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Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
200 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729843
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Описание товара Система хранения данных ASUSTOR AS6808T (90IX01T8-BW3S00)
Сетевое хранилище Asustor на базе процессора AMD Ryzen V3C14 с четырьмя мощными ядрами и частотой 2300 МГц создано для интенсивных задач и высокой производительности. 16 Гб оперативной памяти обеспечивают отличную работу с большими объёмами данных и быструю многозадачность. Восемь отсеков для накопителей формата 2.5 дюйма позволяют собрать вместительную систему хранения под разные сценарии: дома, в офисе или крупном отделе.
Поддержка всех популярных режимов RAID (JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10) даёт гибкость: вы можете выбрать между максимальной скоростью, отказоустойчивостью или экономией места. Возможность горячей замены HDD означает, что обновлять или обслуживать диски можно без остановки работы.
Четыре Ethernet-порта с поддержкой скорости до 10 Гбит позволяют реализовать сверхбыстрое соединение и распределить нагрузку между несколькими сетями — актуально для коллективной работы и передачи больших файлов. Компактный (форм-фактор 2.5), но весьма вместительный (8 дисков) корпус, чёрный цвет и продуманная система охлаждения делают устройство стильным решением, которое останется стабильным даже под нагрузкой. Вес 6,46 кг придаёт надёжности конструкции и облегчает стационарное размещение.
Сетевое хранилище Asustor на базе процессора AMD Ryzen V3C14 с четырьмя мощными ядрами и частотой 2300 МГц создано для интенсивных задач и высокой производительности. 16 Гб оперативной памяти обеспечивают отличную работу с большими объёмами данных и быструю многозадачность. Восемь отсеков для накопителей формата 2.5 дюйма позволяют собрать вместительную систему хранения под разные сценарии: дома, в офисе или крупном отделе.
Поддержка всех популярных режимов RAID (JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10) даёт гибкость: вы можете выбрать между максимальной скоростью, отказоустойчивостью или экономией места. Возможность горячей замены HDD означает, что обновлять или обслуживать диски можно без остановки работы.
Четыре Ethernet-порта с поддержкой скорости до 10 Гбит позволяют реализовать сверхбыстрое соединение и распределить нагрузку между несколькими сетями — актуально для коллективной работы и передачи больших файлов. Компактный (форм-фактор 2.5), но весьма вместительный (8 дисков) корпус, чёрный цвет и продуманная система охлаждения делают устройство стильным решением, которое останется стабильным даже под нагрузкой. Вес 6,46 кг придаёт надёжности конструкции и облегчает стационарное размещение.
Система хранения данных ASUSTOR AS6808T (90IX01T8-BW3S00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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