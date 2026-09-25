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Системы хранения данных QNAP TS-664-8G-EU-RU купить с доставкой в Москве
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Системы хранения данных QNAP TS-664-8G-EU-RU

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Системы хранения данных QNAP TS-664-8G-EU-RU - фото 5
Системы хранения данных QNAP TS-664-8G-EU-RU - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
  • Системы хранения данных QNAP TS-664-8G-EU-RU - фото 1
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  • Системы хранения данных QNAP TS-664-8G-EU-RU - фото 3
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  • Системы хранения данных QNAP TS-664-8G-EU-RU - фото 5
  • Системы хранения данных QNAP TS-664-8G-EU-RU - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
281 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729852
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Характеристики

Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
Ethernet-кабель, адаптер питания, кабель питания, винты крепления дисков 2.5" (18 шт.), винты крепления дисков 3.5" (18 шт.)
Модель процессора
Intel Celeron N5105
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
4 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
6 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
22 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
3.5", 2.5"
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит
Количество и тип USB
USB 2.0 x2, USB 3.2 Gen 2 x2
Другие порты и интерфейсы
HDMI, PCIe x1
Менеджеры закачек
CIFS/SMB, AFP, NFS, FTP/FTPS, HTTP/HTTPS (веб-менеджер файлов), WebDAV
UPnP/DLNA-сервер
нет
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Потребляемая мощность
44
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
33.5 x 53 x 55.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х34х25
Вес, кг.
4.5

Описание товара Системы хранения данных QNAP TS-664-8G-EU-RU

Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-664-8G получил в свое оснащение мощный 4-ядерный процессор Intel Celeron N5105/N5095, имеющий тактовую частоту 2.9 ГГц для стабильной работы комплектующих и накопителей данных. Модель предусматривает два сетевых порта RJ-45 со скоростью обработки до 2.5 Гбит/сек с возможностью объединения в целях увеличения пропускной способности до 5 Гбит/сек. Два слота M.2 NVMe и слот PCIe Gen3 NAS позволят расширить функционал модели. Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-664-8G- отличный вариант для работы с легкими виртуальными машинами и приложениями для резервного копирования, включая облачные хранилища. В конструкции устройства присутствует выход HDMI с поддержкой транскодирования и вывода видео в формате 4K в режиме реального времени. Модель располагает технологией автоматического распределения данных по уровням Qtier и SSD-кэшированием для оптимизации работы под любые задачи.

Отзывы о товаре Системы хранения данных QNAP TS-664-8G-EU-RU




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Характеристики
Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
Ethernet-кабель, адаптер питания, кабель питания, винты крепления дисков 2.5" (18 шт.), винты крепления дисков 3.5" (18 шт.)
Модель процессора
Intel Celeron N5105
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
4 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
6 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
22 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
3.5", 2.5"
Возможность горячей замены HDD
есть
Развернуть
Поддержка RAID
JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит
Количество и тип USB
USB 2.0 x2, USB 3.2 Gen 2 x2
Другие порты и интерфейсы
HDMI, PCIe x1
Менеджеры закачек
CIFS/SMB, AFP, NFS, FTP/FTPS, HTTP/HTTPS (веб-менеджер файлов), WebDAV
UPnP/DLNA-сервер
нет
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Потребляемая мощность
44
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
33.5 x 53 x 55.5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-664-8G получил в свое оснащение мощный 4-ядерный процессор Intel Celeron N5105/N5095, имеющий тактовую частоту 2.9 ГГц для стабильной работы комплектующих и накопителей данных. Модель предусматривает два сетевых порта RJ-45 со скоростью обработки до 2.5 Гбит/сек с возможностью объединения в целях увеличения пропускной способности до 5 Гбит/сек. Два слота M.2 NVMe и слот PCIe Gen3 NAS позволят расширить функционал модели. Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-664-8G- отличный вариант для работы с легкими виртуальными машинами и приложениями для резервного копирования, включая облачные хранилища. В конструкции устройства присутствует выход HDMI с поддержкой транскодирования и вывода видео в формате 4K в режиме реального времени. Модель располагает технологией автоматического распределения данных по уровням Qtier и SSD-кэшированием для оптимизации работы под любые задачи.
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