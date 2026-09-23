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Сетевое хранилище QNAP (TS-473A-8G) купить с доставкой в Москве
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Сетевое хранилище QNAP (TS-473A-8G)

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Сетевое хранилище QNAP (TS-473A-8G) - фото 1
Сетевое хранилище QNAP (TS-473A-8G) - фото 2
Сетевое хранилище QNAP (TS-473A-8G) - фото 3
Сетевое хранилище QNAP (TS-473A-8G) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-473A-8G) - фото 1
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-473A-8G) - фото 2
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-473A-8G) - фото 3
  • Сетевое хранилище QNAP (TS-473A-8G) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
229 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586133
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Характеристики

Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
хранилище, кабель питания, ключ фиксатора жесткого диска, документация, кабель Ethernet, винты для крепления дисков 2.5, винты для крепления дисков 3.5, радиатор для M.2 SSD x4
Модель процессора
AMD Ryzen V1500B
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Накопители в комплекте
Устанавливаются пользователем
Количество отсеков для накопителей, шт
4 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
18 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс накопителей
SATA II / III, SATA или SSD
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x1, USB 3.2 Gen 2 x3
Другие порты и интерфейсы
x4 PCIe 3.0 x2
Менеджеры закачек
BitTorrent, FTP, HTTP, FlashGet, FTPS, HTTPS, QQDL, Thunder
UPnP/DLNA-сервер
да
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
30
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
280.8x199.3x188.2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х34х25
Вес, кг.
6.2

Описание товара Сетевое хранилище QNAP (TS-473A-8G)

Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-473A-8G – модель корпоративного класса, обеспечивающая скоростной удаленный доступ к большому объему данных. Два 2.5-гигабитных порта Ethernet исключают задержки при взаимодействии с сетью. Конфигурация устройства впечатляет: в наличии 4-ядерный процессор AMD Ryzen V1500B и 8 Гб оперативной памяти. При необходимости объем ОЗУ можно увеличить до 64 Гб. Повлиять на скорость работы хранилища также можно, воспользовавшись функцией кеширования с помощью твердотельных накопителей NVMe. Для установки таких устройств используются 2 разъема M.2. Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-473A-8G рассчитано на размещение до 4 SATA-накопителей, соответствующих форм-факторам 2.5 и 3.5 дюйма. Можно задействовать не только жесткие диски, но и SSD. Максимально допустимый объем одного устройства хранения данных равен 18 ТБ. Хранилище позволяет организовать массивы JBOD, RAID 6, RAID 60, RAID 50, RAID 5, RAID 0, RAID 10 и RAID 1. Модель рассчитана на настольное размещение. Хранилище довольно компактно: его ширина, высота и глубина равны 199.3, 188.2 и 280.8 мм соответственно.

Отзывы о товаре Сетевое хранилище QNAP (TS-473A-8G)




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Характеристики
Бренд
QNAP
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
хранилище, кабель питания, ключ фиксатора жесткого диска, документация, кабель Ethernet, винты для крепления дисков 2.5, винты для крепления дисков 3.5, радиатор для M.2 SSD x4
Модель процессора
AMD Ryzen V1500B
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Накопители в комплекте
Устанавливаются пользователем
Количество отсеков для накопителей, шт
4 шт
Максимально поддерживаемый объем одного накопителя, Гб
18 Тб
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Развернуть
Интерфейс накопителей
SATA II / III, SATA или SSD
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Количество портов Ethernet, шт.
2
Скорость сетевого интерфейса
2.5 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x1, USB 3.2 Gen 2 x3
Другие порты и интерфейсы
x4 PCIe 3.0 x2
Менеджеры закачек
BitTorrent, FTP, HTTP, FlashGet, FTPS, HTTPS, QQDL, Thunder
UPnP/DLNA-сервер
да
FTP-сервер
да
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
30
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
280.8x199.3x188.2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-473A-8G – модель корпоративного класса, обеспечивающая скоростной удаленный доступ к большому объему данных. Два 2.5-гигабитных порта Ethernet исключают задержки при взаимодействии с сетью. Конфигурация устройства впечатляет: в наличии 4-ядерный процессор AMD Ryzen V1500B и 8 Гб оперативной памяти. При необходимости объем ОЗУ можно увеличить до 64 Гб. Повлиять на скорость работы хранилища также можно, воспользовавшись функцией кеширования с помощью твердотельных накопителей NVMe. Для установки таких устройств используются 2 разъема M.2. Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-473A-8G рассчитано на размещение до 4 SATA-накопителей, соответствующих форм-факторам 2.5 и 3.5 дюйма. Можно задействовать не только жесткие диски, но и SSD. Максимально допустимый объем одного устройства хранения данных равен 18 ТБ. Хранилище позволяет организовать массивы JBOD, RAID 6, RAID 60, RAID 50, RAID 5, RAID 0, RAID 10 и RAID 1. Модель рассчитана на настольное размещение. Хранилище довольно компактно: его ширина, высота и глубина равны 199.3, 188.2 и 280.8 мм соответственно.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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