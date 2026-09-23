Трансивер D-Link 712/A2A (712/A2A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Simplex
Дальность передачи данных, км
0.1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб.
В наличии
Код товара: 599572
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 250 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.1
Интерфейсы
Ethernet 1000Base-T
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
70
Описание товара Трансивер D-Link 712/A2A (712/A2A)
SFP-трансивер DGS-712 базируется на соглашении SFP MSA и полностью соответствует спецификации Gigabit Ethernet 1000Base-T, определенной в стандарте IEEE 802.3ab. Поддерживая режим полного дуплекса, гигабитный модуль обеспечивает передачу данных с использованием кабеля на основе витой пары категории 5 длиной до 100 м. Устройство имеет металлический корпус, что уменьшает электромагнитное излучение и увеличивает срок службы и допускает «горячее» подключение.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 600 руб.1650 руб. в СплитМодуль MikroTik S+RJ10 SFP+
-
В наличииЦена 7 680 руб.1920 руб. в СплитSFP-трансивер TP-Link SM6110-LR
-
В наличииЦена 11 200 руб.2800 руб. в СплитSFP-трансивер D-Link 410T/A2A
-
В наличииЦена 13 650 руб.3413 руб. в СплитМодуль MikroTik XS+31LC10D SFP/SFP+/SFP28
-
В наличииЦена 15 690 руб.3923 руб. в СплитТрансивер UBIQUITI UACC-OM-SFP28-LR
-
В наличииЦена 25 500 руб.6375 руб. в СплитSFP Модуль MikroTik XQ+31LC10D QSFP 100gbit, Dual LC UPC, 10km, ...
-
В наличииЦена 41 930 руб.10483 руб. в СплитТрансивер Huawei FC 16G 100M LC 34060779
-
В наличииЦена 74 130 руб.18533 руб. в СплитТрансивер Huawei SFP-25G-SR (02311KNR)
-
В наличииЦена 74 140 руб.18535 руб. в СплитТрансивер Huawei FP-25G-SR-MP (02313BJK)
-
В наличииЦена 88 930 руб.22233 руб. в СплитТрансивер Huawei OMXD30011 (34061254)
-
В наличииЦена 375 600 руб.93900 руб. в СплитТрансивер Huawei QSFP-40G-LR4 (02310MHS)
Бренд
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.1
Интерфейсы
Ethernet 1000Base-T
Страна производитель
Китай
SFP-трансивер DGS-712 базируется на соглашении SFP MSA и полностью соответствует спецификации Gigabit Ethernet 1000Base-T, определенной в стандарте IEEE 802.3ab. Поддерживая режим полного дуплекса, гигабитный модуль обеспечивает передачу данных с использованием кабеля на основе витой пары категории 5 длиной до 100 м. Устройство имеет металлический корпус, что уменьшает электромагнитное излучение и увеличивает срок службы и допускает «горячее» подключение.
Трансивер D-Link 712/A2A (712/A2A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5250 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Трансивер D-Link 712/A2A (712/A2A)