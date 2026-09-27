Описание товара Сетевое хранилище Synology RackStation RS1221RP+ (RS1221RP+)

Synology RackStation RS1221RP+ - стоечное 1U-хранилище на 8 дисков для малого и среднего бизнеса, построенное на процессоре AMD Ryzen V1500B с поддержкой ECC-памяти и резервированного питания. Модель ориентирована на роль центрального файлового и резервного сервера, а также компактного iSCSI-хранилища под виртуализацию и критичные сервисы.

Для кого и под какие задачи

RS1221RP+ подойдёт компаниям, которым нужен надёжный NAS для совместной работы с файлами, хранения бэкапов, образов виртуальных машин и базовых нагрузок виртуализации. Форм-фактор 1U удобен для филиалов и небольших серверных, где важны компактность, энергоэффективность и возможность дальнейшего масштабирования.

Аппаратные возможности и хранение

Восемь отсеков под 3.5"/2.5" SATA-диски позволяют собрать RAID 5/6/10 с балансом между скоростью, ёмкостью и отказоустойчивостью, а при подключении полки RX418 хранилище расширяется до 12 дисков. Поддержка SSD-кэша и гибкая организация пулов хранения дают возможность ускорить "горячие" данные и разделить пространство под разные отделы и сервисы.

Сети и расширения

Четыре 1GbE-порта с поддержкой агрегации каналов обеспечивают устойчивое сетевое подключение, а через слот PCIe можно добавить 10GbE-карту для работы в высокоскоростной сети. DSM предоставляет полный набор функций: SMB/NFS/AFP, iSCSI-LUN, снапшоты, репликацию, интеграцию с AD/LDAP и облачные бэкапы, что упрощает включение NAS в существующую инфраструктуру.

Важные нюансы перед покупкой

Благодаря двум блокам питания устройство выдерживает отказ одного БП или линии электропитания, однако для раскрытия этого преимущества желательно использовать раздельные UPS/фидеры. При планировании проекта стоит учесть уровень шума и требования к охлаждению стойки, а также заранее спроектировать RAID-уровни и сценарии резервного копирования с учётом роста объёмов данных.