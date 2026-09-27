Описание товара Сетевое хранилище QNAP TS-832PXU-4G

QNAP TS-832PXU-4G - 8-отсековый стоечный NAS (1U/2U в зависимости от модификации) на ARM-процессоре Annapurna Labs Alpine AL324 (4 ядра, 1.7 ГГц) и 4 ГБ DDR4 (расширяемо до 16 ГБ). Особенность модели - наличие двух портов 10GbE SFP+ и двух 2.5GbE RJ-45 уже "из коробки".

Для кого и под какие задачи

Подойдёт компаниям, которым важна пропускная способность сети для файлового доступа, резервного копирования и медиапотоков, но не требуется x86-процессор для тяжёлых приложений. 8 отсеков позволяют строить ёмкие RAID-массивы под отделы, проекты и архивы.

Аппаратные возможности и сети

ARM-процессор и до 16 ГБ ОЗУ обеспечивают достаточную производительность для файловых сервисов, бэкапов и лёгких контейнеров. Четыре сетевых порта (2x10GbE SFP+ и 2x2.5GbE) дают гибкость: можно разделять трафик по VLAN, выделять каналы под бэкап или медиасервер.

Важные нюансы перед покупкой

ARM-архитектура ограничивает запуск части x86-ориентированных приложений и тяжёлых контейнеров - устройство лучше рассматривать именно как файловое/бэкап-хранилище. Для работы 10GbE-сети нужны совместимые коммутаторы и оптика/SFP+, это стоит учитывать в общем бюджете проекта.