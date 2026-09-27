Top.Mail.Ru
Сетевое хранилище Synology RackStation (RS1221+) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сетевое хранилище Synology RackStation (RS1221+)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сетевое хранилище Synology RackStation (RS1221+) - фото 1
Сетевое хранилище Synology RackStation (RS1221+) - фото 2
Сетевое хранилище Synology RackStation (RS1221+) - фото 3
Сетевое хранилище Synology RackStation (RS1221+) - фото 4
Сетевое хранилище Synology RackStation (RS1221+) - фото 5
Сетевое хранилище Synology RackStation (RS1221+) - фото 6
Сетевое хранилище Synology RackStation (RS1221+) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое хранилище
  • Сетевое хранилище Synology RackStation (RS1221+) - фото 1
  • Сетевое хранилище Synology RackStation (RS1221+) - фото 2
  • Сетевое хранилище Synology RackStation (RS1221+) - фото 3
  • Сетевое хранилище Synology RackStation (RS1221+) - фото 4
  • Сетевое хранилище Synology RackStation (RS1221+) - фото 5
  • Сетевое хранилище Synology RackStation (RS1221+) - фото 6
  • Сетевое хранилище Synology RackStation (RS1221+) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
160 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586061
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Synology
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
документация, кабель питания x2, набор принадлежностей
Модель процессора
AMD Ryzen V1500B
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
4 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
8 шт
Форм-фактор отсеков накопителей
3.5", 2.5"
Интерфейс накопителей
SATA III
Поддержка RAID
JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Количество портов Ethernet, шт.
1
Скорость сетевого интерфейса
1 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x2
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
61.94
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
407.5x482x88 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х42х22
Вес, кг.
6.9

Описание товара Сетевое хранилище Synology RackStation (RS1221+)

Synology RackStation RS1221+ - компактный 1U-NAS на 8 дисков с упором на малый и средний бизнес и филиалы. Устройство сочетает плотность 1U и достаточную ёмкость/производительность для офисных задач.

Для кого и под какие задачи

RS1221+ подойдёт как филиальный или центральный офисный сервер файлов, бэкапа и лёгких виртуальных нагрузок. 8 дисков достаточно для RAID 5/6/10 с хорошим балансом скорости и отказоустойчивости в сегменте SMB.

Аппаратные возможности и сети

Система поддерживает до восьми SATA-дисков и типовые уровни RAID, возможно использование SSD-кэша. На борту - несколько 1GbE-портов с агрегацией; через PCIe-слот добавляются 10GbE-карты, если требуется ускорить доступ к данным.

ПО и функции

RS1221+ работает под управлением DSM с тем же стеком сервисов, что и старшие RackStation: файловые протоколы, iSCSI, снапшоты, резервное копирование, репликация и интеграция с AD/LDAP. Поддерживаются приложения для видеонаблюдения, VPN, небольших веб-сервисов и других типовых задач.

Важные нюансы перед покупкой

1U-форм-фактор означает повышенный уровень шума и жёсткие требования к охлаждению - устройство рассчитано на стойку, а не на рабочее место в офисе. 8 дисков дают ограниченный потолок по объёму и масштабируемости по сравнению с 12/16-отсековыми моделями, поэтому стоит заранее оценить ожидаемый рост данных.

Отзывы о товаре Сетевое хранилище Synology RackStation (RS1221+)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Synology
Тип товара
Сетевое хранилище
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
документация, кабель питания x2, набор принадлежностей
Модель процессора
AMD Ryzen V1500B
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
4 Гб
Количество отсеков для накопителей, шт
8 шт
Форм-фактор отсеков накопителей
3.5", 2.5"
Интерфейс накопителей
SATA III
Поддержка RAID
JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Развернуть
Количество портов Ethernet, шт.
1
Скорость сетевого интерфейса
1 Гбит
Количество и тип USB
USB 3.2 Gen 1 x2
Поддержка сетевого протокола iSCSI
да
Поддержка ip-видеонаблюдения
да
Потребляемая мощность
61.94
Система охлаждения
есть
Габариты (ШxВxГ),
407.5x482x88 мм
Страна производитель
Китай
Описание

Synology RackStation RS1221+ - компактный 1U-NAS на 8 дисков с упором на малый и средний бизнес и филиалы. Устройство сочетает плотность 1U и достаточную ёмкость/производительность для офисных задач.

Для кого и под какие задачи

RS1221+ подойдёт как филиальный или центральный офисный сервер файлов, бэкапа и лёгких виртуальных нагрузок. 8 дисков достаточно для RAID 5/6/10 с хорошим балансом скорости и отказоустойчивости в сегменте SMB.

Аппаратные возможности и сети

Система поддерживает до восьми SATA-дисков и типовые уровни RAID, возможно использование SSD-кэша. На борту - несколько 1GbE-портов с агрегацией; через PCIe-слот добавляются 10GbE-карты, если требуется ускорить доступ к данным.

ПО и функции

RS1221+ работает под управлением DSM с тем же стеком сервисов, что и старшие RackStation: файловые протоколы, iSCSI, снапшоты, резервное копирование, репликация и интеграция с AD/LDAP. Поддерживаются приложения для видеонаблюдения, VPN, небольших веб-сервисов и других типовых задач.

Важные нюансы перед покупкой

1U-форм-фактор означает повышенный уровень шума и жёсткие требования к охлаждению - устройство рассчитано на стойку, а не на рабочее место в офисе. 8 дисков дают ограниченный потолок по объёму и масштабируемости по сравнению с 12/16-отсековыми моделями, поэтому стоит заранее оценить ожидаемый рост данных.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевое хранилище Synology RackStation (RS1221+) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...