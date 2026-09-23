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Сетевое хранилище Synology DiskStation DS3622xs+ (DS3622xs+) купить с доставкой в Москве
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Сетевое хранилище Synology DiskStation DS3622xs+ (DS3622xs+)

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Сетевое хранилище Synology DiskStation DS3622xs+ (DS3622xs+) - фото 1
Сетевое хранилище Synology DiskStation DS3622xs+ (DS3622xs+) - фото 2
Сетевое хранилище Synology DiskStation DS3622xs+ (DS3622xs+) - фото 3
Сетевое хранилище Synology DiskStation DS3622xs+ (DS3622xs+) - фото 4
Сетевое хранилище Synology DiskStation DS3622xs+ (DS3622xs+) - фото 5
Сетевое хранилище Synology DiskStation DS3622xs+ (DS3622xs+) - фото 6
Сетевое хранилище Synology DiskStation DS3622xs+ (DS3622xs+) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
  • Сетевое хранилище Synology DiskStation DS3622xs+ (DS3622xs+) - фото 1
  • Сетевое хранилище Synology DiskStation DS3622xs+ (DS3622xs+) - фото 2
  • Сетевое хранилище Synology DiskStation DS3622xs+ (DS3622xs+) - фото 3
  • Сетевое хранилище Synology DiskStation DS3622xs+ (DS3622xs+) - фото 4
  • Сетевое хранилище Synology DiskStation DS3622xs+ (DS3622xs+) - фото 5
  • Сетевое хранилище Synology DiskStation DS3622xs+ (DS3622xs+) - фото 6
  • Сетевое хранилище Synology DiskStation DS3622xs+ (DS3622xs+) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
418 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 599618
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Характеристики

Бренд
Synology
Тип товара
Сетевое хранилище
Размеры в упаковке, см
60х50х10
Вес, г.
870

Описание товара Сетевое хранилище Synology DiskStation DS3622xs+ (DS3622xs+)

Сетевое хранилище (NAS) Synology DiskStation DS3622xs+ имеет настольное исполнение. Устройство ничто не мешает использовать не только в корпоративной среде, но и при оснащении домашнего офиса. Хранилище позволяет организовать скоростной отказоустойчивый удаленный доступ к очень большим массивам информации. Модель рассчитана на размещение 12 накопителей SATA, объем каждого из которых может достигать 16 ТБ. Можно задействовать не только жесткие диски, но и SSD. Поддерживается функция горячей замены. Хранилище рассчитано на организацию массивов RAID 5, JBOD, RAID 0, RAID F1, RAID 6, RAID 1 и RAID 10. Также возможно использование режима Basic, в котором эксплуатируется единственный HDD или твердотельный накопитель. Сетевое хранилище (NAS) Synology DiskStation DS3622xs+ защищено от перегрева благодаря наличию двух высокопроизводительных вентиляторов. Высокая эффективность отвода тепла крайне важна для стабильной работы накопителей. Максимальная скорость подключения хранилища к сети – 10 Гбит/с. Конфигурация устройства впечатляет: в наличии процессор Intel Xeon D-1531 и 16 ГБ ОЗУ.

Отзывы о товаре Сетевое хранилище Synology DiskStation DS3622xs+ (DS3622xs+)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Synology
Тип товара
Сетевое хранилище
Описание
Сетевое хранилище (NAS) Synology DiskStation DS3622xs+ имеет настольное исполнение. Устройство ничто не мешает использовать не только в корпоративной среде, но и при оснащении домашнего офиса. Хранилище позволяет организовать скоростной отказоустойчивый удаленный доступ к очень большим массивам информации. Модель рассчитана на размещение 12 накопителей SATA, объем каждого из которых может достигать 16 ТБ. Можно задействовать не только жесткие диски, но и SSD. Поддерживается функция горячей замены. Хранилище рассчитано на организацию массивов RAID 5, JBOD, RAID 0, RAID F1, RAID 6, RAID 1 и RAID 10. Также возможно использование режима Basic, в котором эксплуатируется единственный HDD или твердотельный накопитель. Сетевое хранилище (NAS) Synology DiskStation DS3622xs+ защищено от перегрева благодаря наличию двух высокопроизводительных вентиляторов. Высокая эффективность отвода тепла крайне важна для стабильной работы накопителей. Максимальная скорость подключения хранилища к сети – 10 Гбит/с. Конфигурация устройства впечатляет: в наличии процессор Intel Xeon D-1531 и 16 ГБ ОЗУ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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