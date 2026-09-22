Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
251 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729857
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Система хранения данных QNAP TS-410E-8G-EU-QL
Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-410E-8G позволяет организовать удаленный доступ к очень большому объему данных. Модель рассчитана на установку 4 накопителей 2.5-дюймового форм-фактора, объем каждого из которых ограничен 8 ТБ. Можно использовать жесткие диски и SSD. В последнем случае скорости чтения и записи возрастают в разы. Интерфейсы совместимых устройств хранения данных – SATA II и SATA III. Возможно выполнение горячей замены накопителей. Поддерживаются функции IP-видеонаблюдения и FTP-сервера.
Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-410E-8G рассчитано на работу с RAID уровней 0, 5, 6, 1 и 10. Также поддерживаются режим Single disk и массив JBOD. Высокий уровень быстродействия хранилища гарантируется благодаря 4-ядерному процессору Intel Celeron J6412 и 8 ГБ оперативной памяти. Сетевое взаимодействие организуется посредством пары 2.5-гигабитных портов Ethernet. Интеграцию хранилища в сетевую инфраструктуру упрощает поддержка протокола iSCSI. Потребляемая мощность устройства (без учета энергопотребления накопителей) невысока: величина этого показателя не превышает 22 Вт.
Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-410E-8G позволяет организовать удаленный доступ к очень большому объему данных. Модель рассчитана на установку 4 накопителей 2.5-дюймового форм-фактора, объем каждого из которых ограничен 8 ТБ. Можно использовать жесткие диски и SSD. В последнем случае скорости чтения и записи возрастают в разы. Интерфейсы совместимых устройств хранения данных – SATA II и SATA III. Возможно выполнение горячей замены накопителей. Поддерживаются функции IP-видеонаблюдения и FTP-сервера.
Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-410E-8G рассчитано на работу с RAID уровней 0, 5, 6, 1 и 10. Также поддерживаются режим Single disk и массив JBOD. Высокий уровень быстродействия хранилища гарантируется благодаря 4-ядерному процессору Intel Celeron J6412 и 8 ГБ оперативной памяти. Сетевое взаимодействие организуется посредством пары 2.5-гигабитных портов Ethernet. Интеграцию хранилища в сетевую инфраструктуру упрощает поддержка протокола iSCSI. Потребляемая мощность устройства (без учета энергопотребления накопителей) невысока: величина этого показателя не превышает 22 Вт.
Система хранения данных QNAP TS-410E-8G-EU-QL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Система хранения данных QNAP TS-410E-8G-EU-QL