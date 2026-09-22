Система хранения данных ASUSTOR AS6810T (90IX01T0-BW3S00)
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Характеристики
Описание товара Система хранения данных ASUSTOR AS6810T (90IX01T0-BW3S00)
Сетевое хранилище Asustor — мощное решение для современных задач хранения и работы с большими объёмами данных. Четырёхъядерный процессор AMD Ryzen V3C14 с частотой 2300 МГц и внушительные 16 Гб оперативной памяти обеспечивают высокую производительность даже при сложных нагрузках. Десять отсеков для 2.5-дюймовых накопителей делают систему вместительной и гибкой — легко масштабируйте пространство под свои потребности. Горячая замена HDD позволяет обновлять диски без остановки работы, а поддержка режимов RAID (Basic, JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10) гарантирует удобную настройку безопасности и скорости хранения. Четыре сетевых порта 10 Гбит Ethernet и поддержка протокола iSCSI открывают широкие возможности для работы в больших коллективах и оптимизации бизнес-процессов. При всём этом система остаётся достаточно экономичной — потребляет всего 68 Вт. Asustor — для тех, кому важны надёжность, скорость и простор для роста.
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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