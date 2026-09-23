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Сетевое хранилище Qnap TS-1232PXU-RP-4G купить с доставкой в Москве
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Сетевое хранилище Qnap TS-1232PXU-RP-4G

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Сетевое хранилище Qnap TS-1232PXU-RP-4G - фото 1
Сетевое хранилище Qnap TS-1232PXU-RP-4G - фото 2
Сетевое хранилище Qnap TS-1232PXU-RP-4G - фото 3
Сетевое хранилище Qnap TS-1232PXU-RP-4G - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
  • Сетевое хранилище Qnap TS-1232PXU-RP-4G - фото 1
  • Сетевое хранилище Qnap TS-1232PXU-RP-4G - фото 2
  • Сетевое хранилище Qnap TS-1232PXU-RP-4G - фото 3
  • Сетевое хранилище Qnap TS-1232PXU-RP-4G - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
493 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 467975
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Характеристики

Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Размеры в упаковке, см
72х56х25
Вес, кг.
14.8

Описание товара Сетевое хранилище Qnap TS-1232PXU-RP-4G

TS-1232PXU-RP с сетевыми портами 10 Гбит/с SFP+ и 2, 5 Гбит/с обеспечивает высокую пропускную способность сети для оптимизации совместной работы в команде и доступа к файлам. Слот PCIe Gen2 ? 2 позволяет установить карту расширения QNAP, чтобы расширить возможности устройства. TS-1232PXU-RP поддерживает резервное копирование и синхронизацию файлов, защиту с помощью моментальных снимков, а также службы резервного копирования корпоративных учетных записей Google G Suite и Microsoft 365, обеспечивая при этом мгновенное восстановление в случае необходимости. В сочетании с поддержкой облачных шлюзов создание нового гибридного облачного хранилища стало еще проще. TS-1232PXU-RP также имеет резервный источник питания для обеспечения бесперебойной работы критически важных приложений.

Отзывы о товаре Сетевое хранилище Qnap TS-1232PXU-RP-4G




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Описание
TS-1232PXU-RP с сетевыми портами 10 Гбит/с SFP+ и 2, 5 Гбит/с обеспечивает высокую пропускную способность сети для оптимизации совместной работы в команде и доступа к файлам. Слот PCIe Gen2 ? 2 позволяет установить карту расширения QNAP, чтобы расширить возможности устройства. TS-1232PXU-RP поддерживает резервное копирование и синхронизацию файлов, защиту с помощью моментальных снимков, а также службы резервного копирования корпоративных учетных записей Google G Suite и Microsoft 365, обеспечивая при этом мгновенное восстановление в случае необходимости. В сочетании с поддержкой облачных шлюзов создание нового гибридного облачного хранилища стало еще проще. TS-1232PXU-RP также имеет резервный источник питания для обеспечения бесперебойной работы критически важных приложений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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