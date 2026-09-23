Кабель прямого подключения MikroTik QSFP+ 1m (XQ+DA0001)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 627378
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х18х3
Вес, г.
120
Описание товара Кабель прямого подключения MikroTik QSFP+ 1m (XQ+DA0001)
Однометровый 100-гигабитный кабель прямого подключения для лёгкого соединения любых двух 100-гигабитных устройств (например, CCR2216-1G-12XS-2XQ и CRS504-4XQ-IN). Оснащён встроенными трансиверами QSFP28. Просто подключите его и наслаждайтесь скоростью! 1 метр — достаточная длина для большинства установок.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 250 руб.1313 руб. в СплитТрансивер D-Link 712/A2A (712/A2A)
-
В наличииЦена 6 600 руб.1650 руб. в СплитМодуль MikroTik S+RJ10 SFP+
-
В наличииЦена 7 680 руб.1920 руб. в СплитSFP-трансивер TP-Link SM6110-LR
-
В наличииЦена 11 200 руб.2800 руб. в СплитSFP-трансивер D-Link 410T/A2A
-
В наличииЦена 13 650 руб.3413 руб. в СплитМодуль MikroTik XS+31LC10D SFP/SFP+/SFP28
-
В наличииЦена 15 690 руб.3923 руб. в СплитТрансивер UBIQUITI UACC-OM-SFP28-LR
-
В наличииЦена 25 500 руб.6375 руб. в СплитSFP Модуль MikroTik XQ+31LC10D QSFP 100gbit, Dual LC UPC, 10km, ...
-
В наличииЦена 41 930 руб.10483 руб. в СплитТрансивер Huawei FC 16G 100M LC 34060779
-
В наличииЦена 74 130 руб.18533 руб. в СплитТрансивер Huawei SFP-25G-SR (02311KNR)
-
В наличииЦена 74 140 руб.18535 руб. в СплитТрансивер Huawei FP-25G-SR-MP (02313BJK)
-
В наличииЦена 88 930 руб.22233 руб. в СплитТрансивер Huawei OMXD30011 (34061254)
-
В наличииЦена 375 600 руб.93900 руб. в СплитТрансивер Huawei QSFP-40G-LR4 (02310MHS)
Однометровый 100-гигабитный кабель прямого подключения для лёгкого соединения любых двух 100-гигабитных устройств (например, CCR2216-1G-12XS-2XQ и CRS504-4XQ-IN). Оснащён встроенными трансиверами QSFP28. Просто подключите его и наслаждайтесь скоростью! 1 метр — достаточная длина для большинства установок.
Кабель прямого подключения MikroTik QSFP+ 1m (XQ+DA0001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель прямого подключения MikroTik QSFP+ 1m (XQ+DA0001)