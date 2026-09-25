Система хранения данных QNAP TS-464EU-8G-EU-RU
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Характеристики
Описание товара Система хранения данных QNAP TS-464EU-8G-EU-RU
Сетевое хранилище без дисков; SMB QNAP TS-464eU-8G NAS 4 HDD trays, rackmount 1U, 1 PSU. 4-core Intel Celeron N5105/N5095 2.0-2.9 GHz, 8 GB RAM, 2x2.5GbE, 2xUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps), 2xUSB 2.0, 1xHDMI, 2xM.2 PCIe Gen 3 x1 slots , W/o rail kit RAIL-B02 TS-464eU оснащен четырехъядерным процессором Intel® Celeron® N5095/5105 с частотой 2,0 ГГц (автоматически повышается до 2,9 ГГц). Компактная конструкция малой глубины упрощает установку в небольших медиашкафах или местах с большим количеством кабелей. Благодаря расширяемой емкости хранилища и многофункциональным приложениям TS-464eU является идеальным решением для хранения данных небольших организаций.
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