3 и два M.2 NVMe под SSD-кэш или "горячие" тома.

Для кого и под какие задачи

Подойдёт для SMB и отделов, где NAS используется и как хранилище, и как платформа для контейнеров, виртуализации (Virtualization Station) и приложений. 8 дисков и NVMe-кэш дают хороший баланс под базы данных, медиасервера, бэкапы и проектные данные.

Аппаратные возможности и сети

AMD Ryzen и до 64 ГБ ОЗУ обеспечивают серьёзный запас по CPU и памяти для многозадачности и сервисов на самом NAS. Два 2.5GbE-порта можно объединить, а через PCIe добавить 5/10GbE или дополнительные сетевые интерфейсы.

Важные нюансы перед покупкой

Форм-фактор Tower удобен для офисной серверной или отдельной комнаты, но не для плотной стойки - для стойки лучше рассматривать версию AE-серии. Потенциал NVMe-слотов и PCIe-расширения лучше раскрывается при наличии соответствующей 2.5/10GbE-инфраструктуры.

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Отзывы


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