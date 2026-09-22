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Система хранения данных ASUSTOR AS6808T (90IX01T8-BW3S00) купить с доставкой в Москве
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Система хранения данных ASUSTOR AS6808T (90IX01T8-BW3S00)

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Система хранения данных ASUSTOR AS6808T (90IX01T8-BW3S00) - фото 1
Система хранения данных ASUSTOR AS6808T (90IX01T8-BW3S00) - фото 2
Система хранения данных ASUSTOR AS6808T (90IX01T8-BW3S00) - фото 3
Система хранения данных ASUSTOR AS6808T (90IX01T8-BW3S00) - фото 4
Система хранения данных ASUSTOR AS6808T (90IX01T8-BW3S00) - фото 5
Система хранения данных ASUSTOR AS6808T (90IX01T8-BW3S00) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
  • Система хранения данных ASUSTOR AS6808T (90IX01T8-BW3S00) - фото 1
  • Система хранения данных ASUSTOR AS6808T (90IX01T8-BW3S00) - фото 2
  • Система хранения данных ASUSTOR AS6808T (90IX01T8-BW3S00) - фото 3
  • Система хранения данных ASUSTOR AS6808T (90IX01T8-BW3S00) - фото 4
  • Система хранения данных ASUSTOR AS6808T (90IX01T8-BW3S00) - фото 5
  • Система хранения данных ASUSTOR AS6808T (90IX01T8-BW3S00) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
200 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729843
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Характеристики

Бренд
Asustor
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
Сетевой накопитель, документация
Модель процессора
AMD Ryzen V3C14
Частота процессора, МГц
2300
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
8 шт
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс накопителей
SATA3
Возможность горячей замены HDD
есть
Поддержка RAID
JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Количество портов Ethernet, шт.
4
Скорость сетевого интерфейса
10 Гбит
Количество и тип USB
3 x USB 3.2 Gen 2 ( 10Gbps ) Type-A, 2 x USB4 ports (20Gbps per channel, 40Gbps per port)
Другие порты и интерфейсы
2x 5 Gigabit Ethernet (5G/2.5G/1G/100M), 2x 10 Gigabit Ethernet (10G/2.5G/1G/100M)
Потребляемая мощность
58.5
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
293 x 216 x 230 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х37х34
Вес, кг.
8.75

Описание товара Система хранения данных ASUSTOR AS6808T (90IX01T8-BW3S00)

Сетевое хранилище Asustor на базе процессора AMD Ryzen V3C14 с четырьмя мощными ядрами и частотой 2300 МГц создано для интенсивных задач и высокой производительности. 16 Гб оперативной памяти обеспечивают отличную работу с большими объёмами данных и быструю многозадачность. Восемь отсеков для накопителей формата 2.5 дюйма позволяют собрать вместительную систему хранения под разные сценарии: дома, в офисе или крупном отделе. Поддержка всех популярных режимов RAID (JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10) даёт гибкость: вы можете выбрать между максимальной скоростью, отказоустойчивостью или экономией места. Возможность горячей замены HDD означает, что обновлять или обслуживать диски можно без остановки работы. Четыре Ethernet-порта с поддержкой скорости до 10 Гбит позволяют реализовать сверхбыстрое соединение и распределить нагрузку между несколькими сетями — актуально для коллективной работы и передачи больших файлов. Компактный (форм-фактор 2.5), но весьма вместительный (8 дисков) корпус, чёрный цвет и продуманная система охлаждения делают устройство стильным решением, которое останется стабильным даже под нагрузкой. Вес 6,46 кг придаёт надёжности конструкции и облегчает стационарное размещение.

Отзывы о товаре Система хранения данных ASUSTOR AS6808T (90IX01T8-BW3S00)




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Характеристики
Бренд
Asustor
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
черный
Комплектация
Сетевой накопитель, документация
Модель процессора
AMD Ryzen V3C14
Частота процессора, МГц
2300
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
8 шт
Форм-фактор отсеков накопителей
2.5", 3.5"
Интерфейс накопителей
SATA3
Возможность горячей замены HDD
есть
Развернуть
Поддержка RAID
JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Количество портов Ethernet, шт.
4
Скорость сетевого интерфейса
10 Гбит
Количество и тип USB
3 x USB 3.2 Gen 2 ( 10Gbps ) Type-A, 2 x USB4 ports (20Gbps per channel, 40Gbps per port)
Другие порты и интерфейсы
2x 5 Gigabit Ethernet (5G/2.5G/1G/100M), 2x 10 Gigabit Ethernet (10G/2.5G/1G/100M)
Потребляемая мощность
58.5
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
293 x 216 x 230 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое хранилище Asustor на базе процессора AMD Ryzen V3C14 с четырьмя мощными ядрами и частотой 2300 МГц создано для интенсивных задач и высокой производительности. 16 Гб оперативной памяти обеспечивают отличную работу с большими объёмами данных и быструю многозадачность. Восемь отсеков для накопителей формата 2.5 дюйма позволяют собрать вместительную систему хранения под разные сценарии: дома, в офисе или крупном отделе. Поддержка всех популярных режимов RAID (JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10) даёт гибкость: вы можете выбрать между максимальной скоростью, отказоустойчивостью или экономией места. Возможность горячей замены HDD означает, что обновлять или обслуживать диски можно без остановки работы. Четыре Ethernet-порта с поддержкой скорости до 10 Гбит позволяют реализовать сверхбыстрое соединение и распределить нагрузку между несколькими сетями — актуально для коллективной работы и передачи больших файлов. Компактный (форм-фактор 2.5), но весьма вместительный (8 дисков) корпус, чёрный цвет и продуманная система охлаждения делают устройство стильным решением, которое останется стабильным даже под нагрузкой. Вес 6,46 кг придаёт надёжности конструкции и облегчает стационарное размещение.
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Отзывы


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