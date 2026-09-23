Сетевое хранилище Synology RackStation RS822+
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сетевое хранилище Synology RackStation RS822+
Synology RackStation RS822+ - 1U-NAS на 8 дисков для SMB с более высоким запасом по ёмкости и производительности по сравнению с четырёхдисковыми моделями. Модель ориентирована на роль центрального офиса или филиального хаба с возможностью расширения и подключения полок.
Для кого и под какие задачи
RS822+ подойдёт компаниям, которым нужен масштабируемый файловый/резервный сервер, iSCSI-хранилище для нескольких хостов виртуализации и база под сервисы DSM. 8 отсеков позволяют гибко настраивать RAID, разделять пулы под разные отделы/задачи и увеличивать объём без быстрой замены платформы.
Аппаратные возможности и хранение
Поддержка до восьми 2.5?/3.5? дисков и типовых уровней RAID даёт сочетание производительности и отказоустойчивости. Возможность использования SSD-кэша или полностью SSD-массива улучшает работу с большим числом мелких запросов и базами данных.
Сети и расширения
Система оснащена несколькими 1GbE-портами с поддержкой агрегации, а через опциональные платы может получать 10GbE/25GbE-интерфейсы. DSM предоставляет инструменты для репликации, снапшотов, резервного копирования и интеграции с AD/LDAP и облачными сервисами.
Важные нюансы перед покупкой
RS822+ требует стоечного размещения и продуманного управления дисковыми группами: при работе с крупными томами и большим числом пользователей важно заранее спланировать RAID и тип накопителей. Для критичных систем стоит закладывать резервирование по питанию, сети и регулярную off-site-репликацию, используя встроенные механизмы DSM.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 187 330 руб.46833 руб. в СплитСетевое хранилище Synology (RS822RP+)
-
В наличииЦена 274 390 руб.68598 руб. в СплитСетевое хранилище Synology (DS2422+)
-
В наличииЦена 461 710 руб.115428 руб. в СплитСетевое хранилище NAS Synology RS3618XS
-
В наличииЦена 870 890 руб.217723 руб. в СплитСетевое хранилище Synology (FS3410)
-
В наличииЦена 914 420 руб.228605 руб. в СплитСетевое хранилище Synology UC3200
-
В наличииЦена 984 070 руб.246018 руб. в СплитСетевое хранилище Synology SA3200D
Synology RackStation RS822+ - 1U-NAS на 8 дисков для SMB с более высоким запасом по ёмкости и производительности по сравнению с четырёхдисковыми моделями. Модель ориентирована на роль центрального офиса или филиального хаба с возможностью расширения и подключения полок.
Для кого и под какие задачи
RS822+ подойдёт компаниям, которым нужен масштабируемый файловый/резервный сервер, iSCSI-хранилище для нескольких хостов виртуализации и база под сервисы DSM. 8 отсеков позволяют гибко настраивать RAID, разделять пулы под разные отделы/задачи и увеличивать объём без быстрой замены платформы.
Аппаратные возможности и хранение
Поддержка до восьми 2.5?/3.5? дисков и типовых уровней RAID даёт сочетание производительности и отказоустойчивости. Возможность использования SSD-кэша или полностью SSD-массива улучшает работу с большим числом мелких запросов и базами данных.
Сети и расширения
Система оснащена несколькими 1GbE-портами с поддержкой агрегации, а через опциональные платы может получать 10GbE/25GbE-интерфейсы. DSM предоставляет инструменты для репликации, снапшотов, резервного копирования и интеграции с AD/LDAP и облачными сервисами.
Важные нюансы перед покупкой
RS822+ требует стоечного размещения и продуманного управления дисковыми группами: при работе с крупными томами и большим числом пользователей важно заранее спланировать RAID и тип накопителей. Для критичных систем стоит закладывать резервирование по питанию, сети и регулярную off-site-репликацию, используя встроенные механизмы DSM.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Отзывы о товаре Сетевое хранилище Synology RackStation RS822+