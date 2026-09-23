Трансивер Huawei SFP-25G-SR (02311KNR)
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Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 130 руб.
В наличии
Код товара: 554904
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
74 130 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Трансиверы
Длина волны RX
850
Длина волны TX
850
Дуплекс
нет
Материал корпуса
металл
Наличие функции DDM
нет
Передача сигнала на расстояние до
0.07
Симплекс
да
Скорость передачи данных
25000
Тип кабеля
многомодовое оптоволокно
Тип разъема
LC
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х7х3
Вес, г.
400
Описание товара Трансивер Huawei SFP-25G-SR (02311KNR)
Трансивер Huawei SFP-25G-SR формата SFP28 обеспечивает передачу данных по многомодовому кабелю в среде 25GBase-SR с длиной волны приема/передачи 850 нм/850 нм на дистанции до 0.1 км, поддерживает полнодуплексный режим, содержит разъем Duplex LC.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Трансиверы
Длина волны RX
850
Длина волны TX
850
Дуплекс
нет
Материал корпуса
металл
Наличие функции DDM
нет
Передача сигнала на расстояние до
0.07
Симплекс
да
Скорость передачи данных
25000
Тип кабеля
многомодовое оптоволокно
Тип разъема
LC
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Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Трансивер Huawei SFP-25G-SR формата SFP28 обеспечивает передачу данных по многомодовому кабелю в среде 25GBase-SR с длиной волны приема/передачи 850 нм/850 нм на дистанции до 0.1 км, поддерживает полнодуплексный режим, содержит разъем Duplex LC.
Трансивер Huawei SFP-25G-SR (02311KNR) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 74130 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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