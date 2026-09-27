Сетевое хранилище Synology RackStation (RS1221+)
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Характеристики
Описание товара Сетевое хранилище Synology RackStation (RS1221+)
Synology RackStation RS1221+ - компактный 1U-NAS на 8 дисков с упором на малый и средний бизнес и филиалы. Устройство сочетает плотность 1U и достаточную ёмкость/производительность для офисных задач.
Для кого и под какие задачи
RS1221+ подойдёт как филиальный или центральный офисный сервер файлов, бэкапа и лёгких виртуальных нагрузок. 8 дисков достаточно для RAID 5/6/10 с хорошим балансом скорости и отказоустойчивости в сегменте SMB.
Аппаратные возможности и сети
Система поддерживает до восьми SATA-дисков и типовые уровни RAID, возможно использование SSD-кэша. На борту - несколько 1GbE-портов с агрегацией; через PCIe-слот добавляются 10GbE-карты, если требуется ускорить доступ к данным.
ПО и функции
RS1221+ работает под управлением DSM с тем же стеком сервисов, что и старшие RackStation: файловые протоколы, iSCSI, снапшоты, резервное копирование, репликация и интеграция с AD/LDAP. Поддерживаются приложения для видеонаблюдения, VPN, небольших веб-сервисов и других типовых задач.
Важные нюансы перед покупкой
1U-форм-фактор означает повышенный уровень шума и жёсткие требования к охлаждению - устройство рассчитано на стойку, а не на рабочее место в офисе. 8 дисков дают ограниченный потолок по объёму и масштабируемости по сравнению с 12/16-отсековыми моделями, поэтому стоит заранее оценить ожидаемый рост данных.
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Synology RackStation RS1221+ - компактный 1U-NAS на 8 дисков с упором на малый и средний бизнес и филиалы. Устройство сочетает плотность 1U и достаточную ёмкость/производительность для офисных задач.
Для кого и под какие задачи
RS1221+ подойдёт как филиальный или центральный офисный сервер файлов, бэкапа и лёгких виртуальных нагрузок. 8 дисков достаточно для RAID 5/6/10 с хорошим балансом скорости и отказоустойчивости в сегменте SMB.
Аппаратные возможности и сети
Система поддерживает до восьми SATA-дисков и типовые уровни RAID, возможно использование SSD-кэша. На борту - несколько 1GbE-портов с агрегацией; через PCIe-слот добавляются 10GbE-карты, если требуется ускорить доступ к данным.
ПО и функции
RS1221+ работает под управлением DSM с тем же стеком сервисов, что и старшие RackStation: файловые протоколы, iSCSI, снапшоты, резервное копирование, репликация и интеграция с AD/LDAP. Поддерживаются приложения для видеонаблюдения, VPN, небольших веб-сервисов и других типовых задач.
Важные нюансы перед покупкой
1U-форм-фактор означает повышенный уровень шума и жёсткие требования к охлаждению - устройство рассчитано на стойку, а не на рабочее место в офисе. 8 дисков дают ограниченный потолок по объёму и масштабируемости по сравнению с 12/16-отсековыми моделями, поэтому стоит заранее оценить ожидаемый рост данных.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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