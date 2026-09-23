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Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
418 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 599618
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Описание товара Сетевое хранилище Synology DiskStation DS3622xs+ (DS3622xs+)
Сетевое хранилище (NAS) Synology DiskStation DS3622xs+ имеет настольное исполнение. Устройство ничто не мешает использовать не только в корпоративной среде, но и при оснащении домашнего офиса. Хранилище позволяет организовать скоростной отказоустойчивый удаленный доступ к очень большим массивам информации. Модель рассчитана на размещение 12 накопителей SATA, объем каждого из которых может достигать 16 ТБ. Можно задействовать не только жесткие диски, но и SSD. Поддерживается функция горячей замены. Хранилище рассчитано на организацию массивов RAID 5, JBOD, RAID 0, RAID F1, RAID 6, RAID 1 и RAID 10. Также возможно использование режима Basic, в котором эксплуатируется единственный HDD или твердотельный накопитель. Сетевое хранилище (NAS) Synology DiskStation DS3622xs+ защищено от перегрева благодаря наличию двух высокопроизводительных вентиляторов. Высокая эффективность отвода тепла крайне важна для стабильной работы накопителей. Максимальная скорость подключения хранилища к сети – 10 Гбит/с. Конфигурация устройства впечатляет: в наличии процессор Intel Xeon D-1531 и 16 ГБ ОЗУ.
Сетевое хранилище (NAS) Synology DiskStation DS3622xs+ имеет настольное исполнение. Устройство ничто не мешает использовать не только в корпоративной среде, но и при оснащении домашнего офиса. Хранилище позволяет организовать скоростной отказоустойчивый удаленный доступ к очень большим массивам информации. Модель рассчитана на размещение 12 накопителей SATA, объем каждого из которых может достигать 16 ТБ. Можно задействовать не только жесткие диски, но и SSD. Поддерживается функция горячей замены. Хранилище рассчитано на организацию массивов RAID 5, JBOD, RAID 0, RAID F1, RAID 6, RAID 1 и RAID 10. Также возможно использование режима Basic, в котором эксплуатируется единственный HDD или твердотельный накопитель. Сетевое хранилище (NAS) Synology DiskStation DS3622xs+ защищено от перегрева благодаря наличию двух высокопроизводительных вентиляторов. Высокая эффективность отвода тепла крайне важна для стабильной работы накопителей. Максимальная скорость подключения хранилища к сети – 10 Гбит/с. Конфигурация устройства впечатляет: в наличии процессор Intel Xeon D-1531 и 16 ГБ ОЗУ.
Сетевое хранилище Synology DiskStation DS3622xs+ (DS3622xs+) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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