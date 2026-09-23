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Трансивер D-Link 712/A2A (712/A2A) купить с доставкой в Москве
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Трансивер D-Link 712/A2A (712/A2A)

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Трансивер D-Link 712/A2A (712/A2A) - фото 1
Трансивер D-Link 712/A2A (712/A2A) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Simplex
Дальность передачи данных, км
0.1
  • Трансивер D-Link 712/A2A (712/A2A) - фото 1
  • Трансивер D-Link 712/A2A (712/A2A) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб. 
Начислим 524 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599572
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Трансивер D-Link 712/A2A (712/A2A)
5 250 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.1
Интерфейсы
Ethernet 1000Base-T
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
70

Описание товара Трансивер D-Link 712/A2A (712/A2A)

SFP-трансивер DGS-712 базируется на соглашении SFP MSA и полностью соответствует спецификации Gigabit Ethernet 1000Base-T, определенной в стандарте IEEE 802.3ab. Поддерживая режим полного дуплекса, гигабитный модуль обеспечивает передачу данных с использованием кабеля на основе витой пары категории 5 длиной до 100 м. Устройство имеет металлический корпус, что уменьшает электромагнитное излучение и увеличивает срок службы и допускает «горячее» подключение.

Отзывы о товаре Трансивер D-Link 712/A2A (712/A2A)




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.1
Интерфейсы
Ethernet 1000Base-T
Страна производитель
Китай
Описание
SFP-трансивер DGS-712 базируется на соглашении SFP MSA и полностью соответствует спецификации Gigabit Ethernet 1000Base-T, определенной в стандарте IEEE 802.3ab. Поддерживая режим полного дуплекса, гигабитный модуль обеспечивает передачу данных с использованием кабеля на основе витой пары категории 5 длиной до 100 м. Устройство имеет металлический корпус, что уменьшает электромагнитное излучение и увеличивает срок службы и допускает «горячее» подключение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трансивер D-Link 712/A2A (712/A2A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5250 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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