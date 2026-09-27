Описание товара Сетевое хранилище QNAP TS-873A-8G

QNAP TS-873A-8G - мощный 8-отсековый NAS формата Tower на процессоре AMD Ryzen Embedded V1500B (4 ядра/8 потоков, 2.2 ГГц) и 8 ГБ DDR4 (расширяемо до 64 ГБ). Модель сочетает два 2.5GbE-порта, два слота PCIe Gen3 и два M.2 NVMe под SSD-кэш или "горячие" тома.

Для кого и под какие задачи

Подойдёт для SMB и отделов, где NAS используется и как хранилище, и как платформа для контейнеров, виртуализации (Virtualization Station) и приложений. 8 дисков и NVMe-кэш дают хороший баланс под базы данных, медиасервера, бэкапы и проектные данные.

Аппаратные возможности и сети

AMD Ryzen и до 64 ГБ ОЗУ обеспечивают серьёзный запас по CPU и памяти для многозадачности и сервисов на самом NAS. Два 2.5GbE-порта можно объединить, а через PCIe добавить 5/10GbE или дополнительные сетевые интерфейсы.

Важные нюансы перед покупкой

Форм-фактор Tower удобен для офисной серверной или отдельной комнаты, но не для плотной стойки - для стойки лучше рассматривать версию AE-серии. Потенциал NVMe-слотов и PCIe-расширения лучше раскрывается при наличии соответствующей 2.5/10GbE-инфраструктуры.