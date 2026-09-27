Сетевое хранилище Synology (DS2422+)
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Характеристики
Описание товара Сетевое хранилище Synology (DS2422+)
Synology DiskStation DS2422+ - десктопный 12-отсековый NAS с процессором AMD Ryzen V1500B (4 ядра, 2.2 ГГц) и 4 ГБ DDR4 ECC (расширяемо до 32 ГБ). Устройство совмещает большую ёмкость и настольный форм-фактор для офиса или небольшого серверного помещения.
Для кого и под какие задачи
DS2422+ хорошо подходит для SMB и отделов компаний как центральный файловый сервер, хранилище резервных копий и медиасервер. 12 отсеков позволяют разместить большие RAID-массивы под архивы, проекты, видеонаблюдение и бэкап-репозитории.
Аппаратные возможности и хранение
Поддержка 12?3.5?/2.5? SATA-дисков и типовых RAID (0/1/5/6/10/JBOD, SHR) позволяет настраивать баланс между скоростью, ёмкостью и отказоустойчивостью. Через полки расширения (DX-серии, в зависимости от модели) возможен рост числа дисков без смены платформы.
Сети и ПО
DS2422+ оснащён четырьмя 1GbE-портами, поддерживает их агрегацию, а через PCIe-слот можно добавить 10GbE-карту для ускорения доступа. DSM предоставляет привычный набор: файловый сервер, iSCSI, Active Backup, Surveillance Station, облачную репликацию и другие фирменные приложения.
Важные нюансы перед покупкой
Базовые 4 ГБ ОЗУ стоит почти всегда расширять для активного использования снапшотов, индексирования и большого числа пользователей. Отсутствие встроенных 10GbE означает, что для высокоскоростной работы с большими массивами желательно сразу планировать покупку сетевой карты и соответствующей инфраструктуры.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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Synology DiskStation DS2422+ - десктопный 12-отсековый NAS с процессором AMD Ryzen V1500B (4 ядра, 2.2 ГГц) и 4 ГБ DDR4 ECC (расширяемо до 32 ГБ). Устройство совмещает большую ёмкость и настольный форм-фактор для офиса или небольшого серверного помещения.
Для кого и под какие задачи
DS2422+ хорошо подходит для SMB и отделов компаний как центральный файловый сервер, хранилище резервных копий и медиасервер. 12 отсеков позволяют разместить большие RAID-массивы под архивы, проекты, видеонаблюдение и бэкап-репозитории.
Аппаратные возможности и хранение
Поддержка 12?3.5?/2.5? SATA-дисков и типовых RAID (0/1/5/6/10/JBOD, SHR) позволяет настраивать баланс между скоростью, ёмкостью и отказоустойчивостью. Через полки расширения (DX-серии, в зависимости от модели) возможен рост числа дисков без смены платформы.
Сети и ПО
DS2422+ оснащён четырьмя 1GbE-портами, поддерживает их агрегацию, а через PCIe-слот можно добавить 10GbE-карту для ускорения доступа. DSM предоставляет привычный набор: файловый сервер, iSCSI, Active Backup, Surveillance Station, облачную репликацию и другие фирменные приложения.
Важные нюансы перед покупкой
Базовые 4 ГБ ОЗУ стоит почти всегда расширять для активного использования снапшотов, индексирования и большого числа пользователей. Отсутствие встроенных 10GbE означает, что для высокоскоростной работы с большими массивами желательно сразу планировать покупку сетевой карты и соответствующей инфраструктуры.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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