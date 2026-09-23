Сетевое хранилище QNAP (TS-473A-8G)
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Характеристики
Описание товара Сетевое хранилище QNAP (TS-473A-8G)
Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-473A-8G – модель корпоративного класса, обеспечивающая скоростной удаленный доступ к большому объему данных. Два 2.5-гигабитных порта Ethernet исключают задержки при взаимодействии с сетью. Конфигурация устройства впечатляет: в наличии 4-ядерный процессор AMD Ryzen V1500B и 8 Гб оперативной памяти. При необходимости объем ОЗУ можно увеличить до 64 Гб. Повлиять на скорость работы хранилища также можно, воспользовавшись функцией кеширования с помощью твердотельных накопителей NVMe. Для установки таких устройств используются 2 разъема M.2. Сетевое хранилище (NAS) QNAP TS-473A-8G рассчитано на размещение до 4 SATA-накопителей, соответствующих форм-факторам 2.5 и 3.5 дюйма. Можно задействовать не только жесткие диски, но и SSD. Максимально допустимый объем одного устройства хранения данных равен 18 ТБ. Хранилище позволяет организовать массивы JBOD, RAID 6, RAID 60, RAID 50, RAID 5, RAID 0, RAID 10 и RAID 1. Модель рассчитана на настольное размещение. Хранилище довольно компактно: его ширина, высота и глубина равны 199.3, 188.2 и 280.8 мм соответственно.
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