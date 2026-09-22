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Система хранения данных QNAP TS-410E-8G-EU-QL купить с доставкой в Москве
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Система хранения данных QNAP TS-410E-8G-EU-QL

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Система хранения данных QNAP TS-410E-8G-EU-QL - фото 1
Система хранения данных QNAP TS-410E-8G-EU-QL - фото 2
Система хранения данных QNAP TS-410E-8G-EU-QL - фото 3
Система хранения данных QNAP TS-410E-8G-EU-QL - фото 4
Система хранения данных QNAP TS-410E-8G-EU-QL - фото 5
Система хранения данных QNAP TS-410E-8G-EU-QL - фото 6
Система хранения данных QNAP TS-410E-8G-EU-QL - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
  • Система хранения данных QNAP TS-410E-8G-EU-QL - фото 1
  • Система хранения данных QNAP TS-410E-8G-EU-QL - фото 2
  • Система хранения данных QNAP TS-410E-8G-EU-QL - фото 3
  • Система хранения данных QNAP TS-410E-8G-EU-QL - фото 4
  • Система хранения данных QNAP TS-410E-8G-EU-QL - фото 5
  • Система хранения данных QNAP TS-410E-8G-EU-QL - фото 6
  • Система хранения данных QNAP TS-410E-8G-EU-QL - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
251 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729857
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Характеристики

Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
блок питания, винты для крепления дисков 2.5, кабель Ethernet, кабель питания
Модель процессора
Intel Celeron J6412
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
4 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
8 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5"
Интерфейс накопителей
SATA 3
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Single disk
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 2 x4
Менеджеры закачек
CIFS/SMB, AFP, NFS, FTP/FTPS, HTTP/HTTPS (веб-менеджер файлов), WebDAV
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Потребляемая мощность
22.7
Система охлаждения
нет
Габариты (ШxВxГ),
60 x 180 x 254 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х27х18
Вес, кг.
3.8

Описание товара Система хранения данных QNAP TS-410E-8G-EU-QL

Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-410E-8G позволяет организовать удаленный доступ к очень большому объему данных. Модель рассчитана на установку 4 накопителей 2.5-дюймового форм-фактора, объем каждого из которых ограничен 8 ТБ. Можно использовать жесткие диски и SSD. В последнем случае скорости чтения и записи возрастают в разы. Интерфейсы совместимых устройств хранения данных – SATA II и SATA III. Возможно выполнение горячей замены накопителей. Поддерживаются функции IP-видеонаблюдения и FTP-сервера. Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-410E-8G рассчитано на работу с RAID уровней 0, 5, 6, 1 и 10. Также поддерживаются режим Single disk и массив JBOD. Высокий уровень быстродействия хранилища гарантируется благодаря 4-ядерному процессору Intel Celeron J6412 и 8 ГБ оперативной памяти. Сетевое взаимодействие организуется посредством пары 2.5-гигабитных портов Ethernet. Интеграцию хранилища в сетевую инфраструктуру упрощает поддержка протокола iSCSI. Потребляемая мощность устройства (без учета энергопотребления накопителей) невысока: величина этого показателя не превышает 22 Вт.

Отзывы о товаре Система хранения данных QNAP TS-410E-8G-EU-QL




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Характеристики
Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
блок питания, винты для крепления дисков 2.5, кабель Ethernet, кабель питания
Модель процессора
Intel Celeron J6412
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
4 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
8 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5"
Интерфейс накопителей
SATA 3
Развернуть
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, Single disk
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 2 x4
Менеджеры закачек
CIFS/SMB, AFP, NFS, FTP/FTPS, HTTP/HTTPS (веб-менеджер файлов), WebDAV
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Потребляемая мощность
22.7
Система охлаждения
нет
Габариты (ШxВxГ),
60 x 180 x 254 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-410E-8G позволяет организовать удаленный доступ к очень большому объему данных. Модель рассчитана на установку 4 накопителей 2.5-дюймового форм-фактора, объем каждого из которых ограничен 8 ТБ. Можно использовать жесткие диски и SSD. В последнем случае скорости чтения и записи возрастают в разы. Интерфейсы совместимых устройств хранения данных – SATA II и SATA III. Возможно выполнение горячей замены накопителей. Поддерживаются функции IP-видеонаблюдения и FTP-сервера. Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-410E-8G рассчитано на работу с RAID уровней 0, 5, 6, 1 и 10. Также поддерживаются режим Single disk и массив JBOD. Высокий уровень быстродействия хранилища гарантируется благодаря 4-ядерному процессору Intel Celeron J6412 и 8 ГБ оперативной памяти. Сетевое взаимодействие организуется посредством пары 2.5-гигабитных портов Ethernet. Интеграцию хранилища в сетевую инфраструктуру упрощает поддержка протокола iSCSI. Потребляемая мощность устройства (без учета энергопотребления накопителей) невысока: величина этого показателя не превышает 22 Вт.
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Отзывы


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