Системы хранения данных QNAP TS-664-8G-EU-RU
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Системы хранения данных QNAP TS-664-8G-EU-RU
Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-664-8G получил в свое оснащение мощный 4-ядерный процессор Intel Celeron N5105/N5095, имеющий тактовую частоту 2.9 ГГц для стабильной работы комплектующих и накопителей данных. Модель предусматривает два сетевых порта RJ-45 со скоростью обработки до 2.5 Гбит/сек с возможностью объединения в целях увеличения пропускной способности до 5 Гбит/сек. Два слота M.2 NVMe и слот PCIe Gen3 NAS позволят расширить функционал модели. Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-664-8G- отличный вариант для работы с легкими виртуальными машинами и приложениями для резервного копирования, включая облачные хранилища. В конструкции устройства присутствует выход HDMI с поддержкой транскодирования и вывода видео в формате 4K в режиме реального времени. Модель располагает технологией автоматического распределения данных по уровням Qtier и SSD-кэшированием для оптимизации работы под любые задачи.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 271 100 руб.67775 руб. в СплитСетевое хранилище Synology (DS2422+)
-
В наличииЦена 481 010 руб.120253 руб. в СплитСетевое хранилище NAS Synology RS3618XS
-
В наличииЦена 699 520 руб.174880 руб. в СплитСетевое хранилище Synology RS4021XS+
-
В наличииЦена 874 320 руб.218580 руб. в СплитСетевое хранилище Synology (FS3410)
-
В наличииЦена 918 020 руб.229505 руб. в СплитСетевое хранилище Synology UC3200
-
В наличииЦена 1 005 420 руб.251355 руб. в СплитСетевое хранилище Synology SA3200D
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Отзывы о товаре Системы хранения данных QNAP TS-664-8G-EU-RU