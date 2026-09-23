Сетевое хранилище Synology (RS822RP+)
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Характеристики
Описание товара Сетевое хранилище Synology (RS822RP+)
RS822(RP)+ включает набор надежных решений для управления файлами, их совместного использования и синхронизации, что делает его гибким выбором для любого бизнеса. Помимо быстрого локального доступа к файлам, Synology Drive обеспечивает удобный доступ к инструментам управления и обмена файлами с различных платформ. Подключайтесь и синхронизируйте данные между устройствами, автоматически поддерживая их актуальность для удаленных команд и офисов.. Используйте службу C2 Storage, чтобы еще больше повысить производительность и снизить потребность в обслуживании. Синхронизация между несколькими площадками с помощью Hybrid Share требует меньшей полосы пропускания, поскольку файлы необходимо загружать на серверы C2 только один раз. Часто используемые данные кэшируются локально на RS822(RP)+ и других подключенных системах Synology, обеспечивая немедленный и быстрый доступ и потоковую передачу других файлов по мере необходимости, сокращая занимаемую площадь. Кроме того, непредвиденные потребности в хранении данных можно удовлетворить с помощью гибкой системы хранения по запросу.
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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