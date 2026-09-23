Сетевое хранилище QNAP (TS-673A-8G)
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Характеристики
Описание товара Сетевое хранилище QNAP (TS-673A-8G)
Настольное сетевое хранилище QNAP TS-673A-8G - это высокая производительность, умноженная на коммутационные интерфейсы. Скорость работы обеспечивается процессором и оперативной памятью DDR4, а операции ввода/вывода получают существенный прирост IOPS при установке 2xNVMe SSD в слоты, интегрированные в системную плату NAS. В полной мере, потенциал устройства раскрывается в многообразии коммутационных интерфейсов. Помимо традиционных гигабитных портов, QNAP TS-673A-8G оснащен 2.5 гигабитными портами RJ45, портами USB 3.2 Gen 2 и USB 3.2 Gen 2 Type-C, поддерживающими соединения до 10 гигабит. А если и этого мало, в запасе есть еще PCIe для расширения возможностей устройства картами QM2 или беспроводным адаптером.
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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