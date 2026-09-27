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Сетевое хранилище QNAP TS-832PX-4G купить с доставкой в Москве
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Сетевое хранилище QNAP TS-832PX-4G

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Сетевое хранилище QNAP (TS-832PX-4G) - фото 1
Сетевое хранилище QNAP (TS-832PX-4G) - фото 2
Сетевое хранилище QNAP (TS-832PX-4G) - фото 3
Сетевое хранилище QNAP (TS-832PX-4G) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-832PX-4G) - фото 1
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-832PX-4G) - фото 2
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-832PX-4G) - фото 3
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-832PX-4G) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
240 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586136
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Характеристики

Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Габариты (ШxВxГ), мм
280.6x329.3x188.2 мм
Количество отсеков для накопителей, шт.
8
Частота процессора
1700 МГц
Цвет
черный
Комплектация
хранилище, кабель питания, ключ фиксатора жесткого диска, документация, кабель Ethernet, винты для крепления дисков 2.5, винты для крепления дисков 3.5
Модель процессора
Annapurna Labs Alpine AL-324
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
4096
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
18000
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5, 3.5
Интерфейс накопителей
SATA II / III, SATA или SSD
Возможность горячей замены HDD
да
Поддержка RAID
JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Количество портов Ethernet, шт.
4
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит, 10 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x3
Менеджеры закачек
BitTorrent, FTP, HTTP, FlashGet, FTPS, HTTPS, QQDL, Thunder
UPnP/DLNA-сервер
да
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Система охлаждения
да
Размеры в упаковке, см
42х40х29
Вес, кг.
8.05

Описание товара Сетевое хранилище QNAP TS-832PX-4G

Сетевое хранилище NAS Qnap TS-832PX с сетевыми портами 10 Гбит/с SFP+ и 2, 5 Гбит/с обеспечивает высокую пропускную способность сети для оптимизации совместной работы в команде и доступа к файлам. Слот PCIe Gen 2 ? 2 позволяет установить карту расширения QNAP, чтобы расширить возможности устройства. NAS Qnap TS-832PX поддерживает резервное копирование и синхронизацию файлов, защиту с помощью моментальных снимков, а также службы резервного копирования корпоративных учетных записей Google G Suite и Microsoft 365, обеспечивая при этом мгновенное восстановление в случае необходимости. В сочетании с поддержкой облачных шлюзов создание гибридного облачного хранилища стало еще проще.

Отзывы о товаре Сетевое хранилище QNAP TS-832PX-4G




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Характеристики
Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Габариты (ШxВxГ), мм
280.6x329.3x188.2 мм
Количество отсеков для накопителей, шт.
8
Частота процессора
1700 МГц
Цвет
черный
Комплектация
хранилище, кабель питания, ключ фиксатора жесткого диска, документация, кабель Ethernet, винты для крепления дисков 2.5, винты для крепления дисков 3.5
Модель процессора
Annapurna Labs Alpine AL-324
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
4096
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
18000
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5, 3.5
Развернуть
Интерфейс накопителей
SATA II / III, SATA или SSD
Возможность горячей замены HDD
да
Поддержка RAID
JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Количество портов Ethernet, шт.
4
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит, 10 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x3
Менеджеры закачек
BitTorrent, FTP, HTTP, FlashGet, FTPS, HTTPS, QQDL, Thunder
UPnP/DLNA-сервер
да
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Система охлаждения
да
Описание
Сетевое хранилище NAS Qnap TS-832PX с сетевыми портами 10 Гбит/с SFP+ и 2, 5 Гбит/с обеспечивает высокую пропускную способность сети для оптимизации совместной работы в команде и доступа к файлам. Слот PCIe Gen 2 ? 2 позволяет установить карту расширения QNAP, чтобы расширить возможности устройства. NAS Qnap TS-832PX поддерживает резервное копирование и синхронизацию файлов, защиту с помощью моментальных снимков, а также службы резервного копирования корпоративных учетных записей Google G Suite и Microsoft 365, обеспечивая при этом мгновенное восстановление в случае необходимости. В сочетании с поддержкой облачных шлюзов создание гибридного облачного хранилища стало еще проще.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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