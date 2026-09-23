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Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
493 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 467975
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Описание товара Сетевое хранилище Qnap TS-1232PXU-RP-4G
TS-1232PXU-RP с сетевыми портами 10 Гбит/с SFP+ и 2, 5 Гбит/с обеспечивает высокую пропускную способность сети для оптимизации совместной работы в команде и доступа к файлам. Слот PCIe Gen2 ? 2 позволяет установить карту расширения QNAP, чтобы расширить возможности устройства. TS-1232PXU-RP поддерживает резервное копирование и синхронизацию файлов, защиту с помощью моментальных снимков, а также службы резервного копирования корпоративных учетных записей Google G Suite и Microsoft 365, обеспечивая при этом мгновенное восстановление в случае необходимости. В сочетании с поддержкой облачных шлюзов создание нового гибридного облачного хранилища стало еще проще. TS-1232PXU-RP также имеет резервный источник питания для обеспечения бесперебойной работы критически важных приложений.
TS-1232PXU-RP с сетевыми портами 10 Гбит/с SFP+ и 2, 5 Гбит/с обеспечивает высокую пропускную способность сети для оптимизации совместной работы в команде и доступа к файлам. Слот PCIe Gen2 ? 2 позволяет установить карту расширения QNAP, чтобы расширить возможности устройства. TS-1232PXU-RP поддерживает резервное копирование и синхронизацию файлов, защиту с помощью моментальных снимков, а также службы резервного копирования корпоративных учетных записей Google G Suite и Microsoft 365, обеспечивая при этом мгновенное восстановление в случае необходимости. В сочетании с поддержкой облачных шлюзов создание нового гибридного облачного хранилища стало еще проще. TS-1232PXU-RP также имеет резервный источник питания для обеспечения бесперебойной работы критически важных приложений.
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