Сетевое хранилище QNAP TS-432PXU-RP-2G
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Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
305 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 586128
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Характеристики
Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Габариты (ШxВxГ), мм
499x439x44 мм
Количество отсеков для накопителей, шт.
4
Частота процессора
1700 МГц
Цвет
черный
Комплектация
хранилище, документация, кабель Ethernet, винты для крепления дисков 2.5, винты для крепления дисков 3.5, кабель питания x2
Модель процессора
Annapurna Labs Alpine AL-324
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
2048
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
22000
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5, 3.5
Интерфейс накопителей
SATA II / III, SATA или SSD
Возможность горячей замены HDD
да
Поддержка RAID
JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, Single disk
Количество портов Ethernet, шт.
4
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит, 10 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x4
Другие порты и интерфейсы
PCIe x1
Менеджеры закачек
BitTorrent, FTP, HTTP, FlashGet, FTPS, HTTPS, QQDL, Thunder
UPnP/DLNA-сервер
да
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
54
Система охлаждения
да
Размеры в упаковке, см
66х62х17
Вес, кг.
11
Описание товара Сетевое хранилище QNAP TS-432PXU-RP-2G
Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-432PXU-RP-2G позволяет установить до 4-х накопителей форм-фактора 3.5 или 2.5 дюйма емкостью не более 18 ТБ. В оснащение данной модели входят сетевые порты с пропускной способностью 10 Гбит/с и 2.5 Гбит/с. Также в конструкции предусмотрен слот стандарта Слот PCIe Gen2 для размещения карты расширения QNAP. За высокое быстродействие хранилища отвечает 4-ядерный процессор. Среди прочих особенностей QNAP TS-432PXU-RP-2G отмечаются интерфейсы USB, поддержка стандарта RAID, система охлаждения и резервирование питания.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Габариты (ШxВxГ), мм
499x439x44 мм
Количество отсеков для накопителей, шт.
4
Частота процессора
1700 МГц
Цвет
черный
Комплектация
хранилище, документация, кабель Ethernet, винты для крепления дисков 2.5, винты для крепления дисков 3.5, кабель питания x2
Модель процессора
Annapurna Labs Alpine AL-324
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
2048
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
22000
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5, 3.5
Развернуть
Интерфейс накопителей
SATA II / III, SATA или SSD
Возможность горячей замены HDD
да
Поддержка RAID
JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, Single disk
Количество портов Ethernet, шт.
4
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит, 10 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x4
Другие порты и интерфейсы
PCIe x1
Менеджеры закачек
BitTorrent, FTP, HTTP, FlashGet, FTPS, HTTPS, QQDL, Thunder
UPnP/DLNA-сервер
да
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
54
Система охлаждения
да
Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-432PXU-RP-2G позволяет установить до 4-х накопителей форм-фактора 3.5 или 2.5 дюйма емкостью не более 18 ТБ. В оснащение данной модели входят сетевые порты с пропускной способностью 10 Гбит/с и 2.5 Гбит/с. Также в конструкции предусмотрен слот стандарта Слот PCIe Gen2 для размещения карты расширения QNAP. За высокое быстродействие хранилища отвечает 4-ядерный процессор. Среди прочих особенностей QNAP TS-432PXU-RP-2G отмечаются интерфейсы USB, поддержка стандарта RAID, система охлаждения и резервирование питания.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Сетевое хранилище QNAP TS-432PXU-RP-2G - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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