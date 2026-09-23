Модуль MikroTik XS+31LC10D SFP/SFP+/SFP28
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Тип оптоволоконного кабеля
9/125 мкм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 650 руб.
В наличии
Код товара: 627249
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
13 650 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Трансиверы
Длина волны RX
1310
Длина волны TX
1310
Дуплекс
да
Материал корпуса
металл
Передача сигнала на расстояние до
10
Скорость передачи данных
2500
Тип разъема
LC
Цвет
серый
Тип оптоволоконного кабеля
9/125 мкм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х2х2
Вес, г.
80
Описание товара Модуль MikroTik XS+31LC10D SFP/SFP+/SFP28
SFP-трансивер MikroTik XS+31LC10D представляет собой устройство, которое незаменимо для мгновенной передачи данных с использованием оптоволоконного кабеля. Представленная модель выполнена на основе первоклассного алюминия, который продемонстрирует высокую устойчивость к внешним агрессивным факторам и порадует длительным сроком службы. SFP-трансивер MikroTik XS+31LC10D оснащен двумя разъемами LC. Максимальная скорость передачи данных достигает 25 Гбит/с, что исключает вероятность возникновения малейших промедлений. Неоспоримое достоинство устройства заключается в поддержке 3 видов соединений.
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Бренд
Тип товара
Трансиверы
Длина волны RX
1310
Длина волны TX
1310
Дуплекс
да
Материал корпуса
металл
Передача сигнала на расстояние до
10
Скорость передачи данных
2500
Тип разъема
LC
Цвет
серый
Тип оптоволоконного кабеля
9/125 мкм
Страна производитель
Китай
SFP-трансивер MikroTik XS+31LC10D представляет собой устройство, которое незаменимо для мгновенной передачи данных с использованием оптоволоконного кабеля. Представленная модель выполнена на основе первоклассного алюминия, который продемонстрирует высокую устойчивость к внешним агрессивным факторам и порадует длительным сроком службы. SFP-трансивер MikroTik XS+31LC10D оснащен двумя разъемами LC. Максимальная скорость передачи данных достигает 25 Гбит/с, что исключает вероятность возникновения малейших промедлений. Неоспоримое достоинство устройства заключается в поддержке 3 видов соединений.
Модуль MikroTik XS+31LC10D SFP/SFP+/SFP28 - купить по цене 13650 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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