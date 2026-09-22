SFP модуль FiberTrade FT-SFP28-LR
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729697
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Скорость передачи данных, Гбит/с
25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Интерфейсы
Dual LC
Питание
3.3 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х1х1
Вес, г.
20
Описание товара SFP модуль FiberTrade FT-SFP28-LR
Трансивер Fibertrade FT-SFP28-LR — это высококачественное устройство, предназначенное для передачи данных на большие расстояния. Он поддерживает скорость передачи данных до 25 Гбит/с и обеспечивает стабильную работу сети.
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Бренд
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Скорость передачи данных, Гбит/с
25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Интерфейсы
Dual LC
Развернуть
Питание
3.3 В
Страна производитель
Китай
Трансивер Fibertrade FT-SFP28-LR — это высококачественное устройство, предназначенное для передачи данных на большие расстояния. Он поддерживает скорость передачи данных до 25 Гбит/с и обеспечивает стабильную работу сети.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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